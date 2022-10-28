САП и НАБУ сообщили о подозрении экс-главе Государственной пограничной службы Украины Петру Цигикалу
Экс-главу Государственной пограничной службы Украины Петра Цыгикала разоблачили в коррупции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.
В пятницу, 28 октября, НАБУ и САП сообщили бывшему главе Государственной пограничной службы Украины, начальнику первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ и директору частной компании-застройщика о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, в результате чего застройщик получил неправомерную выгоду - 10,68 млн грн.
Действия всех лиц квалифицировали по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Следствие установило, что частная компания должна построить и передать в первом полугодии 2019 года ГПСУ 66 квартир в центре Львова для последующего заселения пограничников и их семей.
В то же время ГПСУ получила 53 квартиры в пригороде Львова, общая стоимость которых, по результатам экспертизы, на 10,68 млн грн дешевле недвижимости во Львове.
"Несмотря на заключенные договоры с ГПСУ, компания-застройщик продала квартиры во Львове, которые фактически предназначались пограничникам, сторонним покупателям. Поэтому предложила схему "замены" председателю ГПСУ, который принял предложение. Следствие имеет доказательства, что должностные лица ГПСУ действовали в сговоре с директором частной компании, изначально осознавая его невыгодный, как для Госпогранслужбы, характер", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
помилочка...... юра.
Аваков ніколи не був прибічником Порошенка. Ви заблукали у трьох соснах. Бо забули , навіть, що у Порошенка й близько не було МОНОбільшості. Мусив працювати у постійних склоках з рожевими свинками, файєрами, протестами проти всього й у війні!! Вже час пельку вам стулити. Займіться зеленкою.
Михайло Коваль мабуть, краще може розповісти ніж Литвин…
Усі президенти та СБУ теж знали і знають про це і нічого не хотіли робити і не роблять!!
Про таку корупцію і дипломати усіх країн знають, що оточують Україну!!!
Жоден лампасник не відповів за це!!
Литвина навідь відправив Порох у дипломати за кордон, як Зеля Тарана!!!
Питання, - Чому ми не в НАТО???, риторичне. !!
здається тільки у відставку.
чи тобі аби перднути ?
"Український олігарх Ігор Коломойський https://www.youtube.com/watch?v=QXRJEFJIrzo&frags=pl%2Cwn заявив в інтерв'ю Bihus.Info, що вони не були партнерами щодо вибору Володимира Зеленського, але обидва знаходяться у його «фан-клубі».
«Ми в постійному спілкуванні, ми вважаємо, що це спільна перемога. У нас немає партнерства щодо вибору Зеленського, є фан-клуб Зеленського, тобто ми вболіваємо за Зеленського. Ми за Юлю (Тимошенко - ред.) вболівали. Ми вболівали проти Петра (Порошенка - ред.)», - зазначив Коломойський.
Він припустив, що Аваков почав «вболівати» проти Порошенка після так званої «справи рюкзаків Авакова», в якій фігурував син міністра. Сам Коломойський назвав цю справу «висмоктаною з пальця».
Висновок: при Петрі результати виборів залежали від мусорів, а не народу. Квод ерат демонстрантум
Упырь шуруповский ...__
Потрібне посилання хоч на когось! Наприклад, хоча би такого змісту: "нам точно відомо, що це Цигикал; нам про це доповів наш кріт в нетрях СБУ"
Ось мені цікаво подивитись на фінансовий стан по базам цих 66 ти прикордонників і членів їх сімей.
https://youtu.be/***********