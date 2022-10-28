САП и НАБУ сообщили о подозрении экс-главе Государственной пограничной службы Украины Петру Цигикалу

Экс-главу Государственной пограничной службы Украины Петра Цыгикала разоблачили в коррупции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В пятницу, 28 октября, НАБУ и САП сообщили бывшему главе Государственной пограничной службы Украины, начальнику первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ и директору частной компании-застройщика о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, в результате чего застройщик получил неправомерную выгоду - 10,68 млн грн.

Действия всех лиц квалифицировали по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что частная компания должна построить и передать в первом полугодии 2019 года ГПСУ 66 квартир в центре Львова для последующего заселения пограничников и их семей.

В то же время ГПСУ получила 53 квартиры в пригороде Львова, общая стоимость которых, по результатам экспертизы, на 10,68 млн грн дешевле недвижимости во Львове.

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"Несмотря на заключенные договоры с ГПСУ, компания-застройщик продала квартиры во Львове, которые фактически предназначались пограничникам, сторонним покупателям. Поэтому предложила схему "замены" председателю ГПСУ, который принял предложение. Следствие имеет доказательства, что должностные лица ГПСУ действовали в сговоре с директором частной компании, изначально осознавая его невыгодный, как для Госпогранслужбы, характер", - говорится в сообщении.