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НАБУ (4183) коррупция (8456) САП (2036) Цигикал (94) подозрение (431)

САП и НАБУ сообщили о подозрении экс-главе Государственной пограничной службы Украины Петру Цигикалу

цигикал

Экс-главу Государственной пограничной службы Украины Петра Цыгикала разоблачили в коррупции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В пятницу, 28 октября, НАБУ и САП сообщили бывшему главе Государственной пограничной службы Украины, начальнику первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ и директору частной компании-застройщика о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, в результате чего застройщик получил неправомерную выгоду - 10,68 млн грн.

Действия всех лиц квалифицировали по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что частная компания должна построить и передать в первом полугодии 2019 года ГПСУ 66 квартир в центре Львова для последующего заселения пограничников и их семей.

В то же время ГПСУ получила 53 квартиры в пригороде Львова, общая стоимость которых, по результатам экспертизы, на 10,68 млн грн дешевле недвижимости во Львове.

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"Несмотря на заключенные договоры с ГПСУ, компания-застройщик продала квартиры во Львове, которые фактически предназначались пограничникам, сторонним покупателям. Поэтому предложила схему "замены" председателю ГПСУ, который принял предложение. Следствие имеет доказательства, что должностные лица ГПСУ действовали в сговоре с директором частной компании, изначально осознавая его невыгодный, как для Госпогранслужбы, характер", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+25
Людина Авакова. МВС (У складі Міністерства внутрішніх справ, Державна прикордонна служба України знаходиться з грудня 2012 року. До цього періоду відомство було у прямому підпорядкуванні. Адміністрація ДПСУ була створена в 2003 році і є правонаступником Держкомітету у справах охорони державного кордону України.)
Аваков ніколи не був прибічником Порошенка. Ви заблукали у трьох соснах. Бо забули , навіть, що у Порошенка й близько не було МОНОбільшості. Мусив працювати у постійних склоках з рожевими свинками, файєрами, протестами проти всього й у війні!! Вже час пельку вам стулити. Займіться зеленкою.
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28.10.2022 18:57
+14
зейло вже посивіло? мабуть від коксу
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28.10.2022 18:39
+11
Та ладна! 😁 Якби авпківські топили за Петра, то Зєлєнскій точно вибори б не виграв! 😊Не зраєте новітньої історії? Якісь знання у вас вибіркові!
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28.10.2022 20:26
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зейло вже посивіло? мабуть від коксу
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28.10.2022 18:39 Ответить
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28.10.2022 19:05 Ответить
Арсе́н Бори́сович Ава́ков (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 вірм. Արսեն Բորիսի Ավակով, нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 2 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1964 1964 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83 Баку , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Азербайджанська РСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР ) - український політичний і громадський діяч вірменського походження. Колишній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністр МВС України (27 лютого 2014 - 15 липня 2021), перепризначений 29 серпня 2019 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] , звільнився з посади 15 липня 2021

помилочка...... юра.
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28.10.2022 19:06 Ответить
ой та ладно , ти вже 10 хв не забанений
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28.10.2022 18:57 Ответить
правильно - таких ботів як ти треба рубати на корню
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28.10.2022 19:36 Ответить
кацап , не шифруйся під чужим прапором - іди цілуй ікону і спати
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28.10.2022 19:41 Ответить
тобто те що ти свинособака ти не заперечуєш?
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28.10.2022 19:44 Ответить
пля ну ти і дибіл , загугли про свинарчуків , тобі методичку не обновили - ми їм за клістрони все пробачили
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28.10.2022 19:49 Ответить
Ну какой же истинно православный русский не любит жополизательную тему, такую родную и любимую для всех русских гомосеков.
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28.10.2022 19:51 Ответить
Людина Авакова. МВС (У складі Міністерства внутрішніх справ, Державна прикордонна служба України знаходиться з грудня 2012 року. До цього періоду відомство було у прямому підпорядкуванні. Адміністрація ДПСУ була створена в 2003 році і є правонаступником Держкомітету у справах охорони державного кордону України.)
Аваков ніколи не був прибічником Порошенка. Ви заблукали у трьох соснах. Бо забули , навіть, що у Порошенка й близько не було МОНОбільшості. Мусив працювати у постійних склоках з рожевими свинками, файєрами, протестами проти всього й у війні!! Вже час пельку вам стулити. Займіться зеленкою.
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28.10.2022 18:57 Ответить
Арсе́н Бори́сович Ава́ков (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 вірм. Արսեն Բորիսի Ավակով, нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 2 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1964 1964 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83 Баку , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Азербайджанська РСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР ) - український політичний і громадський діяч вірменського походження. Колишній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністр МВС України (27 лютого 2014 - 15 липня 2021), перепризначений 29 серпня 2019 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] , звільнився з посади 15 липня 2021
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28.10.2022 19:01 Ответить
та не сци , прийде пора і Нікіфорова розпитають (новиє ліцца ) , до речі щось пропав хлопчина , не видно ніде . Ну не страшно він ж підімяв під себе весь трафік авто з Америки
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28.10.2022 19:14 Ответить
Зараз зешобла дасть держсвну нагороду та обміняє для піару на несчасних полонених
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28.10.2022 19:21 Ответить
Більш не цигикатиме, чи цигикатиме в іншому теплому місці?
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28.10.2022 18:40 Ответить
Хто тільки з паркетних лампасників та їх заступників, не «наживався» на Кордоні України…
Михайло Коваль мабуть, краще може розповісти ніж Литвин…
Усі президенти та СБУ теж знали і знають про це і нічого не хотіли робити і не роблять!!
Про таку корупцію і дипломати усіх країн знають, що оточують Україну!!!
Жоден лампасник не відповів за це!!

Литвина навідь відправив Порох у дипломати за кордон, як Зеля Тарана!!!
Питання, - Чому ми не в НАТО???, риторичне. !!
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28.10.2022 18:42 Ответить
а куди відправив Порох Миколу Литвина ?

здається тільки у відставку.

чи тобі аби перднути ?
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28.10.2022 19:19 Ответить
Хто? Аваков?
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28.10.2022 19:13 Ответить
Відколи це аваківські стали пецінськими? 🤔
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28.10.2022 19:17 Ответить
Та ладна. Забули новітню історію реформізма? Минулий начальник погранців Назаренко випадково захропів під час видатної промови гетьмана і на наступний день був звільнений по стану здоров'я, а призначили його ж заступника указом президента. До чого тут партнер по потужній як ніколи коаліції?
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28.10.2022 19:41 Ответить
Та ладна! 😁 Якби авпківські топили за Петра, то Зєлєнскій точно вибори б не виграв! 😊Не зраєте новітньої історії? Якісь знання у вас вибіркові!
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28.10.2022 20:26 Ответить
Ви вважаєте, що при минулій владі підрахунок голосів залежав лише від підтримки чи не підтримки якихось окремих чиновників, а не від волі народу? Я з вами згоден
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28.10.2022 22:19 Ответить
Я ж кажу, що ви фактами новітньої історії вертите, як циган Сонцем! 😁 Порошенко міг впливати, як політик на все, а Аваков на своє відомство впливати не міг! 😊 Не читаєте класиків української політики?

"Український олігарх Ігор Коломойський https://www.youtube.com/watch?v=QXRJEFJIrzo&frags=pl%2Cwn заявив в інтерв'ю Bihus.Info, що вони не були партнерами щодо вибору Володимира Зеленського, але обидва знаходяться у його «фан-клубі».

«Ми в постійному спілкуванні, ми вважаємо, що це спільна перемога. У нас немає партнерства щодо вибору Зеленського, є фан-клуб Зеленського, тобто ми вболіваємо за Зеленського. Ми за Юлю (Тимошенко - ред.) вболівали. Ми вболівали проти Петра (Порошенка - ред.)», - зазначив Коломойський.

Він припустив, що Аваков почав «вболівати» проти Порошенка після так званої «справи рюкзаків Авакова», в якій фігурував син міністра. Сам Коломойський назвав цю справу «висмоктаною з пальця».
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28.10.2022 22:28 Ответить
"Якби авпківські топили за Петра, то Зєлєнскій точно вибори б не виграв!"
Висновок: при Петрі результати виборів залежали від мусорів, а не народу. Квод ерат демонстрантум
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29.10.2022 08:19 Ответить
😁 У вас гарна міна при поганій грі! 😊
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29.10.2022 10:42 Ответить
Самі собі суперечите: "при Петрі вибори щалежали від мусорів". Але виграв Зєлєнскій. Отже Петро мурорами не керував, чи сам собі вогрог? Риторичне запитання. До речі, я не писав, шо вибори залежали від мусорів. Бо з двох фанів клубу Зєлєнского мусором з великою натяжкою можна ввадати Авакова і точно не модна вважати Коломойського. 😊 Тому мож твердження було, що вибори заледали від олігархів, якими є обидва. До речі, прокоментуйте, як так сталося, що розбавлений громадянства (нібито) Коломойський в Украхні, а позбавленого громадянства Корбана в Україну не впускають? Хоча наявність як мінімум трьох паспортів Коломойський на камеру визнав сам (ізраїльський і кіпрмький до українського), а наявність ще одного паспорта у Корбана так і не доведена? 😊 І не маніпулюйте людьми. Тут це не проходить. 😊
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29.10.2022 10:52 Ответить
Підозру? Москалі такі питання вирішують простіше: https://donpress.com/news/28-10-2022-v-krymu-sluchayno-pogibla-izvestnaya-rossiyskaya-propagandistka "В Крыму "случайно" погибла известная российская пропагандистка"
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28.10.2022 18:45 Ответить
Людина Авакова?!...
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28.10.2022 18:52 Ответить
Схема як світ стара.
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28.10.2022 18:55 Ответить
Всіх ексів можна сміливо тріпати ,, там буде за що ,, аби бажання було змінити щось на краще
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28.10.2022 18:55 Ответить
Місце хлібне -- а наша людина спокуси не витримує .
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28.10.2022 18:56 Ответить
Надіюсь що вже закордоном ?
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28.10.2022 18:59 Ответить
__"погранец"(?) кинул Погранцов .
Упырь шуруповский ...__
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28.10.2022 19:00 Ответить
#територія_оточена_прикордонниками
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28.10.2022 19:16 Ответить
адміни сайту пишуть, що це Цигикал; але в інфі СБУ - жодної букви про конкретного підозрюваного...
Потрібне посилання хоч на когось! Наприклад, хоча би такого змісту: "нам точно відомо, що це Цигикал; нам про це доповів наш кріт в нетрях СБУ"
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28.10.2022 19:34 Ответить
Все проходило під прикриттям авакова і володі Боневтіка. Прикордонники під прямим підпорядкуванням авакяна(собакова), а собаков, чи рюкзаков під прямим Боневтіка і строк - 1-ше певріччя, а це кінець червня і булава у Володі і відповідальність за все у Володі Боневтіка.
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28.10.2022 19:39 Ответить
Був такий чесний пречесний цигикал, цілих два роки потужної очолював прикордонників, а потім бац і став злочинцем та корупціонером. І це чарівне перетворення сталося за місяць. За цей же місяць вдалося побудувати більш дешеве житло та напарити його замість дорогого
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28.10.2022 19:46 Ответить
Який піп-такий прихід. До цього все було нормально, а прийшли мародери і бариги і понеслося. Чи в перший місяць маски і костюми із держрезерва не вкрали? Чи не вкрали весь запас зерна? Чи не "розпиляли" на "великому крадівництві" всю казну?
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28.10.2022 19:58 Ответить
скільки ще по україні ходе таки зелених зрадників
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28.10.2022 19:54 Ответить
Я совсем запутался, это обновленное САП и НАБУ копает под Ермака и Зеленского или портновское САП и НАБУ прессует патриотов и копает под Порошенко?
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28.10.2022 19:56 Ответить
Навколо Львову, ще ющ соромив прикордонників західних областей за хороми.
Ось мені цікаво подивитись на фінансовий стан по базам цих 66 ти прикордонників і членів їх сімей.
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28.10.2022 20:21 Ответить
там реально повний капєц , ціле село (ну як село) тупо замки (наголос на А) стоять
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28.10.2022 20:31 Ответить
Бідолашний... мабуть, зарплатня мізерна, семеро дітей, старі батьки та дружина дуже хворі а ліки дорогі...
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28.10.2022 20:33 Ответить
Розслідувачі Bellingcat, The Insider і Der Spiegel встановили особи росіян, які наводять ракети на цивільні об'єкти в Україні. Як українські спецслужби можуть дістати цих персонажів - про це сьогодні? А також про те, хто роками "кришував" продаж авіаційних двигунів Богуслаєвим, чи видасть Сербія генерала-зрадника Наумова - партнера і друга Баканова, і де подівся сам екс-голова СБУ Баканов.
https://youtu.be/***********
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28.10.2022 20:34 Ответить
Где предатель баканов , знает100% Зеленский, крышующий своего назначенца черта
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29.10.2022 01:20 Ответить
 
 