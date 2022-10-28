Пакт Россия-НАТО от 1997 года аннулирован войной против Украины, а Польша заинтересована в ядерном оружии, - канцелярия Дуды
Польша считает, что Россия своей агрессией против Украины аннулировала пакт Россия-НАТО от 1997 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на канцелярию польского президента, об этом заявил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох и добавил, что страна заинтересована в размещении ядерного оружия на своей территории.
Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Польша обсуждала с США возможность участия в программе Nuclear Sharing.
После этого официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что сейчас у США нет планов размещать ядерное оружие в любой стране, вступившей в НАТО после 1997 года.
Кумох выразил сожаление, что в заявлении представителя Госдепа США фигурирует 1997 год.
"В 1997 году был подписан пакт Россия-НАТО, на основе которого существует убежденность в том, что никаких дополнительных постоянных сил НАТО в Восточной Европе размещать не следует, – подчеркнул он. – Мы считаем, и президент сказал на саммите НАТО, что этот акт мертв, Россия просто аннулировала его агрессией против Украины".
Он заявил, что Варшава очень заинтересована в размещении сил НАТО в Польше и участии в программе Nuclear Sharing.
Пожалуйста, подождите...
І взагалі, якого *** ссяній індії можна і не менш сцяному пакістану можна, а нормальні європейські країни що, гірше за макак?
це наслідки отого відношення до "гарантій" по "будапестському меморандуму"
наявність ЯЗ натяуає нападнику, що проста війна може перерости в ядерну, де не буде переможців!
якрсь так)
якби в нас була ЯЗ, рашка навіть думати б не могла на нас нападати. Бо це неминуче по доктрині - застосування ЯЗ по Рашці. І як наслідок повна анігіляція великих міст Рашки, ну і нас теж) на таке даже божевільний путін не піде) Він томагавків ссить, не то шо ядеркі)
рашня не могла дати нам ніяку команду, чи щось не дозволити, після роспаду СРСР, тому шо по-перше, ти не можеш давати команди країні з третім по кількості ядерним потенціалом у світі ))))
по-друге, рашня в той час думала як не вмерти з голоду, і якби США не слали їм їжу і "ножки Буша" - в них би там голодомор почався б.
Тодішнє керівництво України просто сдало ЯЗ за клаптик папірцю під назвою Будапештський меморандум. За що усіх причетних треба судити.
Я думаю їм на таємні рахунки впали величезні гроші за це. Іншого сенсу в цьому не було ніякого.
Так ми те ж були в економічній скруті і можливо не потягнули б утримання всіх цих об'єктів с ЯЗ. Але якусь кількість ми точно могли б залишити. А решту розміняти на якісь дійсно значимі умови з боку США та Рашкі. Наприклад 50 років бесплатної нафти та газу, а також трільйон баксів від США нарозвиток економіки чи щось у цьому дусі.
А якщо вже була мета стати безядерними (нащо?!?!?!), то потрібно було б вже погоджуватись тільки на реальну угоду накшталт 5ї статті НАТО, з розміщенням баз і таке інше. А інакше це було неминуче самогубство і загроза для країни. Що ми зараз і наблюдаємо та потерпаємо...
а стратегічну просто не могли б цього зробити фізично.
але якби було так я ви кажете, то ніхто б ніякі Будапештські меморандуми з нами не підписував. Тож використовувати стратегічну ядерну зброю ми могли. У нас були і командні пункти, і носії, і бомбардувальники стратегі в вся інфраструктура. Виготовляти нові на той час не було ніякого сенсу, бо срок придатності тих що є 15-30 років. І навіть після цього їх можна використовувати, але це вже нюанси. За 15-30 років ми без сумніву змогли б збагачувати уран та оновлювати боєголовки. Насправді набагато раніше. Я думаю що і зараз при бажанні ми могли б це зробити. Але зараз вже ніхто не дасть цього зробити.
Тож не аргумент, я думаю.
Молодець!
(регоче)
Аби не Україна, світ би схавав. Будь-яка інша країна і нема проблем... захапав би Грузію, наприклад - і всі би утерлися...
Згадаймо, як той світ реагував у перші дні-тижні війни. Ніхто з них не чекав від ЗСУ такої вправності, а від українців - стійкості.
Ви самі вірили в то, що "друга армія світу" не зможе продавить Україну? Отож.
Всім іншим - ну хз.
Простіше ядерні убивачки на Роісє, а кнопки їх підриву у всіх по периметру. 😁
Один невірний погляд і... Прощавай Роіся!!!
Причому без ризику початку ядерної війни.
Їхня пропозиція виглядає більш системною, аніж заклики Антона Красовського топити та спалювати маленьких українців
Пропоную його самого віддати на наукові експерименти. Наприклад: "порівняльна характеристика росіянина і амфібії: межа міцності вісцеральних тканин у випадку анально-компресійної гіпервентиляції"
(простіше кажучи - надути його через дупу немов жабу 🐸, аж поки не лусне)
поважати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежність , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет та існуючі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 кордони України ;утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статутом ООН ;утримуватись від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA економічного тиску , спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;домагатися негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї ;не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї , крім випадку нападу на них самих, їхні та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 підопічні території , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройні сили , їхніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81 союзників ;проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань. - де там гарантії захисту?
А так это ж просто самоубийство) Гарантии что вы уничтожите или разведаете все базы с ЯО нет,
плюс они обычно очень защищены, и могут выдерживать даже ядерные удары не то что конвенционное вооружение. Так что атакуя такие объекты - это почти гарантия что что-то ядерное таки прилетит и к тебе домой.