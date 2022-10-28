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НАТО (8634) Польша (8144) россия (93011) ядерное оружие (1292)

Пакт Россия-НАТО от 1997 года аннулирован войной против Украины, а Польша заинтересована в ядерном оружии, - канцелярия Дуды

зброя,ядерна

Польша считает, что Россия своей агрессией против Украины аннулировала пакт Россия-НАТО от 1997 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на канцелярию польского президента, об этом заявил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох и добавил, что страна заинтересована в размещении ядерного оружия на своей территории.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Польша обсуждала с США возможность участия в программе Nuclear Sharing.

После этого официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что сейчас у США нет планов размещать ядерное оружие в любой стране, вступившей в НАТО после 1997 года.

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Кумох выразил сожаление, что в заявлении представителя Госдепа США фигурирует 1997 год.

"В 1997 году был подписан пакт Россия-НАТО, на основе которого существует убежденность в том, что никаких дополнительных постоянных сил НАТО в Восточной Европе размещать не следует, – подчеркнул он. – Мы считаем, и президент сказал на саммите НАТО, что этот акт мертв, Россия просто аннулировала его агрессией против Украины".

Он заявил, что Варшава очень заинтересована в размещении сил НАТО в Польше и участии в программе Nuclear Sharing.
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Топ комментарии
+28
почекайте! ще трохи і усі країни на планеті захочуть мати ядерну зброю
це наслідки отого відношення до "гарантій" по "будапестському меморандуму"
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28.10.2022 19:27
+20
Ну все логічно.
І взагалі, якого *** ссяній індії можна і не менш сцяному пакістану можна, а нормальні європейські країни що, гірше за макак?
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28.10.2022 19:03
+15
Молодцы. Нужно им помочь, наши умы знают что и как. Как и всем странам кроме террористических кто хочет ЯО. Американцы выкрутили нам руки и забрали ЯО, а теперь даже ракеты на 300 км получить не можем
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28.10.2022 19:11
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Правила форума Совет форумчан
Ну все логічно.
І взагалі, якого *** ссяній індії можна і не менш сцяному пакістану можна, а нормальні європейські країни що, гірше за макак?
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28.10.2022 19:03 Ответить
почекайте! ще трохи і усі країни на планеті захочуть мати ядерну зброю
це наслідки отого відношення до "гарантій" по "будапестському меморандуму"
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28.10.2022 19:27 Ответить
Ну а як же? Якщо фактично виключно ядерна бімба є гарантією що ******* не полізе до тебе своїми чмонями? Хто ж знав, що можна просто ігнорувать всі міжнародні "організації"...
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28.10.2022 19:40 Ответить
ЯЗ гарантує тільки те, що можливо, між двома ядерними державами не буде ядерної війни, і все. А звичайна війна може бути без обмежень.
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28.10.2022 19:45 Ответить
не зовсім так!
наявність ЯЗ натяуає нападнику, що проста війна може перерости в ядерну, де не буде переможців!
якрсь так)
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28.10.2022 19:53 Ответить
знову вибачаюсь за Клаву( вона в темряві, куди натиснув, то і надрукував(
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28.10.2022 19:54 Ответить
Якби в нас була ЯЗ, то у цій війні навряд, що ми її б застосували. Куди стріляти нею? По наступаючим військам на нашій території, чи по мошкві? Отримаємо у відповідь більше. А напад би почався з масованого обстрілу місць зберігання ЯЗ, які були б добре відомі супротивнику. А ЯЗ ми б тримали десь в бункері, в карпатах. Шмальнули б туди ці мразі ядеркою і їм все одно, бо далеко. Так що напали б вони і у випадку була б у нас ЯЗ, чи не було б. Бо ми б ЯЗ не застосовували, бо це наше гарантоване знищення. А те що всі рашисти були б знищені, то не факт, бо 1/8 суходолу, щур бункерний точно вижив би.
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28.10.2022 21:14 Ответить
ого, оце ви нафантазували)

якби в нас була ЯЗ, рашка навіть думати б не могла на нас нападати. Бо це неминуче по доктрині - застосування ЯЗ по Рашці. І як наслідок повна анігіляція великих міст Рашки, ну і нас теж) на таке даже божевільний путін не піде) Він томагавків ссить, не то шо ядеркі)
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29.10.2022 02:21 Ответить
Ну це ми ніколи не дізнаємося, бо в нас ЯЗ немає і не було б, бо стратегічну США не дозволили б, а тактичну рашня, що вони і зробили, давши команду вивезти миттєво, після розпаду СРСР.
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29.10.2022 11:02 Ответить
у вас дивні уявлення про події того часу)

рашня не могла дати нам ніяку команду, чи щось не дозволити, після роспаду СРСР, тому шо по-перше, ти не можеш давати команди країні з третім по кількості ядерним потенціалом у світі ))))

по-друге, рашня в той час думала як не вмерти з голоду, і якби США не слали їм їжу і "ножки Буша" - в них би там голодомор почався б.

Тодішнє керівництво України просто сдало ЯЗ за клаптик папірцю під назвою Будапештський меморандум. За що усіх причетних треба судити.

Я думаю їм на таємні рахунки впали величезні гроші за це. Іншого сенсу в цьому не було ніякого.

Так ми те ж були в економічній скруті і можливо не потягнули б утримання всіх цих об'єктів с ЯЗ. Але якусь кількість ми точно могли б залишити. А решту розміняти на якісь дійсно значимі умови з боку США та Рашкі. Наприклад 50 років бесплатної нафти та газу, а також трільйон баксів від США нарозвиток економіки чи щось у цьому дусі.

А якщо вже була мета стати безядерними (нащо?!?!?!), то потрібно було б вже погоджуватись тільки на реальну угоду накшталт 5ї статті НАТО, з розміщенням баз і таке інше. А інакше це було неминуче самогубство і загроза для країни. Що ми зараз і наблюдаємо та потерпаємо...
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30.10.2022 00:45 Ответить
Це ви не в курсі, що в той час, коли військові не підпорядковувалися ще новому керівництву України, з мошкви надійшов наказ завантажити усю тактичну ЯЗ в ешелони і вивезти в рашистію, що і було дуже швидко зроблено. А стратегічну ми не могли ні використовувати, ні обслуговувати, ні діагностувати, бо боєголовки робили не наші спеціалісти. Це приблизно те саме, що я вам дам який-небудь Оже-спектрометр і скажу проводити дослідження, тільки все ще складніше.
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30.10.2022 01:29 Ответить
ну то тактичну грубо кажучи "спздли" ))

а стратегічну просто не могли б цього зробити фізично.

але якби було так я ви кажете, то ніхто б ніякі Будапештські меморандуми з нами не підписував. Тож використовувати стратегічну ядерну зброю ми могли. У нас були і командні пункти, і носії, і бомбардувальники стратегі в вся інфраструктура. Виготовляти нові на той час не було ніякого сенсу, бо срок придатності тих що є 15-30 років. І навіть після цього їх можна використовувати, але це вже нюанси. За 15-30 років ми без сумніву змогли б збагачувати уран та оновлювати боєголовки. Насправді набагато раніше. Я думаю що і зараз при бажанні ми могли б це зробити. Але зараз вже ніхто не дасть цього зробити.

Тож не аргумент, я думаю.
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30.10.2022 02:09 Ответить
Будапештский засрантом расисия тоже,верните нашу Сатану и Ту
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28.10.2022 19:06 Ответить
"Ту" український уряд просто просрав бо не поміняв кацапські екіпажі які самовільно вилетіли до московії і потім вихвалялись як оні хохлов *******.
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28.10.2022 19:37 Ответить
ТУ різали, ракети передали параші
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28.10.2022 19:56 Ответить
ху.ло допрыгалось надо ещё и в страны Балтии ядреных бомб понаставлять.
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28.10.2022 19:10 Ответить
Молодцы. Нужно им помочь, наши умы знают что и как. Как и всем странам кроме террористических кто хочет ЯО. Американцы выкрутили нам руки и забрали ЯО, а теперь даже ракеты на 300 км получить не можем
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28.10.2022 19:11 Ответить
Американцы ничего не забирали.
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28.10.2022 20:15 Ответить
Пітун знову всіх переграв!
Молодець!
(регоче)
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28.10.2022 19:16 Ответить
Мені здається шо насправді йому *****... аби України не було, бо Україна це все те що вони ********... історія, культура...
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28.10.2022 19:19 Ответить
Україну-то він ненавидить, але перш за все йому мріялося посісти одне з головних місць у світі. Але "много ходов очка" не спрацювало, підвела віра у "вєлічіє".
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28.10.2022 19:23 Ответить
Поглянем правді в очі.
Аби не Україна, світ би схавав. Будь-яка інша країна і нема проблем... захапав би Грузію, наприклад - і всі би утерлися...
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28.10.2022 19:26 Ответить
Світ би схавав, якщо Україна повелася б за взірцем 2014 року.
Згадаймо, як той світ реагував у перші дні-тижні війни. Ніхто з них не чекав від ЗСУ такої вправності, а від українців - стійкості.
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28.10.2022 19:32 Ответить
Світ можна зрозуміти.
Ви самі вірили в то, що "друга армія світу" не зможе продавить Україну? Отож.
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28.10.2022 19:38 Ответить
Зате тепер нам усім є чим пишатись - щиро, від усього серця.
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28.10.2022 19:42 Ответить
ЗСУ є чим пишатися, і тим, хто їм помагав.
Всім іншим - ну хз.
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28.10.2022 19:44 Ответить
Не надо судить всез по кучке маргиналов кукарекавших на весь мир "73% будут встречать цветами, ********** припалзет на каленях"
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28.10.2022 20:13 Ответить
А може не треба всім по периметру ядерні убивачки?

Простіше ядерні убивачки на Роісє, а кнопки їх підриву у всіх по периметру. 😁

Один невірний погляд і... Прощавай Роіся!!!
Причому без ризику початку ядерної війни.
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28.10.2022 19:22 Ответить
Справжні російські патріоти з «ДШРГ Русич» Мільчакова закликають до вбивства українських дітей.

Їхня пропозиція виглядає більш системною, аніж заклики Антона Красовського топити та спалювати маленьких українців
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28.10.2022 19:25 Ответить
Мільчаков - це оте бидло, що вбило цуценя?
Пропоную його самого віддати на наукові експерименти. Наприклад: "порівняльна характеристика росіянина і амфібії: межа міцності вісцеральних тканин у випадку анально-компресійної гіпервентиляції"
(простіше кажучи - надути його через дупу немов жабу 🐸, аж поки не лусне)
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28.10.2022 20:23 Ответить
Я думаю, що після нападу "гаранта" на країну, якій гарантував захист, забрав безкоштовно її ракети і літаки позбавляє окупанта всього і навіть зіїкатися про ядерну зброю і Україну, а Україна позбавляється всього багажа, підписаного з москалями.
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28.10.2022 19:33 Ответить
Згідно з Меморандумом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F РФ і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія зобов'язалися:
поважати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежність , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет та існуючі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 кордони України ;утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статутом ООН ;утримуватись від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA економічного тиску , спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;домагатися негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї ;не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї , крім випадку нападу на них самих, їхні та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 підопічні території , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройні сили , їхніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81 союзників ;проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань. - де там гарантії захисту?
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28.10.2022 19:48 Ответить
Япония первая из стран объявит о возврате ядерного оружия. Китаю это нравится?
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28.10.2022 19:56 Ответить
При чем тут Китай? У них под боком тот же ипанутый сосед, а вашингтонские маразматики могут в любой момент сказать: мы вам ничего не должны, надо было танки строить вместо дорог.
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28.10.2022 20:24 Ответить
С одной стороны страна будет под большей защитой, с другой - места размещения ядерного оружия становятся первостепенной целью противника. Так что, это палка о двух концах.
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29.10.2022 00:28 Ответить
врядли есть противник с достаточно большими яйцами, чтобы попытаться ударить по местам размещения ЯО. Ну это разве что США, и то, при угрозе прямой применения.

А так это ж просто самоубийство) Гарантии что вы уничтожите или разведаете все базы с ЯО нет,

плюс они обычно очень защищены, и могут выдерживать даже ядерные удары не то что конвенционное вооружение. Так что атакуя такие объекты - это почти гарантия что что-то ядерное таки прилетит и к тебе домой.
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30.10.2022 00:50 Ответить
 
 