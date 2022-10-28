Пакт Россия-НАТО от 1997 года аннулирован войной против Украины, а Польша заинтересована в ядерном оружии, - канцелярия Дуды

Польша считает, что Россия своей агрессией против Украины аннулировала пакт Россия-НАТО от 1997 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на канцелярию польского президента, об этом заявил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох и добавил, что страна заинтересована в размещении ядерного оружия на своей территории.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Польша обсуждала с США возможность участия в программе Nuclear Sharing.

После этого официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что сейчас у США нет планов размещать ядерное оружие в любой стране, вступившей в НАТО после 1997 года.

Читайте также: Если Путин не желает ядерного удара, почему он продолжает говорить о нем? – Байден

Кумох выразил сожаление, что в заявлении представителя Госдепа США фигурирует 1997 год.

"В 1997 году был подписан пакт Россия-НАТО, на основе которого существует убежденность в том, что никаких дополнительных постоянных сил НАТО в Восточной Европе размещать не следует, – подчеркнул он. – Мы считаем, и президент сказал на саммите НАТО, что этот акт мертв, Россия просто аннулировала его агрессией против Украины".

Он заявил, что Варшава очень заинтересована в размещении сил НАТО в Польше и участии в программе Nuclear Sharing.