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оружие (10028) помощь (7424) США (24834)

Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 275 млн долларов

сша,україна

Пентагон выделит новый пакет военной помощи для Украины на сумму $275 млн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны США Cабрина Сингх.

NEW: US announces a $275 million drawdown of military stocks for Ukraine: more HIMARS ammo, 155mm shells, 125 Humvees, 2.7 million rounds of ammo

— Paul McLeary (@paulmcleary) October 28, 2022

В пакет войдут:

  • боеприпасы для HIMARS;
  • 500 снарядов высокоточной управляемой артиллерии;
  • системы дистанционного противотанкового минирования;
  • легкие транспортеры HMMWV;
  • стрелковое оружие/боеприпасы.

Читайте также: США разработали план противодействия попаданию западного оружия в руки РФ во время войны в Украине
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Топ комментарии
+16
ДЯКУЕМО!!!
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28.10.2022 19:20
+8
Амерам-черговий респектище...
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28.10.2022 19:22
+8
Только факты: мокшандия ЕЖЕДНЕВНО получает от стран Европы не менее одного миллиарда (!) долларов за реализованные нефть и газ. По сути, это неограниченное финансирование войны в Украине. Убийства украинцев за деньги Европы. Выходит, так
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28.10.2022 19:33
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ДЯКУЕМО!!!
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28.10.2022 19:20 Ответить
Амерам-черговий респектище...
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28.10.2022 19:22 Ответить
Даваите бо холода .
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28.10.2022 19:23 Ответить
зазвичай Пентагон оголошує про військову допомогу нам двіччі на місяць в межах $шістсот-$вісімсот мільонів; але в цьому місяці жовтні - це вже третій транш... Так що по факту допомога збільшується...
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28.10.2022 19:24 Ответить
трампісти й ліберали в дії, вони такими темпами зроблять третю партію в конгресі. З кожним разом все менша за обсягом допомога від США, хоча повинна була в рази збільшитись. Де лендліз? Зараз всі їхні заяви про закінчення війни виглядають блюзнірством.
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28.10.2022 19:24 Ответить
Не питайте про ленд-ліз, тут ціла секта приходу ленд-лізу. Анафема вас предадуть. То вони вірили в ленд-ліз, потім про ленд-ліз з початку жовтня, потім в жовтні, потім будуть просто вірити, що він не згине з 30 вересня 2023 року. А сам закон, де всього одна неповна сторінка прочитати їм не дозволяє їх найпотужніші розуми на Землі.
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28.10.2022 19:34 Ответить
лендліз вже давно працює, с самого моменту його підпису!
лендліз - це форма передачі зброї!
це не мільйони танків, літаків та гармат!
ще раз, для тупих: лендліз - це форма оплати за надану зброю!
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28.10.2022 19:41 Ответить
Що ти несеш, яка форма оплати? Придурковатого Швеця наслухався?
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28.10.2022 19:52 Ответить
кого?
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28.10.2022 19:55 Ответить
А можливо, пан Валерій нам пояснить, що таке ленд-ліз? Ну щоб ми зрозуміли.....
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28.10.2022 19:57 Ответить
Я лише поясню, що те що зараз надається - ніякий НЕ ленд-діз. І будь-які форми оплати тут ні до чого, бо це безкоштовна допомога.
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28.10.2022 19:59 Ответить
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28.10.2022 20:03 Ответить
Якщо б ти хоч трошки напрягся і відкрив текст закону на сайті конгресу США, ти би знайшов наступне:

«Надати розширені повноваження Президенту укладати угоди з Урядом України про надання в позику або оренду оборонних товарів цьому Уряду для захисту цивільного населення в Україні від російського військового вторгнення, а також для інших цілей. <>

Буде прийнято Сенатом і Палатою представників Сполучених Штатів Америки у Конгресі поточного скликання, <>.

РОЗДІЛ 1. КОРОТКА НАЗВА.

Цей Закон може трактуватись як "Закон про надання Україні допомоги на захист демократії у формі ленд-лізу 2022 року".

SEC. 2. ПОЗИКИ ТА ЛІЗИНГ ОБОРОННИХ ТОВАРІВ УРЯДАМ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СХІДНОГО ФЛАНГУ.

(a) Повноваження щодо надання у позику або лізинг оборонних товарів певним урядам.
(1) <> Загалом - за умови дотримання пункту (2), на 2022 та 2023 фінансові роки Президент може уповноважити Уряд Сполучених Штатів надавати у позику або в оренду оборонні товари Уряду України або урядам східноєвропейських країн, які постраждали від вторгнення Російської Федерації в Україну, з метою сприяння зміцненню обороноздатності цих країн та захисту їхнього цивільного населення від потенційного вторгнення або триваючої агресії з боку збройних сил Уряду Російської Федерації.
(2) Винятки - Для цілей повноважень, описаних у пункті (1), оскільки ці повноваження стосуються України, наступні положення закону не застосовуються:
(A) Розділ 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 року (22 U.S.C. 2311(b)(3)).
(B) Розділ 61 Закону про контроль за експортом озброєнь (22 U.S.C. 2796).
(3) Умови - Будь-яка позика або оренда товарів оборонного призначення Уряду України згідно з пунктом (1) регулюється всіма чинними законами, що стосуються повернення, відшкодування та погашення заборгованості за товари оборонного призначення, надані в позику або оренду іноземним урядам.
(4) Делегування повноважень - Президент може делегувати розширені повноваження, передбачені цим підрозділом, лише посадовій особі, призначеній Президентом за порадою та згодою Сенату.

(b) <> Процедури поставки товарів оборонного призначення - Не пізніше ніж через 60 днів після дати набрання чинності цього Закону, Президент встановлює прискорені процедури поставки будь-якого оборонного товару, наданого в позику або в лізинг Уряду України.

[[Стр. 136 STAT. 1185]]

згідно з угодою, укладеною відповідно до підпункту (а), з метою забезпечення своєчасної своєчасну поставку виробу цьому Уряду.

(c) Визначення оборонної статті - У цьому Законі термін "оборонна У цьому Законі термін "оборонна продукція" має значення, надане цьому терміну в розділі 47 Закону про контроль за експортом озброєнь (22 СШа). Закону про контроль за експортом озброєнь (22 U.S.C. 2794).

Затверджено 9 травня 2022 року.»

Тому радій, що ленд-лі ще не працює, бо поки що в США є кошти щоб надавати нам озброєння безкоштовно, а не в позику або з умовою повернення озброєння.
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29.10.2022 06:58 Ответить
Ти читати вмієш, придуркувате? Я саме те й написав, що ніякого лендлізу НЕМАЄ.

За останні декілька тижнів єдина допомога це лише ті самі 275 млн. От розповіси родинам загиблих за цей час, що треба радіти що немає лендлізу, бо ця мізерна допомога безкоштовна.

Наслухаються своїх говноекспертів та носять їх висери як мантру...
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29.10.2022 13:10 Ответить
Добре , дякуємо США за безцінну допомогу нам 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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28.10.2022 19:28 Ответить
Только факты: мокшандия ЕЖЕДНЕВНО получает от стран Европы не менее одного миллиарда (!) долларов за реализованные нефть и газ. По сути, это неограниченное финансирование войны в Украине. Убийства украинцев за деньги Европы. Выходит, так
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28.10.2022 19:33 Ответить
Твои предложения🤔 Или *********, лишь бы *********, выходит так
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28.10.2022 19:46 Ответить
Давно знаю, сколько ублюдков-модераторов работает на цензоре. Им маты нравятся. Один генофонд с руссосвинами. Такой вот он, Цензор...
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29.10.2022 21:50 Ответить
Стара методичка. Вже не отримує.
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29.10.2022 01:11 Ответить
Волгоградская область, Россия, четверг, 27 октября 2022 г.
шапки у кацапов редкие

Шахтерск, дыныры четверг, 27 октября 2022 г.
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28.10.2022 19:35 Ответить
І підписав байда "ленд- ліз" для України ,чорнило в його ручці було тепле.
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28.10.2022 19:39 Ответить
🤣
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28.10.2022 19:44 Ответить
800+ Хамви с 24 февраля многого стоят. Это вам не "бобики" с "таблетками").
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28.10.2022 19:43 Ответить
Допомоги все меньше...
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28.10.2022 19:47 Ответить
Запад ясно сказал, чем больше борьба Украинцев, тем больше помощи. Власти не ведут наступления, помощь не идет, а время играет на Россию и она укрепляется и усиливается.
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28.10.2022 21:10 Ответить
Де "Запад" це сказав, що за лабуда?
Наступів може не бути саме тому що зброї не достатньо.
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28.10.2022 21:16 Ответить
Да, это расходники, тяжелого оружия пока нет. Надо самим закупать, надеюсь "зеленый офис" это делает.
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28.10.2022 22:12 Ответить
Муж спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, Пол, подвергся «жестокому нападению» со стороны нападавшего, который ворвался в их дом в Сан-Франциско рано утром в пятницу, 28 октября 2022 года, и сейчас он находится в больнице и, как ожидается, полностью выздоровеет,
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28.10.2022 19:55 Ответить
Мені от що цікаво. Може хтось пояснити фактами та аргументами, а не емоціями та фантастикою?
Увага! Чому США, зобов'язані нам допомагати? Україна не член НАТО, Україна не член ЄС, між Україною та США не існує жодного договору про безпеку(ті хто згадають Будапештський, то не договір, а меморандум, який юридично нічого не гарантує),
США дуже сильно нам допомагають: фінансово, економічно, дипломатично, військово. Потрібно визнати, якби не США, то Україна не змогла б стримувати орків і програла б війну. І ми Українці, повинні бути вдячні за допомогу, а не звинувачувати США, що вони дають на мало зброї. Якби цинічно це не звучало, але війна з орками - це наша проблема. В України було 30 років, щоб інтегруватись до цивілізованого світу, попіклуватись про свою безпеку, як наприклад країни Балтії, вступивши до НАТО, або розробити та забезпечити власну армію всі необхідним, як наприклад: Швеція, Фінляндія, Ізраїль. Але ми, так-так, саме ми - Українці, а не влада, цього не зробили. А тепер, вистачає наглості звинувачувати союзників в тому, що вони не хочуть давати зброю, зроблену та закуплену на податки громадян США,
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28.10.2022 19:55 Ответить
...спитай у цього зеленого покидька

Ще можна спитати у його квартального хазяїна
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28.10.2022 20:01 Ответить
тому що до американців дішло, що якщо расєя, як гарант недоторканності кордонів захопить Україну, а США, як гарант недоторканності кордонів проковтне це остаточно, завтра ВСІ країни на цій планеті захочуть мати ядерну зброю - бо це ЄДИНА гарантія недоторканності кордонів!
до цього моменту, до речі, залишилося зовсім небагато часу, бо країни не з ядерного-клубу спостерігають за подіями і ЧУДОВО все розуміють, куди воно все пре!
Тепер вгадайте з трьох спроб, як швидко ядерна зброя опиниться в руках террористів, якщо вона буде в кожній країні?
це основна проблема! є ще кілька меньш значущих, але теж важливих причин нам допомогати
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28.10.2022 20:01 Ответить
Жаль, что дошло это только на 8-й год войны и только до незначительного меньшинства.
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28.10.2022 20:45 Ответить
бо ядерку у нас вони забрали, того i виннi нам.
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28.10.2022 20:01 Ответить
ЯО Украина передала московии, все вопросы туда.
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28.10.2022 20:04 Ответить
То нехай так і скажуть, що вони нічого нам не винні. Що допомога припиняється, **....тєсь як хотітє. І Україна або просто програє, або буде цілком поглинута і лінія небезпеки просто передвинеться до Польщі. Це хоча б буде якась чітка позиція.
Не можешь срать - не мучай жопу.
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28.10.2022 20:04 Ответить
Мы на характере убиваем кровавых свинособак !!! Не важно сколько их будет мы всех убьем !!! Чем больше будет современного оружия тем быстрее зачистим !!! Хрен им на встречу
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28.10.2022 21:11 Ответить
Без зброї ******* війну не можна виграти, навіть із характером спартанців
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28.10.2022 21:38 Ответить
Потому что налогоплательщики США платят ежегодно около 1 Триллиона $ на военные расходы. Львиная доля этих средств уходит на противостояние с рашкой. Таким образом разрушение рашки силами Украины позволит США значительно сократить военные расходы на десятилетия вперед. Цена вопроса - 10-15% от годового военного бюджета в течении 2-3 лет. Еще раз по буквам, 10% - 100млрд 2-3года, чтобы сэкономить 200-300млрд 20-30 лет подряд. Сейчас США дают 8 млрд, меньше 1% и полезные идиоты скиглят что это очень много.
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28.10.2022 21:11 Ответить
Я вам відкрию одну таємницю. Якби США і все НАТО не пообіцяли нам все для нашої повної перемоги і не надавли допомогу на протязі всіх місяців війни, ми би ще 29 березня в Стамбулі підписали черговий "мінськ-3", за яким би відмовилися від Криму з Донбасом, а також прийняли би позаблоковий статус, як того хотіли кацапи. Без допомоги Заходу у нас би не було іншого вибору, подобалося нам це чи ні.
Але партнери тоді взяли на себе зобов'язання нам допомагати в достатньому обсязі. Саме тому ми відмовилися від перемовин з москалями і продовжили боротьбу. А зараз, коли вже не можна "давати задню", нам чомусь дають все менше зброї... І це реально насторожує.
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28.10.2022 21:37 Ответить
Давайте вже літаки. Україні потрібні винищувачі. Американські f16
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28.10.2022 19:59 Ответить
С ума сошел? Дедушка животворящий сказал что это повлечет ужасную эскалацию конфликта, еще в феврале сказал.
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28.10.2022 21:13 Ответить
этими деньгами не выиграть войну, а только ее подогревать бесконечно. А Россия только укрепляется и больше мобилизует и обучит людей. Значит больше потерь будет у Украинцев. Ужасно то, что столько смертей и столько калек будет и война с такими темпами не закончится никогда.
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28.10.2022 21:24 Ответить
Так всім і потрібна тривала війна, окрім України. Москалям вона потрібна, щоб виснажити нас і зламати морально, та і щоб самим не програти, а Заходу - щоб максимально виснажити москалів і добити їх економіку. На те, що це вартує величезних жертв українцям, ніхто не зважає.
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28.10.2022 21:42 Ответить
Да типун тебе на язык, умняга такой!!!
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28.10.2022 23:45 Ответить
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28.10.2022 22:09 Ответить
Где ***** самолеты , где танки , Байден собрался еще 2-3 года дрочить на расию . Не задавите сейчас , потом горя не оберетесь .
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28.10.2022 22:36 Ответить
Это всё поглотила дорога клоуна, который так усердно её строил. Ведь других забот у него просто небыло.
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28.10.2022 23:50 Ответить
Это я вам открою таемницю , Если бы Запад не давал бы оружия , ***** уже бы захватил Украину , мобилизовал бы всех , как в Херсоне и попер бы дальше . Проводить референдум по отделению Западной Германии
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28.10.2022 22:42 Ответить
Щиро дякуємо, Америко.
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28.10.2022 22:47 Ответить
А як би щоб з цієї допомоги тепловізорами УСІ ПІДРЛЗДІЛИ ЗАБЕЗПЕЧИТИ?!
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29.10.2022 01:06 Ответить
Спасибо США!
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29.10.2022 08:23 Ответить
 
 