Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 275 млн долларов
Пентагон выделит новый пакет военной помощи для Украины на сумму $275 млн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны США Cабрина Сингх.
NEW: US announces a $275 million drawdown of military stocks for Ukraine: more HIMARS ammo, 155mm shells, 125 Humvees, 2.7 million rounds of ammo— Paul McLeary (@paulmcleary) October 28, 2022
В пакет войдут:
- боеприпасы для HIMARS;
- 500 снарядов высокоточной управляемой артиллерии;
- системы дистанционного противотанкового минирования;
- легкие транспортеры HMMWV;
- стрелковое оружие/боеприпасы.
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+16 Павел Иващенко
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+8 Andrew86
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Пожалуйста, подождите...
лендліз - це форма передачі зброї!
це не мільйони танків, літаків та гармат!
ще раз, для тупих: лендліз - це форма оплати за надану зброю!
«Надати розширені повноваження Президенту укладати угоди з Урядом України про надання в позику або оренду оборонних товарів цьому Уряду для захисту цивільного населення в Україні від російського військового вторгнення, а також для інших цілей. <>
Буде прийнято Сенатом і Палатою представників Сполучених Штатів Америки у Конгресі поточного скликання, <>.
РОЗДІЛ 1. КОРОТКА НАЗВА.
Цей Закон може трактуватись як "Закон про надання Україні допомоги на захист демократії у формі ленд-лізу 2022 року".
SEC. 2. ПОЗИКИ ТА ЛІЗИНГ ОБОРОННИХ ТОВАРІВ УРЯДАМ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СХІДНОГО ФЛАНГУ.
(a) Повноваження щодо надання у позику або лізинг оборонних товарів певним урядам.
(1) <> Загалом - за умови дотримання пункту (2), на 2022 та 2023 фінансові роки Президент може уповноважити Уряд Сполучених Штатів надавати у позику або в оренду оборонні товари Уряду України або урядам східноєвропейських країн, які постраждали від вторгнення Російської Федерації в Україну, з метою сприяння зміцненню обороноздатності цих країн та захисту їхнього цивільного населення від потенційного вторгнення або триваючої агресії з боку збройних сил Уряду Російської Федерації.
(2) Винятки - Для цілей повноважень, описаних у пункті (1), оскільки ці повноваження стосуються України, наступні положення закону не застосовуються:
(A) Розділ 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 року (22 U.S.C. 2311(b)(3)).
(B) Розділ 61 Закону про контроль за експортом озброєнь (22 U.S.C. 2796).
(3) Умови - Будь-яка позика або оренда товарів оборонного призначення Уряду України згідно з пунктом (1) регулюється всіма чинними законами, що стосуються повернення, відшкодування та погашення заборгованості за товари оборонного призначення, надані в позику або оренду іноземним урядам.
(4) Делегування повноважень - Президент може делегувати розширені повноваження, передбачені цим підрозділом, лише посадовій особі, призначеній Президентом за порадою та згодою Сенату.
(b) <> Процедури поставки товарів оборонного призначення - Не пізніше ніж через 60 днів після дати набрання чинності цього Закону, Президент встановлює прискорені процедури поставки будь-якого оборонного товару, наданого в позику або в лізинг Уряду України.
[[Стр. 136 STAT. 1185]]
згідно з угодою, укладеною відповідно до підпункту (а), з метою забезпечення своєчасної своєчасну поставку виробу цьому Уряду.
(c) Визначення оборонної статті - У цьому Законі термін "оборонна У цьому Законі термін "оборонна продукція" має значення, надане цьому терміну в розділі 47 Закону про контроль за експортом озброєнь (22 СШа). Закону про контроль за експортом озброєнь (22 U.S.C. 2794).
Затверджено 9 травня 2022 року.»
Тому радій, що ленд-лі ще не працює, бо поки що в США є кошти щоб надавати нам озброєння безкоштовно, а не в позику або з умовою повернення озброєння.
За останні декілька тижнів єдина допомога це лише ті самі 275 млн. От розповіси родинам загиблих за цей час, що треба радіти що немає лендлізу, бо ця мізерна допомога безкоштовна.
Наслухаються своїх говноекспертів та носять їх висери як мантру...
шапки у кацапов редкие
Шахтерск, дыныры четверг, 27 октября 2022 г.
Наступів може не бути саме тому що зброї не достатньо.
Увага! Чому США, зобов'язані нам допомагати? Україна не член НАТО, Україна не член ЄС, між Україною та США не існує жодного договору про безпеку(ті хто згадають Будапештський, то не договір, а меморандум, який юридично нічого не гарантує),
США дуже сильно нам допомагають: фінансово, економічно, дипломатично, військово. Потрібно визнати, якби не США, то Україна не змогла б стримувати орків і програла б війну. І ми Українці, повинні бути вдячні за допомогу, а не звинувачувати США, що вони дають на мало зброї. Якби цинічно це не звучало, але війна з орками - це наша проблема. В України було 30 років, щоб інтегруватись до цивілізованого світу, попіклуватись про свою безпеку, як наприклад країни Балтії, вступивши до НАТО, або розробити та забезпечити власну армію всі необхідним, як наприклад: Швеція, Фінляндія, Ізраїль. Але ми, так-так, саме ми - Українці, а не влада, цього не зробили. А тепер, вистачає наглості звинувачувати союзників в тому, що вони не хочуть давати зброю, зроблену та закуплену на податки громадян США,
Ще можна спитати у його квартального хазяїна
до цього моменту, до речі, залишилося зовсім небагато часу, бо країни не з ядерного-клубу спостерігають за подіями і ЧУДОВО все розуміють, куди воно все пре!
Тепер вгадайте з трьох спроб, як швидко ядерна зброя опиниться в руках террористів, якщо вона буде в кожній країні?
це основна проблема! є ще кілька меньш значущих, але теж важливих причин нам допомогати
Не можешь срать - не мучай жопу.
Але партнери тоді взяли на себе зобов'язання нам допомагати в достатньому обсязі. Саме тому ми відмовилися від перемовин з москалями і продовжили боротьбу. А зараз, коли вже не можна "давати задню", нам чомусь дають все менше зброї... І це реально насторожує.