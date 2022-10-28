Вследствие операции по освобождению поселка Невское уничтожены 34 оккупанта, 3 взяты в плен, - ГУР

Группа "Кедр" Главного управления разведки Министерства Обороны Украины 23 октября с участием 5 роты 66 бригады Вооруженных сил Украины освободила поселок Невское Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Главное управление разведки МО Украины.

Как отмечают в ведомстве, в ходе молниеносной наступательной операции украинские защитники разбили превосходящие силы оккупантов. Уничтожены 34 вражеских стрелка и 3 пулеметных расчета. Уцелевшие рашисты бросили бронетехнику и отступили из поселка.

Разведчики взяли в плен троих российских "контрактников", военный КамАЗ с боекомплектом и две боевые машины пехоты.

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