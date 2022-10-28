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США впервые предоставят Украине спутниковые антенны для улучшения связи на поле боя, - Пентагон

пентагон

В новом пакете оборонной помощи США предоставят Украине системы спутниковой связи.

Об этом сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Сингх объявила, что новый пакет помощи включает дополнительные ракеты к HIMARS, 2000 противотанковых и 500 высокоточных снарядов к артиллерии 155-мм калибра, 1300 противотанковых систем, 125 бронемашин Humvee, стрелковое оружие, патроны и антенны для спутниковых коммуникаций.

Пакет предоставлен в рамках полномочий президента США. Это позволяет Пентагону быстро отправлять Украине оружие из запасов.

Пентагон впервые предоставляет Украине четыре антенны спутниковой связи, действующие вне системы Starlink, подтвердила чиновник. Она, однако, отрицала связь поставок с заявлениями американского миллиардера Илона Маска по поводу потерь компании в поддержку Starlink для Украины, и отметила, что эти антенны будут предоставлены из запасов Пентагона.

"Мы впервые посылаем четыре антенны спутниковой связи", - сказала Сингх. Она объяснила, что эти антенны могут взаимодействовать с любыми системами, не только Starlink. Они помогают улучшить возможность связи на поле боя".

Читайте также: Ищем варианты для дальнейшего функционирования системы связи Starlink в Украине, - Пентагон

Необходимость предоставления таких антенн вызвана потребностями поддерживать связь на поле боя в условиях разрушения энергообъектов в Украине, добавила чиновник.

"Мы видим нападения России на энергосети и инфраструктуру Украины, и эти антенны предоставляют дополнительные возможности на месте в критически важное время, когда осуществляются удары по украинской инфраструктуре. Они не имеют целью служить заменой таким услугам, как Starlink, они помогают улучшить связь на поле боя", - добавила представитель Пентагона.

Сингх также заявила, что обучение украинских военных управлению систем NASAM завершится вскоре, что сделает возможным передачу Украине этих систем в следующем месяце.

Читайте также: Первые комплексы NASAMS уже скоро развернут в Украине, - Defense News
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Топ комментарии
+18
пришли свои антенны, и побольше
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28.10.2022 20:16
+8
Трасса Сватого- Кременная практически перерезана и под контролем ВСУ - ОВА. Освобежденные населенные пункты пока не называются
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28.10.2022 20:36
+8
Американців за їх допомогу хають або кацапи, або дурні.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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28.10.2022 20:39
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На девятом месяце войны...
Спасибо, чо...
Вспоминается обещание хозяина бассейна, что в случае успешных прыжков с вышки, в бассейн будет налита вода.
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28.10.2022 20:09 Ответить
може в Кончі просто зникає тирнет
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28.10.2022 20:16 Ответить
А ви не помітили, що військова допомога нам з самого початку йде за принципом, аби (недайбі!) надто не зашкодити пітуну?
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28.10.2022 20:20 Ответить
тю..то таке..а ось всіляка фігня - типу - опача!!! у всьому громадському транспорті можна сплачувати й будь якими картками!!! все працює!! світла немає. інету не має, а воно з трамваями працює..ото трешак..

і то не Клічко накосячів..у нас на районі пілотний маршрут нормас до суперактивних дій так був..а потім зник..

ща..нам знову казку зачитають у зеленому гундосику..
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28.10.2022 20:27 Ответить
- Містіфікасьон! (с)
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28.10.2022 20:31 Ответить
Американців за їх допомогу хають або кацапи, або дурні.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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28.10.2022 20:39 Ответить
Помнится ты еще недавно волал на весь цензор, что у американцев нету военного интернета и нету альтернативы Маску.
... а в Ираке и Афганистане они воевали без интернета, потомушто там на ослах есздют моджахеды.
Помнишь?
А я помню.
Вот тебе и Маску ответка - Пентагон решил проблему - это только начало.
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28.10.2022 21:17 Ответить
Боялись шо відберут .
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28.10.2022 20:11 Ответить
пришли свои антенны, и побольше
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28.10.2022 20:16 Ответить
бляха! країна-"гарант" з військовим бюджетом в ТРІЛЬЙОН долларів, для стримування кацапів, які можуть своїми йадрьоними бімбами розфігачити фашингтон, надсилає країні, яка ледь з останніх сил випихує кацапів зі своєї территорії 500 снарядів і ЧОТИРИ антени?! бляха, це хохма
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28.10.2022 23:50 Ответить
Скоріше за все у них якесь специфічне призначення. Можливо для органігації захищеного зв'язку між штабами. Можливо для тестування
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28.10.2022 20:17 Ответить
цим УКРСПЕЦЗВ'ЯЗОК займається..
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28.10.2022 20:31 Ответить
Необхідність надання таких антен викликана потребами підтримувати зв'язок на полі бою в умовах руйнування енергооб'єктів в Україні, додала посадовиця. Джерело:
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28.10.2022 21:16 Ответить
Це все передвиборча бородьба демонів. Оце і доказ - "Пакет надано в рамках повноважень президента США." А про лендліз ні гу-гу.
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28.10.2022 20:33 Ответить
Це і є ленд ліз. Закон про лендліз, дає президенту США такі повноваження
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28.10.2022 20:40 Ответить
Какие ваши докозателства?
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28.10.2022 21:11 Ответить
Могу погуглить за тебя. Дорого
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28.10.2022 22:29 Ответить
Мову вивчи, ГУглист дорогий.
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29.10.2022 01:38 Ответить
Мову я чудово знаю. Сам пише пости російською, а потім дорікає)))
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29.10.2022 16:51 Ответить
Якщо не знаєш на що відповідаєш, то мовчи. Написано українськими літера фраза з фільму, а якщо вважається, то хрестись.
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29.10.2022 17:40 Ответить
не оскудеет рука дающего
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28.10.2022 20:31 Ответить
Трасса Сватого- Кременная практически перерезана и под контролем ВСУ - ОВА. Освобежденные населенные пункты пока не называются
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28.10.2022 20:36 Ответить
Это уже давно подключено..и работает в онлайн режиме...
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28.10.2022 20:47 Ответить
Гарно так завуалювали - "супутникові антени"! Нехай шамани на бубнах розгадують що ж то таке
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28.10.2022 21:13 Ответить
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28.10.2022 21:21 Ответить
Сенсація BRKING !!! 111
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28.10.2022 21:22 Ответить
Сумніваюсь, що це звичайні системи зв'язку!
Можливо якийсь новий прикол!
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28.10.2022 21:37 Ответить
парасольки?
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28.10.2022 23:48 Ответить
Чотири антени. Дивно, чому не три з половиною. Або п'ять, проте з програмно обмеженою шириною частот і каналів прийому
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29.10.2022 09:04 Ответить
И опять находится группа довпойопив, которым все не так - мало, поздно, кисло (((.
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29.10.2022 15:55 Ответить
 
 