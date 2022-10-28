США впервые предоставят Украине спутниковые антенны для улучшения связи на поле боя, - Пентагон

В новом пакете оборонной помощи США предоставят Украине системы спутниковой связи.

Об этом сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Сингх объявила, что новый пакет помощи включает дополнительные ракеты к HIMARS, 2000 противотанковых и 500 высокоточных снарядов к артиллерии 155-мм калибра, 1300 противотанковых систем, 125 бронемашин Humvee, стрелковое оружие, патроны и антенны для спутниковых коммуникаций.

Пакет предоставлен в рамках полномочий президента США. Это позволяет Пентагону быстро отправлять Украине оружие из запасов.

Пентагон впервые предоставляет Украине четыре антенны спутниковой связи, действующие вне системы Starlink, подтвердила чиновник. Она, однако, отрицала связь поставок с заявлениями американского миллиардера Илона Маска по поводу потерь компании в поддержку Starlink для Украины, и отметила, что эти антенны будут предоставлены из запасов Пентагона.

"Мы впервые посылаем четыре антенны спутниковой связи", - сказала Сингх. Она объяснила, что эти антенны могут взаимодействовать с любыми системами, не только Starlink. Они помогают улучшить возможность связи на поле боя".

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Необходимость предоставления таких антенн вызвана потребностями поддерживать связь на поле боя в условиях разрушения энергообъектов в Украине, добавила чиновник.

"Мы видим нападения России на энергосети и инфраструктуру Украины, и эти антенны предоставляют дополнительные возможности на месте в критически важное время, когда осуществляются удары по украинской инфраструктуре. Они не имеют целью служить заменой таким услугам, как Starlink, они помогают улучшить связь на поле боя", - добавила представитель Пентагона.

Сингх также заявила, что обучение украинских военных управлению систем NASAM завершится вскоре, что сделает возможным передачу Украине этих систем в следующем месяце.

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