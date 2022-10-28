Трюдо на саммите G20 будет собирать проукраинскую коалицию: "Путинской военной машине нельзя разрешить безнаказанно функционировать"

В ходе саммита "Большой двадцатки" в следующем месяце Канада сосредоточится на укреплении международной проукраинской коалиции.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления в Виннипеге на съезде Конгресса украинцев Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда я отправлюсь на саммит G20, то одной из моих задач вместе с ближайшими друзьями будет сплочение наших союзников и уверение в том, что мир привлекает Россию к ответственности", - сказал Трюдо.

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Он отметил, что "путинской военной машине нельзя позволить функционировать безнаказанно". "Канада продолжит делать все возможное для привлечения к ответственности Путина и его сторонников, принимавших участие в незаконном и неоправданном вторжении в Украину", - отметил премьер-министр.