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Новости Война
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G20 (297) Канада (2004) саммит (1113) Трюдо Джастин (277)

Трюдо на саммите G20 будет собирать проукраинскую коалицию: "Путинской военной машине нельзя разрешить безнаказанно функционировать"

трюдо

В ходе саммита "Большой двадцатки" в следующем месяце Канада сосредоточится на укреплении международной проукраинской коалиции.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления в Виннипеге на съезде Конгресса украинцев Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда я отправлюсь на саммит G20, то одной из моих задач вместе с ближайшими друзьями будет сплочение наших союзников и уверение в том, что мир привлекает Россию к ответственности", - сказал Трюдо.

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Он отметил, что "путинской военной машине нельзя позволить функционировать безнаказанно". "Канада продолжит делать все возможное для привлечения к ответственности Путина и его сторонников, принимавших участие в незаконном и неоправданном вторжении в Украину", - отметил премьер-министр.
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Топ комментарии
+8
поважуха за таку позицію
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28.10.2022 20:48
+4
і шо-расєя впєрдє била єсть і будєт всєгда...
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28.10.2022 20:51
+3
Це не ненадовго скоро i там дicтане копняка пiд свiй свинячий хвicт.
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28.10.2022 20:55
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поважуха за таку позицію
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28.10.2022 20:48 Ответить
Ага, за №20 в G20 числиться РФія.
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28.10.2022 20:48 Ответить
і шо-расєя впєрдє била єсть і будєт всєгда...
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28.10.2022 20:51 Ответить
Це не ненадовго скоро i там дicтане копняка пiд свiй свинячий хвicт.
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28.10.2022 20:55 Ответить
Для чого ж вони такого гондураса приглашают .
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28.10.2022 20:52 Ответить
Трюдо ублюдок хуже Путина в 10 ра
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28.10.2022 21:01 Ответить
Просто интересно чем. Я живу в Украине ты судя по флагу в Канаде. Не в обиду в кратце.
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28.10.2022 21:05 Ответить
Коррупция, злоупотребление властью просто направо и налево как и на россии Путин хотя бы лгбт у себя гоняет, а тут быть сидором в почёте.
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28.10.2022 21:09 Ответить
Канада хорошая страна с кучей возможностей, но трюдо так быстро все это уничтожает как никому раньше не удавалось
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28.10.2022 21:10 Ответить
Брехло ти і срань кацапська
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29.10.2022 00:34 Ответить
Это ты ублюдок , а хуже ***** нет в мире не одного диктатора , убийцы , садиста,
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29.10.2022 00:57 Ответить
При "пороху" була антипутінська коаліція яку "зелені" вдало поховали.
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28.10.2022 21:13 Ответить
Кремлівського пі@ дора і кривавого злочинця , пора запросити
в Гаагу , а не саміт G20 😡
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29.10.2022 00:37 Ответить
А цікаво було б побачити, як його там всі "поимели"... та і взагалі чи ще поїде
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29.10.2022 06:46 Ответить
 
 