"Николаевское направление все собирается и уходит нах#й в Россию, говорят, заходить будем через Беларусь", - перехоплення ГУР. АУДИО

Военный РФ рассказал другу о запланированном отступлении из Николаевского направления и возможной передислокации в Беларусь.

Об этом в перехвате Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Наше направление Николаевское ночью все собирается и уходит нах#й в Россию. Отдаем все позиции, все п#здец. Я не верил до последнего, пока не приехал командир дивизиона подполковник и это не сказал. Разь#бывают по всм направлениям, #баный в рот, ничего сделать не можем. Но говорят, заходить будем через Беларусь, мы. Сейчас вот соберут всех туда", - рассказывает оккупант.

Захватчик в отчаянии, что придется отступать.

"Сколько здесь на нашем Николаевском направлении умерло народа, сколько бл#дь. Это п#здец сколько. Тысячи людей отдали жизнь, чтоб забрать эту территорию. А по итогу, бл#дь, отдаем ее так просто. Братан, ты бы видел, что здесь происходит. Это п#зда, нах#й, какое здесь очко. Про#бали все на свете, нах#й. А дальше че будет? Всю Россию отдадим?" – жалуется рашист.

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