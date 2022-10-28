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Новости Война
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Кулеба пригласил в Изюм конгрессменов, призывавших к переговорам США и РФ

ізюм

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко раскритиковал призывы отдельных конгрессменов США к изменению политики администрации Джо Байдена в отношении Украины и прямым переговорам с Россией.

"Наша позиция очень четкая: вы, если уже начинаете такие вещи говорить, если вы считаете себя такими крутыми – независимо от того, к какому политическому лагерю вы принадлежите – вы не играйте в дипломатию, вы говорите прямо: мы хотим, чтобы Россия победила, чтобы еще больше женщин было изнасиловано в Украине российскими солдатами, чтобы еще больше массовых могил с замученными появилось", – сказал министр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он добавил, что вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в какой-либо форме нет смысла, "потому что он настроен исключительно на войну".

"Всех адвокатов этой точки зрения, независимо от их принадлежности, просто приглашаю в Украину. Пусть приедут, мы их отвезем в Изюм. Пусть спустятся в раскопанную могилу, из которой достали замученного россиянами украинца, пусть постоят там две минуты. Потом возвращаются к себе в столицу и думают, какую позицию им оглашать", - сказал Кулеба.

Читайте также: 30 демократов в Палате представителей США призывают Байдена к прямым переговорам с Россией

Напомним, в направленном в понедельник письме левые демократы призвали Байдена совместить беспрецедентную экономическую и военную поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине, с "дипломатическим толчком на опережение, удвоив усилия по поиску реалистичных условий для прекращения огня".

Позже конгрессмены отозвали письмо, объяснив, что оно было подготовлено несколько месяцев назад и обнародовано сейчас "без предварительной проверки".
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Топ комментарии
+9
Та то звичайна червона лівацька мерзота. Вони вже можуть працювати й без грошей. кацапія з совком зростила там ціле покоління мерзенних ліваків, що пропагують свої ідеї з катедр університетів...
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28.10.2022 22:03
+8
А я не вижу особой разницы между крайне левыми и крайне правыми - разноцветное дерьмо из одной и той же бочки.
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28.10.2022 22:12
+8
Привезіть в Ізюм сраного міротворца - обаму . Він вже заї.ав своїм скиглінням а-ля - нужно дагаварівацца .!! .
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28.10.2022 22:14
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Цими конгресменами повинні зайнятися спецслужби. Без агентів Кремля тут не обійшлося
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28.10.2022 22:01 Ответить
Та то звичайна червона лівацька мерзота. Вони вже можуть працювати й без грошей. кацапія з совком зростила там ціле покоління мерзенних ліваків, що пропагують свої ідеї з катедр університетів...
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28.10.2022 22:03 Ответить
І що цікаво, там майже всі або чорні або вихідці з щитхол-країн.
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28.10.2022 22:05 Ответить
Ну почему же...вот Конгрессмэн-Республиканец Пол Госар. правоверный трампоид, приглашает ***** и Зеленского в свой штат Аризона на переговоры.
https://twitter.com/RepGosar/status/1585053360117665793
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28.10.2022 22:09 Ответить
Так это обращение Кулебы к ультралевакам из Дем.партии. Трамписты это отдельная история
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28.10.2022 22:10 Ответить
А я не вижу особой разницы между крайне левыми и крайне правыми - разноцветное дерьмо из одной и той же бочки.
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28.10.2022 22:12 Ответить
Крайности не ок
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28.10.2022 22:40 Ответить
Щановні закликуни!
Є у Польщі таке місто - Закопане...
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28.10.2022 22:01 Ответить
І до чого тут гірський курорт, який існує з19 століття?
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28.10.2022 22:03 Ответить
Ці люди відірвані від реальності, як хні попередники.
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28.10.2022 22:02 Ответить
Так и надо, добавить нечего (there is nothing).
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28.10.2022 22:02 Ответить
Ви вважаєте, що це допоможе лівакам зрозуміти нашу трагедію?
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28.10.2022 22:04 Ответить
Я думаю это не леваки , а " полезные идиоты " , другими словами люди которые не понимают что происходит.
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28.10.2022 22:38 Ответить
Лучше пускай етих конгресменов хорошенько проверит FBI на сотрудничество с КГБ и на офшорные счета
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28.10.2022 22:02 Ответить
Смердючі путінські "консерви", але у нас таких в рази більше
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28.10.2022 22:04 Ответить
Які до дідька переговори! *уйло зупиниться лише тоді коли захопить Україну або отримає по зубах. Україну захопити йому не вдалося, та й і не вдасться! Лишається отримувати по зубах, і коли *уйло буде беззубий тоді йому буде пиз**ць!
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28.10.2022 22:04 Ответить
Вітаю. Чудове рішення !
Нехай подивляьтся "своїми очами"
Біда в тому, що не приїдуть.
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28.10.2022 22:06 Ответить
Їм глибоко наплювати на всі могили, які створила РФ, доки їх самих у них не кладуть...
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна не отримає кошти і зброю, РФ знищить наші війська це 1 млн. населення, інші 20 млн. виїдуть..., країну окупують і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
Тому нас зараз максимально використовують, як щит даючи нам зброю, щоб ми могли максимально перемолоти війська РФ тут, але не перемогти на її території, а для нас це шлях в нікуди, це мільйонні втрати населення і нескінчена війна...
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28.10.2022 22:13 Ответить
боротьба це завжди кращий вибір ніж нічого не робити, бо боротися за своє життя - це основа основ. наша боротьба триває не 9 місяці і не роки, вона триває сторіччя. Для нас шлях в нікуди це здатися. І слава Богу, що нам дають і зброю чим бити ворога і щит, чим закриватися від його ударів.

То ж "стоїм, не сцим, їбашим".
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28.10.2022 23:36 Ответить
Привезіть в Ізюм сраного міротворца - обаму . Він вже заї.ав своїм скиглінням а-ля - нужно дагаварівацца .!! .
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28.10.2022 22:14 Ответить
Обама как по мне всегда был тряпкой. Не чокнутый конечно как Трамп, но не решительный какой то, мягкотелый.
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28.10.2022 22:43 Ответить
аж дивно, він же такий толератний, такий лояльний, такий добросердечний, цивілізований, вихований, інтелігентний - а готовий закрити очі на звірства, ось нам і 21 сторіччя, ось нам і демократи а верніше охлократи.
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28.10.2022 23:40 Ответить
Разве это же не посконная идея зеленого фельдмаршала "просто прекратить стрелять"? Кто войска отводил, снимал снайперов, аэроразведку, разминировал все кругом? Конгрессмены леваки? Или зеленые ермаки?
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28.10.2022 22:25 Ответить
Ти, телепню бурятсько-монгольський, хоч шифруйся нормально. Бо від тебе, гниди, смердить, як з кремлівської параші.
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28.10.2022 22:30 Ответить
Ой. Я аж бубен свой шаманский уронил.
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28.10.2022 22:45 Ответить
Stupid troll
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29.10.2022 02:23 Ответить
У Зеленского нет политических убеждений - он лицедей по призванию.
И внешние обстоятельства заставляют его менять грим, риторику, чтобы соответствовать образу героя на сцене и сорвать необходимые овации. Люди купили билеты и оплатили гастроли - они должны получить удовлетворения, а актер - свои цветы. Ну и как и в любом театре, кроме примадонны сцены должен быть прожженный администатор. Шоб номера были получше и водки хватило.
Примерно так вижу сегодня наше ОП.
П.С. Ермака кажись кураторы решили законсервировать надолго - дали указание играть мудрого бойскаута на подхвате. Видать поняли, шо вся выращенная и внедренная гидра продажно-жадная может сгореть вместе с ним.
Так шо можно к власти применить фирменный термин от запорожских казаков " Та який же ти в біса лицар, як не можеш голою сракою їжака роздавити!"
Поэтому Украина в своей привычной позиции к власти - делайте вид шо вы нами управляете, только не мешайте нам жить, а теперь еще и воевать! И нужно еще контролировать шоб много не воровали - ну так, прихватить с общего стола косточки, шоб дома собачку покормить. И не более того, потому, что мы украинцы добрые, и каждый из нас на их месте так же сделал бы - нельзя косточку выбрасывать когда собачки голодные есть... Но не более того, а у укравшего хлеб у сироты или немощного - рубить руки по уши! Потому шо мы добрые, а должны еще научится быть справедливыми!
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29.10.2022 11:04 Ответить
Колір шкіри тут ні до чого. То відголоски Обами і К. До-речі, в Байдена теж спостерігаються. Людям в його віці важко змінюватися. Навіть під тиском фактів. Ми, до речі, даємо "гарний" грунт для подібного ставлення. Подивіться на наш істеблішмент: голова Нацбанку Шевченко - в розшуку, Гонтарєва - в розшуку, 5-й президент - підозра у держзраді, СБУ - генерал Шайтанов, прокурор екв. генерала Наумов, Кулініч.... Якби не війна, то сиділи б без проблем. А у Верховній раді їх скільки? Батько А. Деркача ким був? А плівки Мельниченка? А поїздки леді Ю до кремля зі скаргами на Ющенка, а Лазоренко, а стіни Яценюка? Не хочу заглиблюватися. Час не той. Як казки тисяча і однієї ночі. У кожної нормальної людини виникає одразу купа підозр... А ви кажете конгресмени не такі. Дивуюся, що "таких" ще й мало!
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28.10.2022 22:28 Ответить
Ох і брехло ж ти мерзенне !
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28.10.2022 22:33 Ответить
А в чем брехло то?
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28.10.2022 22:44 Ответить
Приглашать и показывать бессмысленно. Они поахают, посочувствуют (вполне искоенне), но делать будут то, что в их интересах. В интересах конгрессмена - переизбраться. Их округа - бедные, часто иммигрантские. Их электорат не сразу найдет Украину на карте, и она их заботит гораздо меньше, чем инфляция, стоимость бензина и грядущая рецессия. Отсюда и риторика - остановите войну, особо не важно как.

Допустим, кто-то очень любит кофе, буквально не может без него жить. И вдруг между двумя далекими странами случается война, и цены на кофе взлетают за облака. Одна из стран - кровавый и бессовестный агрессор, а вторая жертва. Но любитель кофе не желает разбираться, ему некогда, это все где-то очень далеко. Ему надо, чтобы кофе подешевел, и неважно каким образом это будет обеспечено.
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28.10.2022 23:26 Ответить
Правильно , Кулеба
Вон Штайнмайер посидел в бомбоубежище и сразу про формулу Штайнмайера забыл
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29.10.2022 01:28 Ответить
Прівелеї орків що вони грають без усяких правил , а інший світ по правилам , треба бути більш рішучими). Бо так в багнюці ще довго будуть пальцями юзити)
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29.10.2022 09:40 Ответить
 
 