Кулеба пригласил в Изюм конгрессменов, призывавших к переговорам США и РФ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко раскритиковал призывы отдельных конгрессменов США к изменению политики администрации Джо Байдена в отношении Украины и прямым переговорам с Россией.
"Наша позиция очень четкая: вы, если уже начинаете такие вещи говорить, если вы считаете себя такими крутыми – независимо от того, к какому политическому лагерю вы принадлежите – вы не играйте в дипломатию, вы говорите прямо: мы хотим, чтобы Россия победила, чтобы еще больше женщин было изнасиловано в Украине российскими солдатами, чтобы еще больше массовых могил с замученными появилось", – сказал министр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Он добавил, что вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в какой-либо форме нет смысла, "потому что он настроен исключительно на войну".
"Всех адвокатов этой точки зрения, независимо от их принадлежности, просто приглашаю в Украину. Пусть приедут, мы их отвезем в Изюм. Пусть спустятся в раскопанную могилу, из которой достали замученного россиянами украинца, пусть постоят там две минуты. Потом возвращаются к себе в столицу и думают, какую позицию им оглашать", - сказал Кулеба.
Напомним, в направленном в понедельник письме левые демократы призвали Байдена совместить беспрецедентную экономическую и военную поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине, с "дипломатическим толчком на опережение, удвоив усилия по поиску реалистичных условий для прекращения огня".
Позже конгрессмены отозвали письмо, объяснив, что оно было подготовлено несколько месяцев назад и обнародовано сейчас "без предварительной проверки".
Пожалуйста, подождите...
https://twitter.com/RepGosar/status/1585053360117665793
Є у Польщі таке місто - Закопане...
Нехай подивляьтся "своїми очами"
Біда в тому, що не приїдуть.
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна не отримає кошти і зброю, РФ знищить наші війська це 1 млн. населення, інші 20 млн. виїдуть..., країну окупують і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
Тому нас зараз максимально використовують, як щит даючи нам зброю, щоб ми могли максимально перемолоти війська РФ тут, але не перемогти на її території, а для нас це шлях в нікуди, це мільйонні втрати населення і нескінчена війна...
То ж "стоїм, не сцим, їбашим".
И внешние обстоятельства заставляют его менять грим, риторику, чтобы соответствовать образу героя на сцене и сорвать необходимые овации. Люди купили билеты и оплатили гастроли - они должны получить удовлетворения, а актер - свои цветы. Ну и как и в любом театре, кроме примадонны сцены должен быть прожженный администатор. Шоб номера были получше и водки хватило.
Примерно так вижу сегодня наше ОП.
П.С. Ермака кажись кураторы решили законсервировать надолго - дали указание играть мудрого бойскаута на подхвате. Видать поняли, шо вся выращенная и внедренная гидра продажно-жадная может сгореть вместе с ним.
Так шо можно к власти применить фирменный термин от запорожских казаков " Та який же ти в біса лицар, як не можеш голою сракою їжака роздавити!"
Поэтому Украина в своей привычной позиции к власти - делайте вид шо вы нами управляете, только не мешайте нам жить, а теперь еще и воевать! И нужно еще контролировать шоб много не воровали - ну так, прихватить с общего стола косточки, шоб дома собачку покормить. И не более того, потому, что мы украинцы добрые, и каждый из нас на их месте так же сделал бы - нельзя косточку выбрасывать когда собачки голодные есть... Но не более того, а у укравшего хлеб у сироты или немощного - рубить руки по уши! Потому шо мы добрые, а должны еще научится быть справедливыми!
Допустим, кто-то очень любит кофе, буквально не может без него жить. И вдруг между двумя далекими странами случается война, и цены на кофе взлетают за облака. Одна из стран - кровавый и бессовестный агрессор, а вторая жертва. Но любитель кофе не желает разбираться, ему некогда, это все где-то очень далеко. Ему надо, чтобы кофе подешевел, и неважно каким образом это будет обеспечено.
Вон Штайнмайер посидел в бомбоубежище и сразу про формулу Штайнмайера забыл