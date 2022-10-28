Две системы ПВО NASAMS будут готовы к предоставлению Украине в ноябре, - Блинкен
США работают над поставкой Украине систем противовоздушной обороны, первые системы NASAMS будут готовы к отправке в Украину в ноябре.
Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"США будут и впредь вместе с более чем 50 союзниками и партнерами поддерживать народ Украины, который защищает свою свободу и независимость с необычайным мужеством и безграничной решимостью. Мы также работаем над тем, чтобы предоставить Украине средства противовоздушной обороны, в которых она нуждается, включая две системы NASAMS, о предоставлении которых было заявлено ранее и которые будут готовы к доставке в Украину в следующем месяце. И мы работаем с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить доставку их собственных систем ПВО в Украину. Возможности, которые мы предоставляем, тщательно откалиброваны, чтобы сегодня принести максимальную пользу Украине на поле боя", – заявил Блинкен.
Блинкен отметил, что в соответствии с делегированными президентом США полномочиями он одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $275 млн.
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Вторгнення Росії в Україну: голова ГУР Буданов розказав про можливі сценарії Джерело:
https://censor.net/ua/news/3318139/yidu_do_zelenskogo_z_planom_ukriplennya_oborony_derjavy_poroshenko
Ти зеленобот, чи що?)
Кацапы такого сделать не могут. Короче говоря два комплекса могут надежно закрыть ДВЕ ТЭС.
Ну или четыре, но уже не так надежно. А всего их было 12 на подконтрольных территориях...
Можна тут всіляко викобенюватись в краснобайстві.. винити американів у " жлобстві" або у своєкористіі ( ага.. усе оте.. шо ВЖЕ передано і те.. що ще буде надано .. то є користь на їх кишеню !?) - дурня
Чи хто зна що таке отой НАСАМС ?
Ні.. шановні.. це не кулемет " Максим" : Анка подає- Пєтька жме на гашетку !
Там робота для тих... хто ЗНАЄ і НАВЧЕНИЙ, до того ж..
популярно пояснив саму суть базису цього дива ( дякую ) .. тому ..прошу дуже шановне панство не грішити на американів .. грішіть .. панове, на себе... бо в кожному з нас є вина за те , що зараз коїться..
.популізм зробив гидке діло в раші.. упаси нас ,Господи, дозволити популізму забетонувати і наші мізки ..
то ж - думайте .. панове
А Американам я вдячний. не вони..( і Брити ) були б ми зараз вже якоюсь провінцією в отому болоті
Ще раз : пані Чайка і - праві
Ще раз - дякую вам
( і давайте будемо по -суті і без дуркування , бо то вже смішно... коли дорослі дядьки і тітки наввипередки змагаються в публічному глупстві )
Україна Переможе
Слава Воїнам -Героям !
- Что Гута Израилевна?
- Умерла. Еще до войны.
- До войны? А я ж собиралась к ней поехать...
- Так уже не спешите! (с)