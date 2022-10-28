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Новости Помощь Украине
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ПВО (2488) США (24834) Блинкен (927)

Две системы ПВО NASAMS будут готовы к предоставлению Украине в ноябре, - Блинкен

nasams

США работают над поставкой Украине систем противовоздушной обороны, первые системы NASAMS будут готовы к отправке в Украину в ноябре.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"США будут и впредь вместе с более чем 50 союзниками и партнерами поддерживать народ Украины, который защищает свою свободу и независимость с необычайным мужеством и безграничной решимостью. Мы также работаем над тем, чтобы предоставить Украине средства противовоздушной обороны, в которых она нуждается, включая две системы NASAMS, о предоставлении которых было заявлено ранее и которые будут готовы к доставке в Украину в следующем месяце. И мы работаем с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить доставку их собственных систем ПВО в Украину. Возможности, которые мы предоставляем, тщательно откалиброваны, чтобы сегодня принести максимальную пользу Украине на поле боя", – заявил Блинкен.

Блинкен отметил, что в соответствии с делегированными президентом США полномочиями он одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $275 млн.

Читайте также: США впервые предоставят Украине спутниковые антенны для улучшения связи на поле боя, - Пентагон
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Топ комментарии
+17
Та не спішіть так. Ми почекаємо. Це звісно іронія. Вас довбнів просили ще в березні про ппо. Благали. Скажіть, як нам допоможе 2 системи захистити територію 603.700 кв. км?
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28.10.2022 22:29
+15
А вас зелених довбнів просили «рити окопи»у вересні 2021р.
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28.10.2022 22:39
+13
Дякуємо, Америко, від щирого серця.
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28.10.2022 22:49
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Та не спішіть так. Ми почекаємо. Це звісно іронія. Вас довбнів просили ще в березні про ппо. Благали. Скажіть, як нам допоможе 2 системи захистити територію 603.700 кв. км?
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28.10.2022 22:29 Ответить
Згоден! Тим більше на складах багато старих Hawk. Нам важлива не тількі якість, а й кількість, просте насичення оборони дозволить нищити шахіди й інший мотлох.
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28.10.2022 22:34 Ответить
Немного меньше...поля не особо надо сторожить, но в целом вы правы!
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28.10.2022 22:36 Ответить
Ти ці питання собі задавала, коли в 2019, до урни виборчої бігла, після серіальчку?
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28.10.2022 22:37 Ответить
страдаюсть усі і ті, хто не голосував за зеличайшого. Потреба в ППО від цього менше не стала
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29.10.2022 21:38 Ответить
Біда в тому, що коли попереджали, ржали найбільше прибічники Порошенка. А зараз масово строчать, що їх не попередили.

Читай коментарі.

Вторгнення Росії в Україну: голова ГУР Буданов розказав про можливі сценарії Джерело:
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28.10.2022 22:49 Ответить
Классическая схема словесного говноплюйства... Сколько "прибічників Порошенка" ты впердолил в фамилию Буданов?
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29.10.2022 17:59 Ответить
До чого тут Порошенко к Буданову і до тої влади, яка була коли попереджав Буданов?) Порошенко до речі як раз подготував план оборони, який Зеленський проігнорував.



https://censor.net/ua/news/3318139/yidu_do_zelenskogo_z_planom_ukriplennya_oborony_derjavy_poroshenko

Ти зеленобот, чи що?)
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29.10.2022 21:42 Ответить
А вас зелених довбнів просили «рити окопи»у вересні 2021р.
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28.10.2022 22:39 Ответить
Спитайте це у шести президентів України. А ще, Якими тракторами обробити 603.700 кв. км, на яких авто проїхати, літаками пролетіти, кораблями проплисти, на яких ТВ подивитись, ...???
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28.10.2022 22:40 Ответить
4 шт системи ППО NASAMS ..... передала уже Бурунди ....100 пудов
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28.10.2022 22:50 Ответить
Защищают не территорию, а объекты, и как раз система Насамс это объектовое ПВО. В комплекс входят 2 батареи судя по всему, по паре установок в каждой из которых 4 пусковых. Итого 16 пусковых на объект. Это чтобы прорвать надо на один объект ударить 20 крылатыми ракетами...
Кацапы такого сделать не могут. Короче говоря два комплекса могут надежно закрыть ДВЕ ТЭС.
Ну или четыре, но уже не так надежно. А всего их было 12 на подконтрольных территориях...
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28.10.2022 23:21 Ответить
Так питання не тільки в захисті генерації, а і в захисті підстанцій. Без них від ЕС немає ніякої ее. А виготовити трансформатор займає 3-12 місяців в залежності від потужності.
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28.10.2022 23:37 Ответить
Допомагають рівно настільки, щоб не програли боротьбу. Але щоб і не виграли. Паліативна допомога
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29.10.2022 09:59 Ответить
Дійсно хороша новина! Це тільки початок.
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28.10.2022 22:42 Ответить
Ого, "велика антипутінська коаліція", яка навіть більше ніж антигітлерівська (с) Абдристович, змогла висрати аж дві системи ППО на країну розміром як дві Італії.
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28.10.2022 22:49 Ответить
stupid troll
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29.10.2022 02:22 Ответить
Вибачте, але ще не висрала. Буде ГОТОВА висрати)
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29.10.2022 02:36 Ответить
Дякуємо, Америко, від щирого серця.
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28.10.2022 22:49 Ответить
...згоден , з Чайкою - треба дякувати...

Можна тут всіляко викобенюватись в краснобайстві.. винити американів у " жлобстві" або у своєкористіі ( ага.. усе оте.. шо ВЖЕ передано і те.. що ще буде надано .. то є користь на їх кишеню !?) - дурня

Чи хто зна що таке отой НАСАМС ?

Ні.. шановні.. це не кулемет " Максим" : Анка подає- Пєтька жме на гашетку !

Там робота для тих... хто ЗНАЄ і НАВЧЕНИЙ, до того ж..

популярно пояснив саму суть базису цього дива ( дякую ) .. тому ..прошу дуже шановне панство не грішити на американів .. грішіть .. панове, на себе... бо в кожному з нас є вина за те , що зараз коїться..

.популізм зробив гидке діло в раші.. упаси нас ,Господи, дозволити популізму забетонувати і наші мізки ..

то ж - думайте .. панове

А Американам я вдячний. не вони..( і Брити ) були б ми зараз вже якоюсь провінцією в отому болоті

Ще раз : пані Чайка і - праві

Ще раз - дякую вам

( і давайте будемо по -суті і без дуркування , бо то вже смішно... коли дорослі дядьки і тітки наввипередки змагаються в публічному глупстві )

Україна Переможе

Слава Воїнам -Героям !
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29.10.2022 14:06 Ответить
"будут готовы к передаче" и "будут переданы" это как говорится две большие разницы. так что всегда лучше делать свое и спрашивать со "своих". хотя тех "своих" хрен найдешь по европам когда спрашивать время.
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29.10.2022 00:30 Ответить
- Здравствуйте тётя Ада.

- Что Гута Израилевна?

- Умерла. Еще до войны.

- До войны? А я ж собиралась к ней поехать...

- Так уже не спешите! (с)
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29.10.2022 01:47 Ответить
Хочеться лаятися. Тиждень тому писали, що вони ВЖЕ В УКРАЇНІ.
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29.10.2022 02:35 Ответить
 
 