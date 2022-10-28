Зеленский поблагодарил США и Канаду за очередную помощь Украине: "Это очень мощный пример для всех наших партнеров"
Пакет дополнительной помощи от США в сфере безопасности и обороны содержит нужные вещи для украинских защитников, которые позволяют шаг за шагом освобождать нашу территорию.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении к гражданам, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я благодарю Соединенные Штаты Америки – сегодня объявлено об очередном пакете военной помощи Украине. Его объем – 275 миллионов долларов. Очень нужные вещи для наших защитников, и они позволяют нам шаг за шагом освобождать нашу территорию. Это не только то, что помогает нам продвигаться на поле боя, это то, что позволяет гарантировать людям фундаментальное право на жизнь", - сказал Зеленский.
Он также поблагодарил Канаду за беспрецедентный поступок – выпуск суверенных облигаций, все средства от размещения которых будут направлены на помощь Украине. "Объем – полмиллиарда долларов. И эти облигации будут доступны для инвестиций не только в Канаде, но и во всем мире. Это очень мощный пример для всех наших партнеров", - подчеркнул президент.
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