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Новости Помощь Украине
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Зеленский (19042) помощь (7424) США (24834)

Зеленский поблагодарил США и Канаду за очередную помощь Украине: "Это очень мощный пример для всех наших партнеров"

зеленський

Пакет дополнительной помощи от США в сфере безопасности и обороны содержит нужные вещи для украинских защитников, которые позволяют шаг за шагом освобождать нашу территорию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении к гражданам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я благодарю Соединенные Штаты Америки – сегодня объявлено об очередном пакете военной помощи Украине. Его объем – 275 миллионов долларов. Очень нужные вещи для наших защитников, и они позволяют нам шаг за шагом освобождать нашу территорию. Это не только то, что помогает нам продвигаться на поле боя, это то, что позволяет гарантировать людям фундаментальное право на жизнь", - сказал Зеленский.

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Он также поблагодарил Канаду за беспрецедентный поступок – выпуск суверенных облигаций, все средства от размещения которых будут направлены на помощь Украине. "Объем – полмиллиарда долларов. И эти облигации будут доступны для инвестиций не только в Канаде, но и во всем мире. Это очень мощный пример для всех наших партнеров", - подчеркнул президент.
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Топ комментарии
+8
.. 😂.
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28.10.2022 23:38
+7
Ану згадай хто казав що Байден нагнітає?
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28.10.2022 23:31
+4
Если - бы партнеры , могли контролировали каждую копейку, а то "новые лица" борзеют, воруя в три глотки ,скоро старых миллиардеров переплюнут , диктатуру строят не хуже ***** ‼️
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29.10.2022 01:39
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Ану згадай хто казав що Байден нагнітає?
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28.10.2022 23:31 Ответить
14 лютого мразь радіє що виконала завдання\відкрила шлях до окупації
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29.10.2022 00:30 Ответить
Гниды зелёные , ВЕРНИТЕ У ГУМПОМОЩЬ‼️Ублюдок Кирилл Тимошенко украл внедорожник у ЗСУ‼️
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29.10.2022 01:33 Ответить
Да они все крысы!!!воруют всегда и везде!!!кто на асфальте!кто на армии!кто на гуманитарки! кто на.....можно продолжать бесконечн
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29.10.2022 08:27 Ответить
військові витрати відсотoк валового внутрішнього продукту країни 2021 року

США - 3,52%

Велика Британія - 2,29%

Польща - 2,10%

Німеччина 1,53%

Канада 1,39%



У 2020 році військові витрати в Росії становили близько 4,26 відсотка валового внутрішнього продукту, України 4,13%

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28.10.2022 23:31 Ответить
ВВП кацапії менше ВВП одного штату США.
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28.10.2022 23:36 Ответить
Якщо це Каліфорнія.
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28.10.2022 23:48 Ответить
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28.10.2022 23:36 Ответить
Як був треплом, так і треплом і залишився, від бункера далеко не відходить, а то мало ще ядрена ракет впаде на голову
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28.10.2022 23:36 Ответить
.. 😂.
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28.10.2022 23:38 Ответить
А заставити Шмигаля відновлювати власну економіку? Чи там інші задачі і взагалі "не на чвсі"?
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29.10.2022 00:26 Ответить
Если - бы партнеры , могли контролировали каждую копейку, а то "новые лица" борзеют, воруя в три глотки ,скоро старых миллиардеров переплюнут , диктатуру строят не хуже ***** ‼️
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29.10.2022 01:39 Ответить
Канада та Трюдо питання , як Ротакс яка належить Бомбардье продає движки для дронів, яким ******** Україну!!??
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29.10.2022 07:45 Ответить
Так само як Україна та богуслаєв.
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29.10.2022 08:12 Ответить
 
 