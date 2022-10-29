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Зеленский (19042) люстрация (979) назначение (2143) СБУ (19468) Семенченко Роман (3)

Зеленский назначил люстрированного в 2014 году Романа Семенченко главой отдела защиты национальной государственности СБУ

роман,семенченко

Новым начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины стал Роман Семенченко, в 2014 году люстрированный с должности начальника УСБУ в Житомирской области.

Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначить Семенченко Романа Юрьевича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

Смотрите также: Жена Уполномоченного президента по контролю за СБУ Семенченко ведет совместный бизнес с близким к Корбану Кошляком, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Роман Семенченко – уроженец Днепропетровской области, имеет высшее юридическое образование. В органах СБУ с 1993 года. Был начальником УСБУ в Житомирской области – назначил его туда в сентябре 2013 тогдашний президент Виктор Янукович. До этого назначения в течение двух лет занимал должность заместителя председателя УСБУ в Днепропетровской области.

В марте 2014 года в то время и.о. президента Александр Турчинов уволил Семенченко с должности начальника УСБУ в Житомирской области. По данным СМИ, в 2015 году Роман Семенченко, экс-начальник управления СБУ в Житомирской области времен Януковича, был в списке лиц, подлежащих люстрации и на которых распространяется запрет занимать государственные должности в течение 10 лет в соответствии с критериями Закона "Об очищении власти".

11 октября 2019 года Зеленский назначил его уполномоченным президента по контролю за деятельностью СБУ, а 15 июня 2021 года уволил с этой должности. В ноябре того же года расследователи slidstvo.info сообщили, что семья Семенченко владеет двумя квартирами в Киеве (одна из которых – почти 500 кв. метров), имением под Днепром, девятью земельными участками, тремя элитными внедорожниками и двумя водными мотоциклами. Журналисты раскрыли, что совместный бизнес жена сотрудника СБУ Елена Семенченко вела с днепровским бизнесменом и местным депутатом от ОПЗЖ Михаилом Кошляком, которого LB называло руководителем силового блока группы "Приват". В 2015 году Кошляка задерживала СБУ вместе с Геннадием Корбаном.

Ресурс YouControl отмечает, что Семенченко в разные годы числился руководителем компаний "Надра Газ Трейд", "Іншуренс Консалт" и "Кам'янське Агро".

Имеет медаль "За военную службу Украины" с 2003 года.
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Топ комментарии
+38
Це гірше війни...Цвіт країни гинуть за Україну і цих тварин за фактом. Це не припустимо. Негайно треба знищувати уродів при виконанні і керівництві. Негайно. Перемоги без цього не буде а генофонд не повернеться...Ще раз повторю це гірше війни...
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29.10.2022 10:58
+34
Тьху,***. Ну що ти будеш робити з цим клованом-довбой@бом?! Дєрьмак з татаровим підсовують бо їм "занесли"-цей ******** не читаючи. Кінця і краю не видно цьому зеленому бардаку.
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29.10.2022 11:02
+25
О це вибрали гідранта
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29.10.2022 11:14
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Навєрна панял і прастіл...
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29.10.2022 10:51 Ответить
Загляну о вічі і побачив беню який наказав призначити. А взагалі це абсурд, він вже стільки предателей та недоумків поназначав, а відповідальності за свої косяки ноль. Що хочу те і ворочу "я ж ваш вирок і яка різниця"
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29.10.2022 13:54 Ответить
Навіть і сказати нічого ......
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29.10.2022 10:51 Ответить
Так. Щоб зрозуміти, що коїться, вистачить лише цієї новини.
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29.10.2022 13:52 Ответить
а чому не наумова або кулініча?
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потрібно гнати всю зе-шоблу
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29.10.2022 10:51 Ответить
Ого! Я думав, що вже вся команда Януковоща вже давно пристроєна у владі. Виявляється штати можна ще розширяти і розширяти!
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29.10.2022 10:52 Ответить
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29.10.2022 10:52 Ответить
Це гірше війни...Цвіт країни гинуть за Україну і цих тварин за фактом. Це не припустимо. Негайно треба знищувати уродів при виконанні і керівництві. Негайно. Перемоги без цього не буде а генофонд не повернеться...Ще раз повторю це гірше війни...
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29.10.2022 10:58 Ответить
а какая разница?
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29.10.2022 10:58 Ответить
Тьху,***. Ну що ти будеш робити з цим клованом-довбой@бом?! Дєрьмак з татаровим підсовують бо їм "занесли"-цей ******** не читаючи. Кінця і краю не видно цьому зеленому бардаку.
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29.10.2022 11:02 Ответить
ПАртнЬОри вАзвращаюЦА?
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29.10.2022 11:05 Ответить
Та не головою відділу, а начальником Департаменту! Чи ви не вмієте читати?
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29.10.2022 11:08 Ответить
Тенденція зрозуміла.Поміняти все і всіх тих хто мав посади при Пороху.Зелене чмо через свою мстиву натуру не хоче підтримувати ПЦУ і блокує всі переходи від УПЦМП тільки через те що ця Церква обєдналася і отримала Томос саме завдяки Пороху
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29.10.2022 11:13 Ответить
Володимир Горковенко - депутат Київської обласної ради опублікував лише пару результатів тендерів, які потрапили йому в руки, як депутату конкретного місцевого округу. Можете уявити, що відбувається на загальнодержавних тендерах, коли подібне засівання лише в маленькій частинці однієї області.

1. Непрацюючий державний аеропорт Бориспіль закуповує паркувальні стовпчики на мільйон гривень.

2. Скандальна компанія Укргазовидобування придбала на пів мільйона гривень кавоварок для свого санаторію під Києвом.

3. Раптова забаганка придбати до зими нові сміттєві баки в Борисполі.

Ще раз - це лише піщинка в мародерському розбазарюванні коштів бюджету на прикладі одного району, коли українці входять у зиму із жахливими перспективами, а уряд плачеться, що в нього ні на що нема грошей. https://t.me/Chornovil_official/9521 https://t.me/Chornovil_official/9521

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29.10.2022 11:13 Ответить
А як тобі новина, що Zeбіли зібрали послів G7, і просили їх проспонсорувати... (сюрприз!)... єдиний марафон. Ще раз: клоунські тварюки хочуть аби за їхній піар заплатили американські, британські та ін платники податків!
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29.10.2022 11:22 Ответить
О це вибрали гідранта
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29.10.2022 11:14 Ответить
у зеленых предатели заканчиваются, из запасников достают
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29.10.2022 11:16 Ответить
"горбатого могила виправить", а Zeвиродка вже нічого не виправить. Ця жидівська тварюка як була українофобом і прибічником ригів, так і залишилася ним, навіть після 9 місяців кровопролитної війни з кацапами і сотень тисяч жертв з нашої сторони. В України ніколи не буде шансу на цивілізаційний розвиток і достаток, якщо ця кончена клоунська істота залишатиметься у кріслі преZe.
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29.10.2022 11:17 Ответить
він не горбатий, він слуга, тільки не Україні, а слуга свого народу. свого. Українцям пора це усвідомити.
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29.10.2022 11:53 Ответить
Невже він москаль ?
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29.10.2022 14:56 Ответить
Зесрань з задоволенням вмивається "божою росою"
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29.10.2022 11:18 Ответить
Таке враження що ці люди незамінимі ??? Чи мафія ???
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29.10.2022 11:21 Ответить
Яка ганьба! Складається враження, що при виборі державних службовців влада ходить за окресленим колом , яке Хома Брут малював у церкві, щоб захиститись від вурдалаків. До чого тоді приймати закони , типу "про очищення влади" , якщо ніхто не збирається його виконувати. Як швидко зганьбили ідеали Майдану , за які загибли вже тисячі гідних громадян. Так хочеться побачити за життя хоч одного президента, який відданий інтересам України не на словах , а в ділах; який дотримується законодавства сам і сприяє , щоб це робили і його підлеглі. Хоч хто колись з влади буде любити Україну не за свої награбовані статки, а за те , що ця земля дала йому життя?
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29.10.2022 11:22 Ответить
коли зеля вже знайде собі норм команду,

чому сбу не перевіряє нових призначенців на відповідальні посади,

і чому тільки журналістів цікавить звідки держслужбовець набрав 9 ділянок землі і маєток
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29.10.2022 11:23 Ответить
Ніякого контролю коштів держави !!!!! ПОЗОРИЩЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.10.2022 11:23 Ответить
Різні не зовсім, скажем так, порядні люди так і липнуть до малороса Зеленського та його "команди"...
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29.10.2022 11:29 Ответить
Тупорилий піаніст залишається до кінця вірним своїй політиці, котра є продовженням політики ригів/опзж... Хоча б про свій рейтинг подумав.
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29.10.2022 11:33 Ответить
Та нє, какая то ошибка...
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29.10.2022 11:34 Ответить
Вже всі кадри януковича повернулись до влади? Ай да президент у нас, так ******** призначати малоросів-ватників.
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29.10.2022 11:40 Ответить
Зе скоро будет назначать в СБУ непосредственно из действующих сотрудников ФСБ за личной подписью Путина. ,, Какая разница,, - сейчас в окружении Зе 80% людей работающих на Россию , будет ещё на одного больше.
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29.10.2022 11:40 Ответить
недалекий Найвеличнівшивий не може без зашкварів
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29.10.2022 11:41 Ответить
Зеленскому нужен человек который ему всем обязан, и который потонет вместе с ним. Так все делают.
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29.10.2022 11:49 Ответить
Мамко моя, я не винна,
Бо ми такі паровані люстровані,
Як горнятка мальовані!
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29.10.2022 11:49 Ответить
Потрібно зрозуміти, що зелень ніколи не був українцем. Він правильний руський
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29.10.2022 11:50 Ответить
Коли ви вже зелені мразі зникнете! Це якийсь треш!
зеля,розбійника,за розбійником,зрадника,за зрадником до себе тягнеш!
Ти шо з розуму вижив?
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29.10.2022 11:53 Ответить
заміна одни зрадників на інших!
Хоча це і не дивно, дуже багато питань і до самого Зе, не кажучи вже про відкритого агента рф дєрмака.
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29.10.2022 11:55 Ответить
Как будто нет более достойных из СБУ. Ходаковский, командир "Востока" и Пасичник, президент ЛРН.
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29.10.2022 11:58 Ответить
Краще б вже випустив Семена Семенченка, від нього буде більше користі.
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29.10.2022 12:02 Ответить
Результаты люстрации
Были объявлены или нет ?
Все забыли кто создал партию регионов п.Порошенко
Люстрация -- подняли и опустили в бак с мусором -- сброс энергии
Люстрация /доход -- расход /разница в казну плюс нары
А так это просто пукнули в воду
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29.10.2022 12:06 Ответить
Не на часі/за януковича теж були професіонали@зе
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29.10.2022 12:17 Ответить
https://t.me/tZEinform/21644 tZEinform : Це колишній Кадр Януковича (і нині дермака) .
Він списку осіб, які підлягають люстрації і на них розповсюджується заборона обіймати державні посади протягом 10 років відповідно до критеріїв Закону "Про очищення влади". Був тісно пов'язаний з групою Коломойского.
***********

https://t.me/tZEinform/21645 tZEinform "Позбавлений громадянства"(указ до сих пір не публікували) Коломойський повернувся в Україну (бо в Ізраїлі попередили, що якщо що - видадуть США) і повертає собі вплив на свого протеже.
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29.10.2022 12:18 Ответить
Краще б воно втікло !
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29.10.2022 12:24 Ответить
Це провина генерала Кривоноса, бо він смугу в аеропорту Жуляні зіпсував 24 лютого.
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29.10.2022 15:02 Ответить
Просрав підготовку до війни, розставив агентів москви і продовжує тіж самі дії. Колись ця почвара має за все відповісти.
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29.10.2022 12:26 Ответить
Всі такі призначення відбуваються з подачі Татарова. Він далі посилює і бетонує свій вплив у силових органах. А українці далі хавають і хавають цю туфту
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29.10.2022 12:28 Ответить
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29.10.2022 12:29 Ответить
Офігіти! То що, Сатанівська вкрала менше за цього Шевченка?
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29.10.2022 12:40 Ответить
От тільки НАБУ чомусь не її шукає.
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29.10.2022 13:22 Ответить
Слів нема, лише нецензурні вислови. Зелений ..дорас!
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29.10.2022 12:42 Ответить
Зеленский так часто играл роль Яныка,что просто вжился в эту роль, только Зеленский забыл как Янык закончил.
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29.10.2022 12:44 Ответить
Це вже просто зрада.
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29.10.2022 12:54 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/9500 Тарас Чорновіл повідомив , що
"Ріші Сунак пообіцяв розсекретити документи МІ6 з даними кремлівської агентури в Європі. Йдеться також і про агентурну мережу в Україні. ... У Лондоні найкраще знають, хто такий Зеленський, чому він ослаблював та роззброював свою армію напередодні вторгнення та хто його смикав за ниточки в Україні й у москві. Але публічних оголошень та відкритих дій не відбувалося. ... А ви задумайтеся: з чогось Борис Джонсон зміг сформувати такий сильний вплив на Зеленського? І справа не лише в особистих контактах! ... Мабуть, коли Джонсон терміново мчав до Києва, аби не дати Зеленському скоїти реальну зраду, то віз він не лише томик виступів Черчілля... Доки ви маєте в руках ниточки, за які можете смикати дуже сумнівного партнера, палити їх сенсу нема. Моя версія - заява Сунака - це нагадування Зеленському, що із спадковістю влади передається й спадковість компромату".

Кому буде цікаво - прочитайте весь пост Тараса, а не лише уривки-меседжі, які я тут надьоргав.
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29.10.2022 13:18 Ответить
тарасик зрадив свого батька, тарасик зрадив Україну. навіщо читати цього покидька?
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29.10.2022 13:27 Ответить
ти дебіл. Хоча: дебілізм характерний для всіх зебілів
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29.10.2022 16:02 Ответить
А шо таке?

ЗЄ з самого початку своєї каденції людей Януковича призначає. Зєбілам воно норм.
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29.10.2022 13:21 Ответить
яке воно кончене зелене чмо
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29.10.2022 13:44 Ответить
зе зрадник
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29.10.2022 13:49 Ответить
Єнто *******.
Хто знає цю потвору ВЗНД.
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29.10.2022 13:55 Ответить
Кількість зрадників треба пповняти. Брати нових замість тих, хто пішов на обмін.
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29.10.2022 14:39 Ответить
першого кого треба люстріровати так це зрадника зеленского
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29.10.2022 18:55 Ответить
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ СБУ? Что это за дикий орган?)
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29.10.2022 20:49 Ответить
 
 