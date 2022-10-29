Зеленский назначил люстрированного в 2014 году Романа Семенченко главой отдела защиты национальной государственности СБУ
Новым начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины стал Роман Семенченко, в 2014 году люстрированный с должности начальника УСБУ в Житомирской области.
Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Назначить Семенченко Романа Юрьевича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", – говорится в документе.
Роман Семенченко – уроженец Днепропетровской области, имеет высшее юридическое образование. В органах СБУ с 1993 года. Был начальником УСБУ в Житомирской области – назначил его туда в сентябре 2013 тогдашний президент Виктор Янукович. До этого назначения в течение двух лет занимал должность заместителя председателя УСБУ в Днепропетровской области.
В марте 2014 года в то время и.о. президента Александр Турчинов уволил Семенченко с должности начальника УСБУ в Житомирской области. По данным СМИ, в 2015 году Роман Семенченко, экс-начальник управления СБУ в Житомирской области времен Януковича, был в списке лиц, подлежащих люстрации и на которых распространяется запрет занимать государственные должности в течение 10 лет в соответствии с критериями Закона "Об очищении власти".
11 октября 2019 года Зеленский назначил его уполномоченным президента по контролю за деятельностью СБУ, а 15 июня 2021 года уволил с этой должности. В ноябре того же года расследователи slidstvo.info сообщили, что семья Семенченко владеет двумя квартирами в Киеве (одна из которых – почти 500 кв. метров), имением под Днепром, девятью земельными участками, тремя элитными внедорожниками и двумя водными мотоциклами. Журналисты раскрыли, что совместный бизнес жена сотрудника СБУ Елена Семенченко вела с днепровским бизнесменом и местным депутатом от ОПЗЖ Михаилом Кошляком, которого LB называло руководителем силового блока группы "Приват". В 2015 году Кошляка задерживала СБУ вместе с Геннадием Корбаном.
Ресурс YouControl отмечает, что Семенченко в разные годы числился руководителем компаний "Надра Газ Трейд", "Іншуренс Консалт" и "Кам'янське Агро".
Имеет медаль "За военную службу Украины" с 2003 года.
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потрібно гнати всю зе-шоблу
1. Непрацюючий державний аеропорт Бориспіль закуповує паркувальні стовпчики на мільйон гривень.
2. Скандальна компанія Укргазовидобування придбала на пів мільйона гривень кавоварок для свого санаторію під Києвом.
3. Раптова забаганка придбати до зими нові сміттєві баки в Борисполі.
Ще раз - це лише піщинка в мародерському розбазарюванні коштів бюджету на прикладі одного району, коли українці входять у зиму із жахливими перспективами, а уряд плачеться, що в нього ні на що нема грошей. https://t.me/Chornovil_official/9521 https://t.me/Chornovil_official/9521
чому сбу не перевіряє нових призначенців на відповідальні посади,
і чому тільки журналістів цікавить звідки держслужбовець набрав 9 ділянок землі і маєток
Бо ми такі
парованілюстровані,
Як горнятка мальовані!
зеля,розбійника,за розбійником,зрадника,за зрадником до себе тягнеш!
Ти шо з розуму вижив?
Хоча це і не дивно, дуже багато питань і до самого Зе, не кажучи вже про відкритого агента рф дєрмака.
Были объявлены или нет ?
Все забыли кто создал партию регионов п.Порошенко
Люстрация -- подняли и опустили в бак с мусором -- сброс энергии
Люстрация /доход -- расход /разница в казну плюс нары
А так это просто пукнули в воду
Він списку осіб, які підлягають люстрації і на них розповсюджується заборона обіймати державні посади протягом 10 років відповідно до критеріїв Закону "Про очищення влади". Був тісно пов'язаний з групою Коломойского.
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https://t.me/tZEinform/21645 tZEinform "Позбавлений громадянства"(указ до сих пір не публікували) Коломойський повернувся в Україну (бо в Ізраїлі попередили, що якщо що - видадуть США) і повертає собі вплив на свого протеже.
"Ріші Сунак пообіцяв розсекретити документи МІ6 з даними кремлівської агентури в Європі. Йдеться також і про агентурну мережу в Україні. ... У Лондоні найкраще знають, хто такий Зеленський, чому він ослаблював та роззброював свою армію напередодні вторгнення та хто його смикав за ниточки в Україні й у москві. Але публічних оголошень та відкритих дій не відбувалося. ... А ви задумайтеся: з чогось Борис Джонсон зміг сформувати такий сильний вплив на Зеленського? І справа не лише в особистих контактах! ... Мабуть, коли Джонсон терміново мчав до Києва, аби не дати Зеленському скоїти реальну зраду, то віз він не лише томик виступів Черчілля... Доки ви маєте в руках ниточки, за які можете смикати дуже сумнівного партнера, палити їх сенсу нема. Моя версія - заява Сунака - це нагадування Зеленському, що із спадковістю влади передається й спадковість компромату".
Кому буде цікаво - прочитайте весь пост Тараса, а не лише уривки-меседжі, які я тут надьоргав.
ЗЄ з самого початку своєї каденції людей Януковича призначає. Зєбілам воно норм.
Хто знає цю потвору ВЗНД.