Зеленский ответил на петицию о лишении гражданства судьи Львова, у которого обнаружили паспорт РФ: поручил комиссии изучить вопрос

Президент Владимир Зеленский поручил комиссии по вопросам гражданства изучить вопрос о лишении гражданства председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова.

Так он ответил на петицию с требованием лишить Львова украинского гражданства, набравшую более 25 000 подписей, передает Цензор.НЕТ.

Президент напомнил, что по закону гражданство прекращается в результате выхода из гражданства Украины; вследствие утраты гражданства Украины; по основаниям, предусмотренным международными договорами Украины.

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"Определенные законом основания и порядок прекращения гражданства Украины являются общими для всех физических лиц. Мною дано поручение Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства изучить поднятый в электронной петиции вопрос, проверить наличие оснований для прекращения гражданства Украины Б.Львова и по результатам рассмотрения принять соответствующее решение. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", - говорится в ответе президента.

Напомним, 15 сентября журналисты проекта "Схемы" обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у тогдашнего председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

Мужчина наличие российского гражданства отрицал, но СБУ подтвердила обнародованный журналистами факт.

Львову сначала ограничили доступ к гостайне, а впоследствии отчислили из штата Верховного Суда.

Также НАБУ возбудило дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда.

7 октября петиция с призывом проверить наличие оснований для прекращения гражданства Богдана Львова набрала более 25 тысяч подписей.