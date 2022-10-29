Зеленский ответил на петицию о лишении гражданства судьи Львова, у которого обнаружили паспорт РФ: поручил комиссии изучить вопрос
Президент Владимир Зеленский поручил комиссии по вопросам гражданства изучить вопрос о лишении гражданства председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова.
Так он ответил на петицию с требованием лишить Львова украинского гражданства, набравшую более 25 000 подписей, передает Цензор.НЕТ.
Президент напомнил, что по закону гражданство прекращается в результате выхода из гражданства Украины; вследствие утраты гражданства Украины; по основаниям, предусмотренным международными договорами Украины.
"Определенные законом основания и порядок прекращения гражданства Украины являются общими для всех физических лиц. Мною дано поручение Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства изучить поднятый в электронной петиции вопрос, проверить наличие оснований для прекращения гражданства Украины Б.Львова и по результатам рассмотрения принять соответствующее решение. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", - говорится в ответе президента.
Напомним, 15 сентября журналисты проекта "Схемы" обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у тогдашнего председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).
Мужчина наличие российского гражданства отрицал, но СБУ подтвердила обнародованный журналистами факт.
Львову сначала ограничили доступ к гостайне, а впоследствии отчислили из штата Верховного Суда.
Также НАБУ возбудило дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда.
7 октября петиция с призывом проверить наличие оснований для прекращения гражданства Богдана Львова набрала более 25 тысяч подписей.
Пожалуйста, подождите...
НІКОЛИ ПРЕДСТАВНИК НАЦМЕНШИН НЕ БУДЕ ДБАТИ ПРО ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ КОРІНОГО НАРОДУ.
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Комиссию возглавит Безуглая?
Зелені ідіоти такі ідіоти..
@saniolli
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https://twitter.com/saniolli/status/1586048395227328512 12 год
Не ОПЗЖ зробила з Шуфрича і Ко зрадників, а Шуфрич і Ко зробили з ОПЗЖ партію зрадників. Якби зе-влада реально боролася зі зрадниками, вона би не ОПЗЖ забороняла, а судила Шуфрича і Ко. Але зелені де-факто створили зі зрадниками коаліцію в Раді. "Остальноє додумайтє самі"! (с)