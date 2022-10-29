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гражданство (1268) Зеленский (19042) петиция (351) Львов Богдан (29)

Зеленский ответил на петицию о лишении гражданства судьи Львова, у которого обнаружили паспорт РФ: поручил комиссии изучить вопрос

львов,богдан

Президент Владимир Зеленский поручил комиссии по вопросам гражданства изучить вопрос о лишении гражданства председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова.

Так он ответил на петицию с требованием лишить Львова украинского гражданства, набравшую более 25 000 подписей, передает Цензор.НЕТ.

Президент напомнил, что по закону гражданство прекращается в результате выхода из гражданства Украины; вследствие утраты гражданства Украины; по основаниям, предусмотренным международными договорами Украины.

Читайте также: Зеленский не ответил на петицию в отношении судьи Львова, хотя срок рассмотрения истек 26 октября, - ЦПК

"Определенные законом основания и порядок прекращения гражданства Украины являются общими для всех физических лиц. Мною дано поручение Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства изучить поднятый в электронной петиции вопрос, проверить наличие оснований для прекращения гражданства Украины Б.Львова и по результатам рассмотрения принять соответствующее решение. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", - говорится в ответе президента.

Напомним, 15 сентября журналисты проекта "Схемы" обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у тогдашнего председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

Мужчина наличие российского гражданства отрицал, но СБУ подтвердила обнародованный журналистами факт.

Львову сначала ограничили доступ к гостайне, а впоследствии отчислили из штата Верховного Суда.

Также НАБУ возбудило дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда.

7 октября петиция с призывом проверить наличие оснований для прекращения гражданства Богдана Львова набрала более 25 тысяч подписей.
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Топ комментарии
+20
Совковий імпотент.
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29.10.2022 01:17
+19
зеленський своїм указом ввів Богуслаєва в наглядову раду Укроборонпрому. Занавес)))
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29.10.2022 01:19
+19
доручив комісії вивчити питання
---------------------------------------------
Комиссию возглавит Безуглая?
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29.10.2022 01:24
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Це ак в унітазі воду спустити
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29.10.2022 01:13 Ответить
Жодна петиція, ЖОДНА !, ( яка стосувалася нац.інтересів України, укр.мови, культури, віри, - не була зеленим розглянута позитивно, або відписки, або мовчання .

НІКОЛИ ПРЕДСТАВНИК НАЦМЕНШИН НЕ БУДЕ ДБАТИ ПРО ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ КОРІНОГО НАРОДУ.
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29.10.2022 08:48 Ответить
Очковтирательство для 73%🦠 лошар !УЖЕ ПАСПОРТ ОБНАРУЖЕН‼️ТАК КАКАЯ ВАМ ЕЩЁ ПРОВЕРКА😀⁉️Корбана ,без всякой проверки ,не впустили в Украину,но у него возможно есть паспорт Израиля , а не страны оккупанта-агрессора , как у Львова ,Баканова, деркача , Богуслаева , Ермака …………
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29.10.2022 10:13 Ответить
Совковий імпотент.
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29.10.2022 01:17 Ответить
як то кажуть - прошу пардону, але це не імпотент совковий це вже закінчений долбо.***, він просто робить те що йому радить хитрожопий Дєрмак який точно не за Україну.
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29.10.2022 09:43 Ответить
🤢Оно не импотент, а "ТРОЯНСКИЙ пони" под управлением папика Каламойши и менеджера Ермака
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29.10.2022 10:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TA_E6EXWTG0 Досі невідомий злочин зрадника Богуслаєва. Кого здасть в суді очільник Мотор Січі? - YouTube

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29.10.2022 01:17 Ответить
зеленський своїм указом ввів Богуслаєва в наглядову раду Укроборонпрому. Занавес)))
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29.10.2022 01:19 Ответить
НЕ БУДУЙТЕ ІЛЮЗІЙ : У ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСЬКОГО КВАРТИРА В КРИМУ , ЗАРЕЄСТРОВАНА ПО РОСІЙСЬКИМ ЗАКОНАМ , ПІСЛЯ АНЕКСІЇ КРИМУ ,,,
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29.10.2022 08:21 Ответить
доручив комісії вивчити питання
---------------------------------------------
Комиссию возглавит Безуглая?
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29.10.2022 01:24 Ответить
Богуслаєв Все в лутших традіциях любителей слуг народа
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29.10.2022 01:30 Ответить
А це вже хто його копнув
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29.10.2022 01:32 Ответить
Дєрьмаку доручено "вирішити питання". А там вже залежить від розміру "чумадана" який занесе львов.
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29.10.2022 01:35 Ответить
Заместителя председателя Верховного Суда и главу Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдана Львова, который является владельцем российского паспорта, отчислили из штата Суда. Источник: https://t.me/supremecourtua/2597 пресс-служба Верховного Суда. Но вот это... А судьи - кто? (с)

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29.10.2022 01:42 Ответить
Тю... що це з Вовчіком? Корбана без комісії лишив громадянства.... й без підстав .... а тут шо сталось з Вованом?
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29.10.2022 02:48 Ответить
По перше, ,,свої люді", по друге - ,,сначала нада договориться на мульйон баксів"
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29.10.2022 03:58 Ответить
Как всегда. Власть в Украине действует по одному сценарию. Вылови рыбку покрупнее (Луценко знает)- выдери из неё золотых чешуек и отпусти.
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29.10.2022 04:16 Ответить
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29.10.2022 07:14 Ответить
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29.10.2022 07:15 Ответить
Бл.дь, воно д.рочило комісії. А коли корбана позбавляло, якій комісії дрочило? Дістало вже це квартальне недорозуміння, але до завершення війни потрібно терпіти.
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29.10.2022 07:32 Ответить
Цікаво , а коли Корбана позбавили паспорта, комісія якась рішення приймала ?
Зелені ідіоти такі ідіоти..
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29.10.2022 07:52 Ответить
КОШЕР- НОСТРА СВОИХ НЕ СДАЕТ , так как у всех по три ПАСПОРТА - один с куриным мутантом , второй паспорт Израиля, Aвстроиться, Швейцарии,а Вы называете зеИУД идиотами, это они имеют всех вас за ИДИОТОВ , и сц#т в глаза ‼️
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29.10.2022 10:23 Ответить
Австрии
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29.10.2022 10:24 Ответить
Була би СБУ, як СБУ, то перевірила би самого зе на подвійне громадянство та кубло під назвою ОП.
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29.10.2022 08:06 Ответить
Без копняка під зад цей "слуга" нічого не робитиме. А після війни копняки стануть набагато сильнішими.
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29.10.2022 08:21 Ответить
скільки йому потрібно копняків щоб позбувся антимайданного мусорка татарова? люди притягуються до людей, гниди до гнид.
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29.10.2022 08:37 Ответить
Он и есть гнида ! Подобное к подобному !
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29.10.2022 11:02 Ответить
Ось вам і Факт ПРЯМОЇ зради інтересів України!! "Доручив" вивчити питання??!! Ну не гнида ж зелена!! Кому?? Самому судді чи його друзям??
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29.10.2022 08:39 Ответить
Коли Корбана лишав громадянства про закони не згадував, а тут таке прозріння у недоробленого юриста, виявляється є закони...
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29.10.2022 08:52 Ответить
КиївМіськБудда

@saniolli

·

https://twitter.com/saniolli/status/1586048395227328512 12 год

Не ОПЗЖ зробила з Шуфрича і Ко зрадників, а Шуфрич і Ко зробили з ОПЗЖ партію зрадників. Якби зе-влада реально боролася зі зрадниками, вона би не ОПЗЖ забороняла, а судила Шуфрича і Ко. Але зелені де-факто створили зі зрадниками коаліцію в Раді. "Остальноє додумайтє самі"! (с)
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29.10.2022 09:09 Ответить
и снова бла и бла...........................................
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29.10.2022 10:24 Ответить
Как может малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат имеющий паспорт ПИД...раши лишить гражданства такого же, тем более что он ему подмахивает, это же не корбан.
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29.10.2022 10:40 Ответить
И ОЧЕВИДНО , Сто у Львова и не только ЕСТЬ НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, что у всей шоблы такие-же паспорта Он и есть гнида ! Подобное к подобному !
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29.10.2022 11:05 Ответить
яка би комісія перевірила наявність касапського громадянства в самого Зе і в його віце- дермака? Хто би оприлюднив правду?
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29.10.2022 10:43 Ответить
Хочеш завалити питання - створи по ньому комісію.
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29.10.2022 10:50 Ответить
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29.10.2022 12:26 Ответить
 
 