США предупредили Иран, что применят все инструменты для борьбы с поставками дронов: "Мы собираемся делать то, что в наших интересах"
Власти США будут использовать все инструменты для борьбы с поставками Ираном оружия за границу, в том числе дронов, которыми Россия бомбит украинские города.
Об этом заявил на брифинге представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что США не намерены анонсировать эти шаги. По его словам, в вопросе противодействия злонамеренной деятельности Ирана, в частности его ядерной программе или поддержке своих ставленников, Вашингтон ничего не оставит без внимания и сделает все возможное, чтобы предотвратить угрозу.
"У нас есть инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер, мы собираемся делать то, что в конечном итоге в наших интересах в деле противодействия и препятствования потоку этих технологий из Ирана в страны и организации по всему миру", - подчеркнул Прайс.
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складається враження, що розʼєбінго щось інше аж ніяк не завод
Так що ще є що херячити.
«Цей український конфлікт надає Ірану унікальну і низькоризикову можливість випробувати свої системи озброєнь на ******** західних оборонних спорудах», - сказав пан Руль. " Ми по праву принижуємо російську бойову ефективність, але Іран, ймовірно, також використовує це залучення для відточування навичок своїх військових ".
плюс "вибраний нарід Ізраїлю" не використають свої комбінації ,від яких з Іранських дронів і ракет , залишиться "нічого".
крім того є певна кількість тих,що полетіли..уй знає куди.Але не збиті.