США предупредили Иран, что применят все инструменты для борьбы с поставками дронов: "Мы собираемся делать то, что в наших интересах"

Власти США будут использовать все инструменты для борьбы с поставками Ираном оружия за границу, в том числе дронов, которыми Россия бомбит украинские города.

Об этом заявил на брифинге представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что США не намерены анонсировать эти шаги. По его словам, в вопросе противодействия злонамеренной деятельности Ирана, в частности его ядерной программе или поддержке своих ставленников, Вашингтон ничего не оставит без внимания и сделает все возможное, чтобы предотвратить угрозу.

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"У нас есть инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер, мы собираемся делать то, что в конечном итоге в наших интересах в деле противодействия и препятствования потоку этих технологий из Ирана в страны и организации по всему миру", - подчеркнул Прайс.