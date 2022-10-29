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Иран (1735) США (24834) дроны (3562) Прайс Нед (109)

США предупредили Иран, что применят все инструменты для борьбы с поставками дронов: "Мы собираемся делать то, что в наших интересах"

прайс,нед

Власти США будут использовать все инструменты для борьбы с поставками Ираном оружия за границу, в том числе дронов, которыми Россия бомбит украинские города.

Об этом заявил на брифинге представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что США не намерены анонсировать эти шаги. По его словам, в вопросе противодействия злонамеренной деятельности Ирана, в частности его ядерной программе или поддержке своих ставленников, Вашингтон ничего не оставит без внимания и сделает все возможное, чтобы предотвратить угрозу.

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"У нас есть инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер, мы собираемся делать то, что в конечном итоге в наших интересах в деле противодействия и препятствования потоку этих технологий из Ирана в страны и организации по всему миру", - подчеркнул Прайс.
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Топ комментарии
+14
Только ********** заводов где собирают это дерьмо поможет
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29.10.2022 01:44
+6
Норман Руль, ветеран ЦРУ, попередив, що комбінація дронів і ракет одного разу може бути використана проти західних держав.

«Цей український конфлікт надає Ірану унікальну і низькоризикову можливість випробувати свої системи озброєнь на ******** західних оборонних спорудах», - сказав пан Руль. " Ми по праву принижуємо російську бойову ефективність, але Іран, ймовірно, також використовує це залучення для відточування навичок своїх військових ".
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29.10.2022 01:50
+4
в твиттере є хфото, де цей завод розʼєбінго вже в 3-ій раз! останнє розʼєбінго було 22 липня
складається враження, що розʼєбінго щось інше аж ніяк не завод
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29.10.2022 01:49
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Только ********** заводов где собирают это дерьмо поможет
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29.10.2022 01:44 Ответить
в твиттере є хфото, де цей завод розʼєбінго вже в 3-ій раз! останнє розʼєбінго було 22 липня
складається враження, що розʼєбінго щось інше аж ніяк не завод
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29.10.2022 01:49 Ответить
Цих заводів декілька.
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29.10.2022 01:53 Ответить
потрібно "роз'******" всіх "центрів прийняття рішень" в Ірані, ну і в Росії, відповідно
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29.10.2022 01:58 Ответить
І хто це має зробити?
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29.10.2022 02:06 Ответить
у тебя гугл перекладач паленый
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29.10.2022 07:36 Ответить
Заводів вроді би три: в Ірані, Таджикистані, Сирії(-).
Так що ще є що херячити.
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29.10.2022 02:26 Ответить
Норман Руль, ветеран ЦРУ, попередив, що комбінація дронів і ракет одного разу може бути використана проти західних держав.

«Цей український конфлікт надає Ірану унікальну і низькоризикову можливість випробувати свої системи озброєнь на ******** західних оборонних спорудах», - сказав пан Руль. " Ми по праву принижуємо російську бойову ефективність, але Іран, ймовірно, також використовує це залучення для відточування навичок своїх військових ".
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29.10.2022 01:50 Ответить
це при умові , що Західні держави ,
плюс "вибраний нарід Ізраїлю" не використають свої комбінації ,від яких з Іранських дронів і ракет , залишиться "нічого".
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29.10.2022 10:16 Ответить
Какой обеспокоенный ********.
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29.10.2022 02:21 Ответить
Весна покаже хто де срав.
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29.10.2022 02:28 Ответить
Походу кацапы уже локти кусают, шо выбросили деньги на иранский непотриб - наши уже сбивают 100% дронов.
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29.10.2022 02:42 Ответить
От тільки ціна того збивання для нас вища, ніж ціна того "непотребу"
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29.10.2022 04:46 Ответить
для кого это для нас ? ты что ли покупаешь ПВО за свои деньги?
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29.10.2022 07:39 Ответить
"Свіжозаряджений"! Вас Подоляк, коли на роботу наймає - на "Ай-кью" перевіряє? Бо я дивлюся - у основної маси -одна звивина! І та жопу надвоє ділить! "Нас" - це "антипутінський блок", куди входять країни, що постачають нам ракети і снаряди, якими ми збиваємо ці дрони!
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29.10.2022 09:31 Ответить
А Ви порахуйте, якою була б ціна, якщо ці мопеди влучали в ціль.
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29.10.2022 08:45 Ответить
Не дурний - порахував задовго до того, як сів писать коментар!
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29.10.2022 09:32 Ответить
100 відсотків у певні дні..

крім того є певна кількість тих,що полетіли..уй знає куди.Але не збиті.
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29.10.2022 07:35 Ответить
не факт, що куйло платив грошима за дрони і ракети.Він цілком може їх отримувати з Ірану "по бартеру" до "брудної іранської бомби"
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29.10.2022 10:35 Ответить
Путин понимает, что это говорится и ему, болезному ?
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29.10.2022 07:19 Ответить
путлер сейчас боится не сша не китая и не индию - а внутреннюю кацапскую табакерку от охранника или новичок в стакане воды
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29.10.2022 07:41 Ответить
Путина утопят в чемодане.
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29.10.2022 08:34 Ответить
дрони вже людей вбивають а вони тільки попередили
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29.10.2022 08:13 Ответить
Тут американці є праві : просто не будуть нічого оголошувати,я й..ь дроном якимось по заводах і ми прочатаємо це в новинах.Як ізраїльтяни в Сирії влупили.
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29.10.2022 08:23 Ответить
 
 