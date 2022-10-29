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армия РФ (18042) Беларусь (7771) боеприпасы (2280) оружие (10028)

За семь месяцев Беларусь отправила в РФ более 65 тысяч тонн боеприпасов, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

Беларусь передала России более 65 тысяч тонн разных боеприпасов за период с марта по сентябрь 2022 года.

Об этом сообщает в Telegram белорусская мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" со ссылкой на сообщество железнодорожников Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

По их данным, с марта по сентябрь 2022 года из Беларуси в РФ Александр Лукашенко передал 65089 тонн боеприпасов (1940 вагонов).

"Максимум был вывезен в апреле 2022 года — 22 534 тонн (689 вагонов) за месяц. Тогда ВС РФ вывозили свои же боеприпасы из Ельска, Козенок, Речицы, Хойников и Калинковичей. Потом был небольшой спад, и с июля темпы вывоза вновь пошли вверх", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю с территории Беларуси совершено 10 запусков дронов Shahed по Украине, - Генштаб ВСУ

Боеприпасы для вывоза в РФ загружали на следующих станциях Белорусской железной дороги (данные по погрузке за 7 месяцев):

- Новобелицкая (312 тонн);
- Хойники (103 тонны);
- Речица (1078 тонн);
- Добруш (21 549 тонн);
- Ельск (56 тонн);
- Козенки (1236 тонн);
- Калинковичи (235 тонн);
- Василевичи (192 тонны);
- Центролит (13 323 тонн);
- Лида (421 тонна);
- Барановичи-Полесские (608 тонн);
- Лунинец (1573 тонн);
- Колодищи (54 тонны);
- Бобр (1459 тонны);
- Заслоново (20 тонн);
- Лесная (7 тонн);
- Бронная гора (15 601 тонн);
- Брест-Восточный (21 тонна);
- Осиповичи-1 (7 241 тонна).

Также мониторинговая группа сообщает, что кроме боеприпасов режим Лукашенко передает РФ танки и другую технику. Только за последние несколько недель, по их данным, было передано по меньшей мере 94 танка Т-72А и 36-44 Уралов.

Читайте: В Беларуси мобилизуют водителей для обслуживания армии РФ, - Центр национального сопротивления

За семь месяцев Беларусь отправила в РФ более 65 тысяч тонн боеприпасов, - СМИ 01

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Топ комментарии
+14
Сябры то оказались гнилыми малыми.
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29.10.2022 02:36
+12
Раз такая пьянка, надо бы Польше и Литве перекинуть войска к границе с бульбой, а затем мандат ООН собрать и ввести миротворцев на территорию бульбы, по просьбе Тихановской и беларусского народа, например. Ведь бацька нелегетимный презик, тем более голый, без боеприпасов и техники. Мобики рашкинские и бел. войска против армий Польши с востока и Литвы с севера, а также к ним присоединившейся армии Украины с юга ничего не сделают. И раз и навсегда будет решен вопрос с диктаторским режимом Лукашенко. Чего тянуть за хвоста?
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29.10.2022 02:21
+11
щоб їм все це взад прилетіло
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29.10.2022 02:55
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Правила форума Совет форумчан
Бацько, гореть тебе в аду, вместе с ******!
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29.10.2022 02:01 Ответить
А до чого тут бацька? Так само винний тільки *****? Ні! Винні кацапи і винні білоруси! Абсолютна більшість кацапів і білорусів негативно налаштована до України і українців, вони і далі "асвабаждают".
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29.10.2022 06:22 Ответить
Просто білоруси боягузи. Вони визнають що росіяни їх господарі
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29.10.2022 07:46 Ответить
Це їх не виправдовує.
Вбивця може бути боягузом, але він вбивця!
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29.10.2022 09:38 Ответить
Ну то хай і здохнуть ті боягузи. Здохнуть і згниють.
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29.10.2022 17:30 Ответить
Все вірно: це бидло обрало вусатого виродка і всі відповідальність на них!
Гнила і сциклива недонація ********** у яких «свій шлях»!
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29.10.2022 09:37 Ответить
Вместе с ******,со свинособаками и **********..
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29.10.2022 09:41 Ответить
А скільки у нас даром згоріло в Ічні, Калинівці а Балаклії ?
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29.10.2022 02:17 Ответить
Чого це даром? То були підпали. І без рила кацапа там не обійшлося. Це тільки у нас асфальт з кишені висипався, а кацапи роками готувалися до нападу.
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29.10.2022 06:25 Ответить
Взагалі склади горіли при Пороху.
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29.10.2022 07:51 Ответить
Склади горіли при Пороху, але при Zeхерою закрилося все виробництво ракет, снарядів і патронів, бо, як він згундосив, а як же ми тоді дороги будувати будемо. Відео бункерного Гундоса за тиждень до вторгнення кацапів.
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29.10.2022 17:28 Ответить
І знищували,в основному,152 калібр...через своїх агентів-покидьків в Україні...
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29.10.2022 08:09 Ответить
І танковий 125-й.
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29.10.2022 08:22 Ответить
Проаналізуйти підриви військових складів в Болгарії/в 2014 році/ та Чехії/2021 р./..Болгарія напряму звинувачувала спецслужби рашки..Христо Грозев теж розслідував і виявив теж слід спецслужб рашки,бо по такому ж принципу вони діяли і в Солсбері з отруєнням.
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29.10.2022 08:13 Ответить
Зараз старцюємо по всьому світ за всю номенклатуру *********** та ракет.
А там було... - вистачило б на всю рашку.
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29.10.2022 09:01 Ответить
Раз такая пьянка, надо бы Польше и Литве перекинуть войска к границе с бульбой, а затем мандат ООН собрать и ввести миротворцев на территорию бульбы, по просьбе Тихановской и беларусского народа, например. Ведь бацька нелегетимный презик, тем более голый, без боеприпасов и техники. Мобики рашкинские и бел. войска против армий Польши с востока и Литвы с севера, а также к ним присоединившейся армии Украины с юга ничего не сделают. И раз и навсегда будет решен вопрос с диктаторским режимом Лукашенко. Чего тянуть за хвоста?
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29.10.2022 02:21 Ответить
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29.10.2022 02:32 Ответить
Сябры то оказались гнилыми малыми.
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29.10.2022 02:36 Ответить
До тебе тільки зараз "дійшло"? Ми на Поліссі це знали ще з 2014-го - тому не мали ніяких райдужних сподівань! "Рафінована совєцька вата"!
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29.10.2022 05:20 Ответить
З 2014??...После https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A0 распада Союза ССР постсоветские независимые государства, https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 15 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1992 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Армения , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстан , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F Киргизия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Таджикистан и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Узбекистан подписали в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82 Ташкенте договор о коллективной безопасности (ДКБ).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджан подписал договор https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 24 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1993 года , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F Грузия - https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 9 сентября 1993 года, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссия - https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 31 декабря 1993 года.
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29.10.2022 09:38 Ответить
І що далі? Ти у нас був "суперпрозірливий"? Знав ще до "Майдану", що білоруси відмовляться підтримать "Майдан" і стануть підтримувать Януковича і Путіна? Ми теж колись "майже були членами ОДКБ"!
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29.10.2022 09:52 Ответить
Между "майже " ,Украина , и , "подписала договор" ,Белоруссия ,
большая разница .
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29.10.2022 10:27 Ответить
Ви ще скажіть, що "Україна при Януковичі" та "Майданна Україна" - одне й те саме!
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29.10.2022 11:07 Ответить
Я так не скажу ,бо так не вважаю .
Відповіла на конкретику відносно ДКБ .
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29.10.2022 11:15 Ответить
Я теж "відповів"!
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29.10.2022 11:40 Ответить
щоб їм все це взад прилетіло
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29.10.2022 02:55 Ответить
А що ви хотіли -в білоруській губернії москалі що хочуть то і ворочуть
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29.10.2022 05:33 Ответить
Як по ірану, так і по белке треба працювати
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29.10.2022 05:41 Ответить
Дякуємо, бульбаші!
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29.10.2022 07:39 Ответить
Білоруси це російська колонія... В Білорусі командують росіяни.... Білоруси навіть по білоруські соромляться розмовляти, бо тоді їх вважають бидлом
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29.10.2022 07:44 Ответить
чому ці потяги не могли поцілити артилерією чи дроном
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29.10.2022 08:11 Ответить
Як говорив один військовий у відставці..Українці знають- рашка ворог,а білоруси то підлий ворог.
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29.10.2022 08:16 Ответить
Тур Хеєрдал
@ThorHeyerdahl5
Якби Андрій Єрмак дійсно читав книгу «На Західному фронті без змін», він би знав, що:
- Книга про Першу світову війну, а нацисти були в Німеччині під час Другої світової війни.
- Це пацифістська антивоєнна книга.
- Книга про солдат країни, яка перша вступила у війну.
Яка ганьба
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29.10.2022 08:18 Ответить
Там большинство "команды" Ынтеллектуалы типа юзика
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29.10.2022 09:42 Ответить
Не бачу нічого, що-б суперечило написаному Від імені д"Єрмака "слова написані правильно" Бо там говориться про нові битви і жертви у ІІ СВітовій війні! То в чому ж тут "помилка", чи "незнання історії"? Тим більше, що це навіть не "нові слова", а чиясь цитата післявоєнного періоду - здається, десь у книжках, ще за радянських часів, читав щось подібне!
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29.10.2022 10:13 Ответить
"27 жовтня, 2022 четвер, 18:36
З Росії у Білорусь за останні пів року було завезено 37 267 тонн ***********

Про це https://t.me/Hajun_BY/5674 повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Такі дані "Гаюн" отримав із телеграм-каналу "Спільнота залізничників Білорусі".

Щось я не дуже розумію, що відбувається. 40 000 тон в одну сторону, 65 000 тон - в іншу...
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29.10.2022 08:19 Ответить
********** бувають не тільки різного калібру та модифікацій , а й навіть - різних років випуску! Завезли одні, а вивезли інші!
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29.10.2022 10:15 Ответить
Хай тільки спробують в Хмельницький за порошком приїхати уроди
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29.10.2022 09:07 Ответить
Сябры с приветом
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29.10.2022 09:44 Ответить
 
 