За семь месяцев Беларусь отправила в РФ более 65 тысяч тонн боеприпасов, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

Беларусь передала России более 65 тысяч тонн разных боеприпасов за период с марта по сентябрь 2022 года.

Об этом сообщает в Telegram белорусская мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" со ссылкой на сообщество железнодорожников Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

По их данным, с марта по сентябрь 2022 года из Беларуси в РФ Александр Лукашенко передал 65089 тонн боеприпасов (1940 вагонов).

"Максимум был вывезен в апреле 2022 года — 22 534 тонн (689 вагонов) за месяц. Тогда ВС РФ вывозили свои же боеприпасы из Ельска, Козенок, Речицы, Хойников и Калинковичей. Потом был небольшой спад, и с июля темпы вывоза вновь пошли вверх", - говорится в сообщении.

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Боеприпасы для вывоза в РФ загружали на следующих станциях Белорусской железной дороги (данные по погрузке за 7 месяцев):

- Новобелицкая (312 тонн);

- Хойники (103 тонны);

- Речица (1078 тонн);

- Добруш (21 549 тонн);

- Ельск (56 тонн);

- Козенки (1236 тонн);

- Калинковичи (235 тонн);

- Василевичи (192 тонны);

- Центролит (13 323 тонн);

- Лида (421 тонна);

- Барановичи-Полесские (608 тонн);

- Лунинец (1573 тонн);

- Колодищи (54 тонны);

- Бобр (1459 тонны);

- Заслоново (20 тонн);

- Лесная (7 тонн);

- Бронная гора (15 601 тонн);

- Брест-Восточный (21 тонна);

- Осиповичи-1 (7 241 тонна).

Также мониторинговая группа сообщает, что кроме боеприпасов режим Лукашенко передает РФ танки и другую технику. Только за последние несколько недель, по их данным, было передано по меньшей мере 94 танка Т-72А и 36-44 Уралов.

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