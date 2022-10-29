За семь месяцев Беларусь отправила в РФ более 65 тысяч тонн боеприпасов, - СМИ. ИНФОГРАФИКА
Беларусь передала России более 65 тысяч тонн разных боеприпасов за период с марта по сентябрь 2022 года.
Об этом сообщает в Telegram белорусская мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" со ссылкой на сообщество железнодорожников Беларуси, передает Цензор.НЕТ.
По их данным, с марта по сентябрь 2022 года из Беларуси в РФ Александр Лукашенко передал 65089 тонн боеприпасов (1940 вагонов).
"Максимум был вывезен в апреле 2022 года — 22 534 тонн (689 вагонов) за месяц. Тогда ВС РФ вывозили свои же боеприпасы из Ельска, Козенок, Речицы, Хойников и Калинковичей. Потом был небольшой спад, и с июля темпы вывоза вновь пошли вверх", - говорится в сообщении.
Боеприпасы для вывоза в РФ загружали на следующих станциях Белорусской железной дороги (данные по погрузке за 7 месяцев):
- Новобелицкая (312 тонн);
- Хойники (103 тонны);
- Речица (1078 тонн);
- Добруш (21 549 тонн);
- Ельск (56 тонн);
- Козенки (1236 тонн);
- Калинковичи (235 тонн);
- Василевичи (192 тонны);
- Центролит (13 323 тонн);
- Лида (421 тонна);
- Барановичи-Полесские (608 тонн);
- Лунинец (1573 тонн);
- Колодищи (54 тонны);
- Бобр (1459 тонны);
- Заслоново (20 тонн);
- Лесная (7 тонн);
- Бронная гора (15 601 тонн);
- Брест-Восточный (21 тонна);
- Осиповичи-1 (7 241 тонна).
Также мониторинговая группа сообщает, что кроме боеприпасов режим Лукашенко передает РФ танки и другую технику. Только за последние несколько недель, по их данным, было передано по меньшей мере 94 танка Т-72А и 36-44 Уралов.
Пожалуйста, подождите...
Вбивця може бути боягузом, але він вбивця!
Гнила і сциклива недонація ********** у яких «свій шлях»!
А там було... - вистачило б на всю рашку.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджан подписал договор https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 24 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1993 года , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F Грузия - https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 9 сентября 1993 года, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссия - https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 31 декабря 1993 года.
большая разница .
Відповіла на конкретику відносно ДКБ .
@ThorHeyerdahl5
Якби Андрій Єрмак дійсно читав книгу «На Західному фронті без змін», він би знав, що:
- Книга про Першу світову війну, а нацисти були в Німеччині під час Другої світової війни.
- Це пацифістська антивоєнна книга.
- Книга про солдат країни, яка перша вступила у війну.
Яка ганьба
З Росії у Білорусь за останні пів року було завезено 37 267 тонн ***********
Про це https://t.me/Hajun_BY/5674 повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Такі дані "Гаюн" отримав із телеграм-каналу "Спільнота залізничників Білорусі".
Щось я не дуже розумію, що відбувається. 40 000 тон в одну сторону, 65 000 тон - в іншу...