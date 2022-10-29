Отражены атаки врага в районе 3 населенных пунктов. За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 25 авиаударов по Украине, - Генштаб

Начались двести сорок восьмые сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, не оставляет попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и до 25 авиационных ударов, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Ударам противника подверглись районы более 35 населенных пунктов. Среди них – Северск и Пречистовка Донецкой области; Малые Щербаки Запорожской области; Давыдов Брид и Малая Сейдеминуха на Херсонщине и Кобзарцы Николаевской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории этой страны.

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По данным Генштаба, на других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Гай, Хреновка и Леоновка Черниговской области;

на Слобожанском направлении – с использованием артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Ветеринарное, Двуречная, Старица, Стрелка и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Невское, Спорное, Ольговка и Новоегоровка;

на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Часов Яр, Клещиевка, Соледар, Зеленополье и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях противник нанес обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах Великой Новоселки, Времовки, Гуляйполя, Зализничного и Павловки.

На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил около 20 вылетов БПЛА разных типов.