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Корабли ЧФ РФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты, - Развожаев. ВИДЕО

чфрф

Утром 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что только ночью ПВО работала трижды.

В свою очередь, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщает о якобы атаке беспилотников.

"Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никаких объектов не поражено", - уверяет он, добавляя, что все оперативные службы готовы.

По данным телеграм-каналов, Севастопольскую бухту временно закрыли для паромов и катеров после атаки беспилотников.

Читайте также: В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Развожаев сообщил о работе ПВО и якобы сбитии беспилотника в районе Бельбека
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Топ комментарии
+21
А затопить флот чтоб украм не досталось - слабо???
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29.10.2022 09:37
+14
Мабуть, відбили вдало.
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29.10.2022 08:54
+12
ложь, пізд@жь і постановка - скрєпа.ру
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29.10.2022 08:25
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ложь, пізд@жь і постановка - скрєпа.ру
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29.10.2022 08:25 Ответить
ухх, пошли 17. 18. 19.
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29.10.2022 11:40 Ответить
какой я провидец а?
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29.10.2022 15:21 Ответить
севастополю булки разминают ...........))))))
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29.10.2022 18:38 Ответить
Утро в Севастополе началось с 💣

Сообщается, что рашисты отбили «атаку дронов», после чего была приостановлена работа в Севастопольской бухте.
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29.10.2022 08:26 Ответить
Мабуть, відбили вдало.
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29.10.2022 08:54 Ответить
По методу їхнього мудака, кинувшого в наших гранату, а вона від дерева відлетіла до нього в окоп.
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29.10.2022 09:14 Ответить
Осталось уточнить, чьи это были беспилотники.
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29.10.2022 08:35 Ответить
Іранські заблудилися.
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29.10.2022 09:15 Ответить
Очко гремит
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29.10.2022 08:35 Ответить
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29.10.2022 08:53 Ответить
сʼєбастопіль атакує поки що армія дронів! до атаки армії клонів залишилося кілька годин
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29.10.2022 09:50 Ответить
Ватостополь відчуває на собі що таке війна.
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29.10.2022 09:20 Ответить
лоханкі чфхлс можуть відбити лише собі куприк об дно
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29.10.2022 09:21 Ответить
брехня - наші потопили половину б а інша б втікла
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29.10.2022 09:26 Ответить
То ж каміння з неба летіло!
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29.10.2022 09:36 Ответить
А затопить флот чтоб украм не досталось - слабо???
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29.10.2022 09:37 Ответить
Мають досвід 1918року
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29.10.2022 10:59 Ответить
Я так понимаю, что эффект чисто психологический? Типа, мы вас достанем везде? Ну, такое..
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29.10.2022 10:06 Ответить
прожарка кораблей которые несут Калибры и обстреливают нашу территорию постоянно - это не только психологический эффект, но и практический. Плюс демонстрация того, что в принципе при большом желании и упорстве мы можем потопить любой корабль ЧФ рф. Тупо любой и тупо в любой точке. Это меняет расклад сил.
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31.10.2022 03:28 Ответить
По лексике безошибочно узнаются крымнашисты.
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29.10.2022 10:38 Ответить
Іран напав на Севастопіль?
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29.10.2022 10:45 Ответить
Королевство берег слонячих копытов чунга бонго синий небосвод напало боевыми слонопотанами..все в крестиках негры и с польши
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29.10.2022 11:01 Ответить
опять режим хунты крыма бендер напал на жителей домбасса ватостополя..одно огорчение хлеба нет а естьпеченье..
напали сами на себя ..
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29.10.2022 10:59 Ответить
ми ще навіть непочинали...
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29.10.2022 11:34 Ответить
я думаю 3 посудини "отбили стаю дронов"
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29.10.2022 11:41 Ответить
"Друг, оставь покурить, а в ответ тишина..."
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29.10.2022 11:50 Ответить
Знімають тільки кацапи, видно по промовам літературним
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30.10.2022 22:14 Ответить
вони завжди ********* подивитись як палять, чи поневолюють, чи страчують їх співвітчизників. це скрєпа така, нам не дуже зрозуміла. Така собі трохи азіатчина трохи совєтчина. Гулагі та інші розваги.
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31.10.2022 03:30 Ответить
 
 