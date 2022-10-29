Накануне в Майорске уничтожены около 300 готовившихся к нападению оккупантов, - Генштаб

В результате точечных ударов подразделений Сил обороны Украины в районе населенного пункта Майорск (Донецкая область) накануне уничтожены около 300 оккупантов, готовившихся к очередному нападению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, еще около 60 легкораненых были доставлены на следующий день в медицинские учреждения города Горловка. В населенном пункте Червонопоповка Луганской области уничтожены до 20 военнослужащих противника, а около 30 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БпЛА врага", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты противника.

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