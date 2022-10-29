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Новости Война
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армия РФ (18042) Генштаб ВС (5775) уничтожение (6249) потери (4269) Воздушные силы (2002)

Накануне в Майорске уничтожены около 300 готовившихся к нападению оккупантов, - Генштаб

винищувач,авіація,повітряні,сили

В результате точечных ударов подразделений Сил обороны Украины в районе населенного пункта Майорск (Донецкая область) накануне уничтожены около 300 оккупантов, готовившихся к очередному нападению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, еще около 60 легкораненых были доставлены на следующий день в медицинские учреждения города Горловка. В населенном пункте Червонопоповка Луганской области уничтожены до 20 военнослужащих противника, а около 30 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БпЛА врага", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты противника.

Читайте также: Украинская авиация в течение суток поразила 20 районов сосредоточения техники оккупантов и 4 позиции ЗРК, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+43
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29.10.2022 08:47
+26
Всім виконавцям цього свята-респектище...
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29.10.2022 08:46
+18
не ********, а проели. чувак которому "ёлочка нравится" сегодня доедает от неё последний сушёный кутак. без соли )
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29.10.2022 08:58
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Всім виконавцям цього свята-респектище...
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29.10.2022 08:46 Ответить
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29.10.2022 08:47 Ответить
не ********, а проели. чувак которому "ёлочка нравится" сегодня доедает от неё последний сушёный кутак. без соли )
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29.10.2022 08:58 Ответить
, етот?
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29.10.2022 09:25 Ответить
Випередив.
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29.10.2022 09:30 Ответить
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29.10.2022 15:23 Ответить
Кажете складати цапів у пакети...
Так пакети вже дорожчі за лапотного чмобіка.
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29.10.2022 08:48 Ответить
Що значить ВЖЕ?....
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29.10.2022 10:24 Ответить
Доброго ранку)

Moskovia delenda est
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29.10.2022 08:48 Ответить
moskali myite pakety pislya vykorystannya!
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29.10.2022 09:13 Ответить
Вечером на "КацапТВ" начнут сравнивать этот биомусор с "300 спартанцами"....
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29.10.2022 09:13 Ответить
Там тільки спіртанці.
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29.10.2022 09:32 Ответить
Дебилов не жалко , были бы не дебилы , отказались бы от войны
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29.10.2022 10:41 Ответить
Не ображайте дебілів, порівнюючи їх з кацапами.
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30.10.2022 10:42 Ответить
 
 