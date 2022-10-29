Оккупанты всю ночь били по Никопольщине, ранен мужчина. Повреждены дома, гостиница и электросети, - ОВА. ФОТО
Рашисты не перестают обстреливать Днепропетровщину.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Всю ночь били по Никопольщине… Россияне обстреляли три громады - Никопольскую, Марганецкую и Мировскую. Больше всего пострадал Никополь. Там ранен 39-летний мужчина. Он в больнице. Состояние средней тяжести", - отмечает он.
Резниченко добавляет, что в городе повреждены 8 многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельная фабрика, гостиница, автобусная остановка, газопровод и электросети.
"Российские снаряды повлекли за собой пожар на автозаправочной станции и в гаражном кооперативе. Пожарные пламя уже потушили", - отмечает он.
В Марганецкой и Мировской громадах обошлось без пострадавших.
В остальной части района ночь без чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.
Пожалуйста, подождите...
вихід один- безжалісно вбивати іх на нашій землі 😠