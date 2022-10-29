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Новости Война
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армия РФ (18042) мобилизация (2607) Бахмут (1599)

Россияне "привирают" об успехах под Бахмутом и не достигли прогресса. Мобилизация не спасет ситуацию, - ISW

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Российские войска не добились значительного прогресса в районе Бахмута и в целом вдоль линии фронта. Это происходит на фоне длительных потерь на северо-востоке и юге Украины.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

"Российские войска не достигают значительного прогресса в районе Бахмута Донецкой области или где-либо вдоль линии фронта", - отметили американские аналитики.

Они подчеркнули, что россияне продвигаются к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями.

Завершенная мобилизация в России вряд ли повлияет на боевую мощь России, пишут аналитики.

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Президент РФ Владимир Путин описал соотношение 50 на 50 между мобилизованным персоналом для боевых и вспомогательных операций в Украине.

Это соотношение предполагает, что в общей сложности 150 тысяч мобилизованных военнослужащих будут развернуты для боевых действий в Украине после завершения обучения, вероятно, где-то в ноябре.

Направление Россией 41 тысячи плохо обученных военнослужащих в Украину, возможно, временно укрепило российские оборонительные линии, хотя эти резервисты еще не столкнулись с полной тяжестью крупного и подготовленного украинского контрнаступления, отмечают эксперты.

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Развертывание не привело к значительному увеличению боевой мощи России. Таким образом, развертывание дополнительных 110 тысяч мобилизованных в боевых частях вряд ли изменит траекторию войны, считают аналитики.

Ключевые выводы

  • Российские силы не добились значительного прогресса в районе Бахмута Донецкой области или где-либо еще вдоль линии фронта.
  • Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу объявили об окончании частичной мобилизации.
  • Возможно, Путин пытается реабилитировать имидж Шойгу в информационном пространстве, чтобы противостоять растущему влиянию провоенной группировки силовиков.
  • Растущее влияние фракции силовиков продолжает раскалывать провоенное российское сообщество.
  • Украинские силы ведут контрнаступательные операции в направлении Кременной и Сватова.
  • Российские силы продолжали перебрасывать мобилизованный личный состав и занимать оборонительные позиции на западном берегу реки Днепр в Херсонской области.
  • Украинские силы вели контрнаступательные операции на северо-западе Херсонской области.
  • Российские силы продолжали наземные атаки в Донецкой области.
  • Российские оккупационные власти завершили "эвакуацию" части оккупированной Херсонской области.
  • Российские оккупационные власти планируют к 30 октября навязать российское гражданство украинским гражданам в оккупированных частях Украины, вероятно, для того, чтобы легализовать принудительную мобилизацию украинских гражданских лиц в рамках осеннего призывного цикла 1 ноября.
  • Российские оккупационные власти продолжают свои попытки стереть украинскую историю, культуру и национальную идентичность в оккупированных Россией частях Украины.
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Михаил Лосев

@losevmn

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https://twitter.com/losevmn/status/1585869174840107008 28 жовт.

Не успеешь запомнить одну версию войны, тебя настигает новая. Оказывается, "происходящее между Россией и Украиной - это Гражданская война, потому что русские и украинцы единый народ. А развязал её Запад." (Из "эпохальной речи" ВВХ).
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29.10.2022 09:05 Ответить
просто туда панзеры подогнали вот и оттеснили их от завода....а прибрихують они как дышать,вернее дышат как прибрихуют))
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29.10.2022 09:05 Ответить
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29.10.2022 09:06 Ответить
ета адна із лапатних скрєп...
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29.10.2022 09:08 Ответить
Прибріхують?! Це дуже м'яко сказано. Свинособаки кацапсячі брешуть з того моменту як зародились на мокшанських болотах.
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29.10.2022 09:18 Ответить
 
 