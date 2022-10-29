Общие боевые потери РФ с начала войны – около 70 250 человек, 2659 танков, 1708 артсистем, 5401 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 октября потери личного состава противника составляют около 70 250 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.10. 2022 г. ориентировочно составляют:
личного состава - около 70250 (+550) человек ликвидировано,
танков - 2659 (+19) ед.,
боевых бронированных машин - 5401(+23) ед.,
артиллерийских систем - 1708 (+9) ед.,
РСЗО - 380 (+1) ед.
средства ПВО - 195 (+3) ед.,
самолетов - 273 (+1) ед.,
вертолетов - 252 (+1) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1406 (+5),
крылатые ракеты - 351 (+0),
корабли /катера - 16 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 4107 (+19) ед.,
специальная техника – 152 (+1).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Потрібно більше 70 000 - 150 млн. в мокшаніі і далі всіх тих, хто за мокшанією заховався.
с таким темпом как за вчерашний день - их будет поболее...\но день на день не приходится...!\
есть какой-то порог смертей свиноцабак - после которого свиноцабаки будут боятся Украину больше чем они её ненавидят...!
и не обязательно этот порог страха 100000 тыс., может это будет 300000-500000 тыс.
а может это будет после 1000 000 уничтоженных свиноцабак...
Вже 70 кіломоскалів слухають Кабздона, Задорнова та хір Алєксандрова (нещодавно також Борька Моісєєв приєднався 🏳️🌈) на потойбічному концерті!
💀💀💀💀💀💀💀
прекрасна робота ЗСУ
не зменшувати темп щоб під новий рік
вийти на юбілейні 100000 дохлих кацапов
Слава ЗСУ!!!!
Слава Україні!!!