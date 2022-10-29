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Новости Война
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армия РФ (18042) Генштаб ВС (5775) уничтожение (6249) техника (1711) потери (4269)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 70 250 человек, 2659 танков, 1708 артсистем, 5401 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 октября потери личного состава противника составляют около 70 250 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.10. 2022 г. ориентировочно составляют:

личного состава - около 70250 (+550) человек ликвидировано,

танков - 2659 (+19) ед.,

боевых бронированных машин - 5401(+23) ед.,

артиллерийских систем - 1708 (+9) ед.,

РСЗО - 380 (+1) ед.

средства ПВО - 195 (+3) ед.,

самолетов - 273 (+1) ед.,

вертолетов - 252 (+1) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1406 (+5),

крылатые ракеты - 351 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 4107 (+19) ед.,

специальная техника – 152 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 70 250 человек, 2659 танков, 1708 артсистем, 5401 бронированная машина 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+33
гарний день !
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29.10.2022 09:15
+32
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29.10.2022 09:17
+28
Які приємні ранкові новини , Слава ЗСУ !
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29.10.2022 09:17
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Правила форума Совет форумчан
гарний день !
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29.10.2022 09:15 Ответить
Які приємні ранкові новини , Слава ЗСУ !
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29.10.2022 09:17 Ответить
це наша доля - з поганих рсскіх робити хороших русскіх)
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29.10.2022 09:17 Ответить
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29.10.2022 09:52 Ответить
уточняю: хороший руцкий только 200-й... даже 300-й еще говно...
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29.10.2022 10:38 Ответить
За статистикою , кожен 300-тий росіянин абсолютно не бажає повертаться воювать в Україну , а кожен 200-тий - взагалі на пропозицію не відповідає!
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29.10.2022 10:53 Ответить
Ну, так все, что происходит из россии - говно (ну, разве что, кроме мочи)
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29.10.2022 10:54 Ответить
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29.10.2022 09:17 Ответить
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29.10.2022 09:53 Ответить
ахахахахаааааа!!!!!! это - 5 !!!
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29.10.2022 18:42 Ответить
+550/день - хорошую серию дали ЗСУ =)
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29.10.2022 09:36 Ответить
🎂🎂🎂 70 000 🎂🎂🎂
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29.10.2022 09:39 Ответить
*неплохо-неплохо Всё-же они получили свой паёк на сегодня* (Остров сокровищ)
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29.10.2022 09:39 Ответить
Если предыдущие 2 недели в среднем 2,5т рюске улучшалось , то в эту тут статистика неумолимо лезет к 3,5 т / неделя. Можно много говорить что им потери не интересны, но это сказать. До кого-то момента, но потом их нельзя будет игнорировать.
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29.10.2022 09:41 Ответить
Больше рюзьге,- харошіх... двухсотих
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29.10.2022 09:47 Ответить
Ой красівоє! З ювілеєм!
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29.10.2022 09:50 Ответить
Це надихає на Велику Перемогу.
Потрібно більше 70 000 - 150 млн. в мокшаніі і далі всіх тих, хто за мокшанією заховався.
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29.10.2022 11:43 Ответить
Втрати для московщині будуть впливати на недовольство населення тоді, коли цифра перетне 100 000 голів але рахувати треба тільки по мобілізованим, тобто з жовтня 22 року. Це одна з причин закінчення війни саме літом 2023, щодо дати якої сходяться багато експертів, генералів, в т.ч. і Буданова.
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29.10.2022 09:50 Ответить
Чому саме 100? Обгрунтуй... Недовольство? Впливатиме, так. Але москва та пітер не здихають, здихає алкашня та депресивники, зеки...така собі, типу логіка
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29.10.2022 09:59 Ответить
Тому що при цій цифрі буде у кожного цивільного орка хтось з знайомих або родичів буде хтось загиблий або поранений. В маленьких і депресивних містах похорони будуть мати резонанс . Добавити треба поранених і скалічених - ще десь 300 000 та пропавших без вісті окремо.
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29.10.2022 10:08 Ответить
І да населення мордору складає не 140 млн, а 86 млн згідно даних іїхнього ж ЗАГСу.
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29.10.2022 10:23 Ответить
просто к новому году хочется юбилейные 100000 тыс. свиноцабак...!
с таким темпом как за вчерашний день - их будет поболее...\но день на день не приходится...!\
есть какой-то порог смертей свиноцабак - после которого свиноцабаки будут боятся Украину больше чем они её ненавидят...!
и не обязательно этот порог страха 100000 тыс., может это будет 300000-500000 тыс.
а может это будет после 1000 000 уничтоженных свиноцабак...
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29.10.2022 10:39 Ответить
Беруть вже і із мацкви і пітера.І беруть всіх,навідь водіїв автобусів.А щодо«алкашня»,товони там всі такі.
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29.10.2022 10:49 Ответить
І не 100 00 ,а "перетне 100 00". Читайте уважніше.
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29.10.2022 11:10 Ответить
100 00 - це не мій комент
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29.10.2022 14:23 Ответить
А 100 це не мій.
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29.10.2022 16:55 Ответить
Втрати для московщині будуть впливати на недовольство населення тоді, коли цифра перетне 100 000 голів але рахувати треба тільки по мобілізованим, тобто з жовтня 22 року. Це одна з причин закінчення війни саме літом 2023, щодо дати якої сходяться багато експертів, генералів, в т.ч. і Буданова. 100 000 не твій?
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29.10.2022 16:59 Ответить
У тебе звучить як "100", а у мене "перетне 100 000" так що все ж таки читай уважніше, Різницю помічаєш чи це велике навантаження ?
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29.10.2022 22:42 Ответить
Будагов? Хто такий цей,що війну прогавив і гарантом безпеки Азов виступив? Реакція оркостана на 100 000 буде такою ж як і на 1000 000 або 1. Ціль ботоксного знищення України і її народу
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29.10.2022 10:11 Ответить
То що пропонуєте не вбивати мокшів ? Дивна логіка ? При чому тут "цілі ботоксного" коли мова іде про зовсім друге.
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29.10.2022 10:26 Ответить
дело не в круглых цыфрах, закопать могут и мильён бурятов а в москве и питере только плечами поведут.
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29.10.2022 11:31 Ответить
Ви умієте аналізувати прочитане?моя відповідь була на ваше. І все
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29.10.2022 11:35 Ответить
Так під хоінку юбілей буде...як казав Райкін 100.000 та на один ....бєшєниє дєньгі...
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29.10.2022 09:53 Ответить
Усіх із черговим ювілеєм, пані та панове русофоби та бандерівці! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Вже 70 кіломоскалів слухають Кабздона, Задорнова та хір Алєксандрова (нещодавно також Борька Моісєєв приєднався 🏳️‍🌈) на потойбічному концерті!
💀💀💀💀💀💀💀
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29.10.2022 10:05 Ответить
С юбилеем вас, таври кацапские и прочие отбросы человечества как то бюряты, кадыровцы, игруши, тувинцы, осетины, ********** и т.д. и т.п.
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29.10.2022 10:26 Ответить
юбилей будет на 100к, а щас всего-лишь *благодатная свадьба*
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29.10.2022 10:35 Ответить
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29.10.2022 10:46 Ответить
Броня вигоряє просто супер темпами!!!
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29.10.2022 10:40 Ответить
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29.10.2022 10:40 Ответить
Это вы, русские, гибните за свою власть. Сколько можно так палиться. Вы необучаемые.
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29.10.2022 10:55 Ответить
Ще знищену техніку якось можна порахувати,але як достовірно дізнатися про втрати живої стили я не можу втямити,тому до цієї цифри ставлюсь скептично
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29.10.2022 11:16 Ответить
Радиоразведка с радиперехватом у нас неплохо поставлена.ПНШ всех штабов орков каждый день обязаны отчитываться в вышестоящий штаб о потерях л.с. и техники, наши части ОСНАЗ перехватывают и дешифруют их послания,плюс данные штабов и наземной разведки ВСУ..Все суммируется,обрабатывается и подается от ГШ в СМИ
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29.10.2022 13:05 Ответить
70000-дохлих орків це клас
прекрасна робота ЗСУ
не зменшувати темп щоб під новий рік
вийти на юбілейні 100000 дохлих кацапов
Слава ЗСУ!!!!
Слава Україні!!!
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29.10.2022 11:24 Ответить
Есть и такое мнение. По потерям живой силы. Смело можно говорить, да даже если и 470 тыс. лягут в могилу---не дойдёт до тех, что севернее нас, не дойдёт! Ведь и раньше там сроду не считали. Там от Соловков до Магадана ковер костей лежит миллионами---и хоть бы хны. И в мирное время прикапывали и где попало.
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29.10.2022 15:19 Ответить
 
 