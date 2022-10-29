В Норвегии был задержан российский шпион. Он выдавал себя за ученого из Бразилии
Норвежские следователи выяснили настоящее имя мужчины, подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.
У задержанного были бразильские документы на имя Хосе Асиса Джаммарии, однако оказалось, что его на самом деле зовут Михаил Владимирович Микушин.
В Норвегии мужчина жил с 2021 года, работал в арктическом Университете Тромсе как бразильский исследователь. Он был задержан по дороге на работу утром в понедельник, 24 октября. На следующий день, 25 октября, был доставлен в здание суда.
Задержанного ученого просят выслать из страны, поскольку он "представляет угрозу фундаментальным национальным интересам". В полицейской спецслужбе Норвегии PST считают, что этот мужчина на самом деле является гражданином России, который выполняет задачи для РФ под прикрытием Бразилии.
На следующий день после задержания Джаммарии-Миклушина Тромсе разорвал побратимство с тремя российскими городами: Архангельском, Мурманском и Надымом.
Напомним: за прошлый месяц это уже по меньшей мере десятый случай задержания подозреваемых в шпионаже на севере Норвегии, где расположены стратегические объекты.
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Кривавий орел (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 швед. blodörn, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 норв. blodørn, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дан. blodørn) - легендарна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0 страта часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B8 вікінгів , що полягала нібито в тому, що на спині засудженого розсікали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0 ребра , розводили їх в сторони на зразок https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) крил і витягали назовні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96 легені .
По нашему, по бразильскому?
Гадаю, все ж правильно буде "Міхаїл Владімірович"..
...где в лесах много диких симоньян...