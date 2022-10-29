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Бразилия (300) Норвегия (658) россия (93011) шпионаж (1350)

В Норвегии был задержан российский шпион. Он выдавал себя за ученого из Бразилии

шпигун,норвегія

Норвежские следователи выяснили настоящее имя мужчины, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

У задержанного были бразильские документы на имя Хосе Асиса Джаммарии, однако оказалось, что его на самом деле зовут Михаил Владимирович Микушин.

В Норвегии мужчина жил с 2021 года, работал в арктическом Университете Тромсе как бразильский исследователь. Он был задержан по дороге на работу утром в понедельник, 24 октября. На следующий день, 25 октября, был доставлен в здание суда.

Задержанного ученого просят выслать из страны, поскольку он "представляет угрозу фундаментальным национальным интересам". В полицейской спецслужбе Норвегии PST считают, что этот мужчина на самом деле является гражданином России, который выполняет задачи для РФ под прикрытием Бразилии.

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На следующий день после задержания Джаммарии-Миклушина Тромсе разорвал побратимство с тремя российскими городами: Архангельском, Мурманском и Надымом.

Напомним: за прошлый месяц это уже по меньшей мере десятый случай задержания подозреваемых в шпионаже на севере Норвегии, где расположены стратегические объекты.
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Топ комментарии
+32

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29.10.2022 09:12
+26
Браzильский учёный мочился в подъезде.
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29.10.2022 09:24
+20
Мабуть маскувався пад бразильську абізяну але кацапське свинячє рило видало...
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29.10.2022 09:13
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29.10.2022 09:12 Ответить
Мабуть маскувався пад бразильську абізяну але кацапське свинячє рило видало...
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29.10.2022 09:13 Ответить
Як в старому анекдоті про "легендарну трійцю" : "Негр я, негр!"
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29.10.2022 09:57 Ответить
Перегар і лапті виказали Штірліца )))
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29.10.2022 10:56 Ответить
Втопити в холодному норвежському морі ссуку!
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29.10.2022 09:16 Ответить
згадали б старовину і одного по колишньому:
Кривавий орел (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 швед. blodörn, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 норв. blodørn, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дан. blodørn) - легендарна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0 страта часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B8 вікінгів , що полягала нібито в тому, що на спині засудженого розсікали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0 ребра , розводили їх в сторони на зразок https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) крил і витягали назовні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96 легені .
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29.10.2022 09:24 Ответить
Жьостко
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29.10.2022 09:26 Ответить
Жьостко, но правильно, до рашегшпійон інакше не дійде
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29.10.2022 10:17 Ответить
Середньовіччя.
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29.10.2022 09:33 Ответить
з вовками жити по вовчі вити (
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29.10.2022 12:37 Ответить
🤔Цікаво...
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29.10.2022 13:09 Ответить
Це вже не перший штірліц з латіноским аусвайсом. Весною викрили свиню яка збиралась проникнути в міжнародний суд Гаага. От такі пастки (ловушкт) культурного и гаучного обмена
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29.10.2022 09:20 Ответить
Браzильский учёный мочился в подъезде.
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29.10.2022 09:24 Ответить
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29.10.2022 10:54 Ответить
Говорив португальською з турецьким акцентом .
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29.10.2022 09:28 Ответить
абхазская обезьяна, зарылся в своём гнезде не акации и сильно трусится от страха за себя и своего брата по стаду - спасителя человечества.
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29.10.2022 09:41 Ответить
Интересно, а как внешне выглядит Михаил Владимирович Микушин?
По нашему, по бразильскому?
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29.10.2022 09:41 Ответить
Вообще то так...

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29.10.2022 09:48 Ответить
Так так это сейчас! А на моём фото - в молодости. Сними с него шапку, побрей налысо и немного смени ракурс - тютелька в тютельку!
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29.10.2022 10:41 Ответить
Взагалі російського шпигуна виявляють по трьом ознакам: Коли виходить з автівки, то стукає дверцятами з усіх сил. Коли виходить з туалету, то защіпає сподні на ходу. Коли п'є чай, то не витягає ложечки з чашк
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29.10.2022 09:44 Ответить
Ложечку вони вже витягають. А от око рефлекторно примружується
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29.10.2022 09:52 Ответить
І ложечку кладуть в кишеню....
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29.10.2022 11:10 Ответить
Ковырялся в носу пальцем, потом палец вытирал салфеткой - вот и весь прокол....
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29.10.2022 09:48 Ответить
- Я - американский учёный-энтомолог, следую на Суматру в поисках бабочек! В ̶О̶д̶е̶с̶с̶у̶ Тромсе приехал на два дня посетить могилу отца. (с)
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29.10.2022 09:50 Ответить
Ва-банк.
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29.10.2022 10:13 Ответить
"Де жавю", польсько-радянський фільм.
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29.10.2022 11:15 Ответить
Що, йог справді звати Михайло Володимирович? Московита?
Гадаю, все ж правильно буде "Міхаїл Владімірович"..
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29.10.2022 10:19 Ответить
Це нелегал. Вища ступінь шпигуна.
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29.10.2022 10:31 Ответить
Скільки ще подібної падалі в установах Європи, Америки... України???
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29.10.2022 11:04 Ответить
ZA ЛУ ПА ! 😄
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29.10.2022 11:31 Ответить
видавав себе за вченого з Бразилії
...где в лесах много диких симоньян...
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29.10.2022 11:38 Ответить
 
 