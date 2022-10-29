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ограбление (1300) россия (93011) Херсон (2658) русский мир (579)

Вывоз из Херсона останков Потёмкина может означать, что РФ намерена ускорить выход из этого района, - разведка Британии

памятник

Вывоз из временно оккупированного Херсона останков Григория Потемкина, а также памятников Суворову и Ушакову подчеркивает вес, который Путин придает историческому оправданию военного вторжения в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки утром 29 октября.

В разведке отмечают, что 27 октября коллаборант Владимир Сальдо заявил, что более 70 тысяч человек покинули город Херсон.

26 октября он также заявил, что Россия вывезла останки известного российского государственного деятеля XVIII века князя Григория Потемкина из его могилы в Херсонском соборе к востоку от Днепра.

"В российской национальной идентичности Потемкин тесно связан с завоеванием россиянами украинских земель в XVIII веке и подчеркивает то значение, которое Путин почти наверняка придает предполагаемому историческому оправданию вторжения", – сообщается в отчете британской разведки.

Читайте также: Россияне не собираются отступать из Херсона, они устроили информационную атаку, чтобы мы перебросили туда войска, - Зеленский

По мнению британцев, символическое удаление Потемкина и массовое бегство из Херсона, вероятно, предполагают намерения России ускорить уход из этого района.
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Топ комментарии
+12
За добу ЗСУ "упаковали у чорні пакети" ще близько 550 рашистів, знищили 1 літак, 1 гелікоптер, 5 БПЛА та 75 одиниць різної техніки😡
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29.10.2022 10:06
+10
Кому потрібні ті останки? Але, то виходить Потьомкін теж був кацапом, і звісно то сміття для українця зараз, то хай вивозять той непотріб.
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29.10.2022 09:47
+10
Коли вже там одесити винесуть на смітник пам'ятник німецькій шльондрі - катєріні?
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29.10.2022 09:59
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Правила форума Совет форумчан
або кацапи були голодні і ім захотілося вʼяленного мʼяса
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29.10.2022 09:47 Ответить
Кому потрібні ті останки? Але, то виходить Потьомкін теж був кацапом, і звісно то сміття для українця зараз, то хай вивозять той непотріб.
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29.10.2022 09:47 Ответить
Це персональне замовлення було.
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29.10.2022 09:51 Ответить
Не факт, що вони там були. Могли бути кістки якогось бомжа, або взагалі порожня могила. За стільки сотень років там казна що могли зробити з того поховання. Прикладів-маса. Але сруцкім не звикати. Вкладуть туди кістки, наприклад якогось чмобіка, канонізують, й рускіє нєкрофіли потягнуться косяками їх лобизати й слюнявити.))
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29.10.2022 09:59 Ответить
Та хай їх хоть пообглодають. Взагалі насрати на останки того кацапа.
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29.10.2022 17:32 Ответить
Пуйло ж кричало, що покаже нам справжню декомунізацію! От і маємо - воно ж ще більший декомунізатор, ніж україська влада...
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29.10.2022 14:00 Ответить
Це не показник, у ідіотів відсутня
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29.10.2022 09:47 Ответить
Декомунізацію здійснюють самі кацапи.
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29.10.2022 09:48 Ответить
Так Потьомкін же не був комуністом
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29.10.2022 09:53 Ответить
Приховував, скотиняка...
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29.10.2022 13:16 Ответить
Зате він був кацапом. І ето мєняєт дєло.
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29.10.2022 19:09 Ответить
Ну те шо кацапня на тимчасово окупованих територіях сама робить декацапізацію то це добре
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29.10.2022 19:21 Ответить
Згоден, хай і гімно своє забирають. У нас свого добрива вистачає.
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29.10.2022 19:31 Ответить
***** потім скаже шо банЬдьЄравци хАтьЄлі сожрать Астанкі
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29.10.2022 09:52 Ответить
Это пока означает лишь одно - воровать, воровать и воровать !
Фены, телики, двери, окна, унитазы, женское бельё, памятники.....
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29.10.2022 09:53 Ответить
Коли вже там одесити винесуть на смітник пам'ятник німецькій шльондрі - катєріні?
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29.10.2022 09:59 Ответить
Это ничего не значит,они и из Севастополя останки Нахимова вывезли.Видимо они у себя создают пантеон ихних великих людей ушедших эпох.Ведь они живут вчерашним днём.В современном мире им нечем и некем похвалится,вот и достают пепел прошедших эпох.Не зря их лозунг- деды воевали.
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29.10.2022 09:59 Ответить
"рогоносец потёмкин" победивший и печенегов и половцев, видно очень почитаем ****** )
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29.10.2022 10:01 Ответить
Нехай забирають свого Нечосу і провалюють.
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29.10.2022 10:03 Ответить
Нация мародеров. Хотя, какие они "нация"? Так, сборище ******-мародеров на определённой территории.
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29.10.2022 10:03 Ответить
За добу ЗСУ "упаковали у чорні пакети" ще близько 550 рашистів, знищили 1 літак, 1 гелікоптер, 5 БПЛА та 75 одиниць різної техніки😡
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29.10.2022 10:06 Ответить
Это просто елей на душу... Вот и раскрываются таинства сруцкай души - отдают ее за понюшку табачку...
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29.10.2022 10:16 Ответить
Странные люди, эти кацапы. Прямо некрофилы какие-то. Но, в тоже время, своих 200-х (ещё свежих) бросают вообще, без погребения, причём везде, где попало...
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29.10.2022 10:09 Ответить
...ЙО-ПЭ-РЭ-СЭ-ТЭ... зороастристы какие-то.
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29.10.2022 10:11 Ответить
схоже, кацапів свіже мʼясо не цікавить! їм подавай вʼялене
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29.10.2022 10:23 Ответить
Слава Богу , шо муйлуша - таке тупе... Раз и навсегда проводит у нас дерусификацию .
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29.10.2022 10:13 Ответить
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29.10.2022 10:17 Ответить
Ничьими останками путин не оправдается перед судом Божьим .
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29.10.2022 10:18 Ответить
Это не останки, это давно протухшая кацапская падаль.
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29.10.2022 10:29 Ответить
всі трупаки занесуть в мавзолей і будуть хороводи водити
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29.10.2022 10:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oea-sExSAtQ
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29.10.2022 10:56 Ответить
Ну, вывезли падаль одноглазую московитско-кацапскую на свои болота, туда ему и дорога, утырку.
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29.10.2022 10:28 Ответить
Вату свою теж нахєр заберіть
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29.10.2022 10:28 Ответить
Вчора прочитала на рашаванському ресурсі:
"правый берег Херсона имеет несколько линий обороны,подкреплен свежими бойцами"....
Там залишають,мабуть,одноразових,а розумніші переправились на лівий берег,і далі..
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29.10.2022 10:31 Ответить
Мабуть ***** готує якийсь проект "потьомкінскіх дєрєвєнь", а з "обрєтьоннимі мощамв Грігорія Потьомкіна" успіх має бути гарантованим.
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29.10.2022 10:41 Ответить
Як наші дурні за 30 років не повимітали це сміття,то хай хоч кацапи позабирають.
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29.10.2022 10:56 Ответить
Саме час одеським ригам і катерину свою туди ж відправити.
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29.10.2022 11:44 Ответить
"Може означати, що рф має намір", а може і не означати.
В цьому - всі розвідки Світу.
Премію/боонус по любе отримауть, як би далі події не розвивались.
Пусте це все, пусте лялякання...
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29.10.2022 13:00 Ответить
Киев, Сумы, Чернигов, Полтава, Николаев, Одесса, Винница - один единый народ Украины! Херсон ждет своего мгновения.
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02.11.2022 08:15 Ответить
 
 