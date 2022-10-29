Вывоз из Херсона останков Потёмкина может означать, что РФ намерена ускорить выход из этого района, - разведка Британии
Вывоз из временно оккупированного Херсона останков Григория Потемкина, а также памятников Суворову и Ушакову подчеркивает вес, который Путин придает историческому оправданию военного вторжения в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки утром 29 октября.
В разведке отмечают, что 27 октября коллаборант Владимир Сальдо заявил, что более 70 тысяч человек покинули город Херсон.
26 октября он также заявил, что Россия вывезла останки известного российского государственного деятеля XVIII века князя Григория Потемкина из его могилы в Херсонском соборе к востоку от Днепра.
"В российской национальной идентичности Потемкин тесно связан с завоеванием россиянами украинских земель в XVIII веке и подчеркивает то значение, которое Путин почти наверняка придает предполагаемому историческому оправданию вторжения", – сообщается в отчете британской разведки.
По мнению британцев, символическое удаление Потемкина и массовое бегство из Херсона, вероятно, предполагают намерения России ускорить уход из этого района.
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Фены, телики, двери, окна, унитазы, женское бельё, памятники.....
"правый берег Херсона имеет несколько линий обороны,подкреплен свежими бойцами"....
Там залишають,мабуть,одноразових,а розумніші переправились на лівий берег,і далі..
В цьому - всі розвідки Світу.
Премію/боонус по любе отримауть, як би далі події не розвивались.
Пусте це все, пусте лялякання...