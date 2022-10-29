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Луганщина (6430) Гайдай ЛОГА (716)

Захватчики проводят личный досмотр людей в Луганской области, а также задерживают их, - Гайдай

рф,окупанти,окупант

На временно оккупированных территориях Луганской области российские захватчики проводят личный досмотр людей и их имущества.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с усилением комендантского часа на оккупированной территории так называемым правоохранительным органам предоставлено право проводить личный досмотр людей, их вещей, жилья, транспортных средств, а при наличии оснований – задерживать граждан и транспортные средства. То есть понравилась квартира – можно ее безосновательно обыскать, найти что-нибудь интересное. Ну или ценное", - отметил он.

В то же время, российские войска продолжают обстрел освобожденных населенных пунктов.

Также читайте: ВСУ почти взяли под контроль трассу Сватово-Кременная на Луганщине, - Гайдай

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я думав пригощають шматком торта і капучіно..
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29.10.2022 10:16 Ответить
Концтабір....під дулами автоматів виявляють непокірних та проукраїнських громадян...
та відбирають все цінне..покидьки.
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29.10.2022 10:22 Ответить
хай кацапня докаже що вони не фашисти,
один в один роблять як фашисти
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29.10.2022 11:25 Ответить
Орденоносец РПЦ абы что мелет... работу показывает.....
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29.10.2022 11:52 Ответить
 
 