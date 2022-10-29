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Новости Война
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Киев (24765) оборона (5145) Попко Сергей (57)

В Киеве совершенствуют оборонные рубежи и систему ПВО, - глава КГВА Попко

київ

В Киеве проводятся работы по усилению защиты города.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы не корректировать действия врага, о цифрах говорить не буду. Скажу лишь, что сейчас с моей стороны проводится работа по обеспечению частей и подразделений, задействованных в обороне города", - отметил он.

По словам Попко, совершенствуется система оборонных рубежей, районов и позиций, обустроены разного рода заграждения, включая минно-взрывные.

"Создана система огневого поражения, существенно усовершенствуется система противовоздушной обороны. Все коммунальные службы города готовы выполнять свои задачи", - добавил глава КГВА.

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Топ комментарии
+10
Илон Маск обратился к путину с просьбой завести аккаунт в Твиттере .Боже,яке кончане
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29.10.2022 11:40
+4
Відновіть лінію оборони Києва якою вона була влітку 1941 року: лінію дотів КИУР та інші фортифікаційні споруди, якщо досі цього не зробили. Ця лінія оборони в 1941 році зупинила німців і тепер має бути розрахована на сто років експлуатації. Мені якось довелося бути у відрядженні в місті Ля Рошель у Франції. Це на березі Біскайської затоки в Атлантиці. Так там досі неушкодженими стоять доти з Другої світової війни. Атлантичний вал, побудований німцями і досі збережений французами. От це хазяйський підхід.
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29.10.2022 12:28
+3
Проследите за Ермаком и Зеленским. Что бы они рыло не сунули на границу с Беларусью. Как раз три года, как эта сладкая парочка разминировала и отвела войска возле пгт Золотое.
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29.10.2022 11:55
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Илон Маск обратился к путину с просьбой завести аккаунт в Твиттере .Боже,яке кончане
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29.10.2022 11:40 Ответить
вряд ли фейк наверное Маск свое имя не будет позорить общения с террористом и изгоем это было бы уж слишком даже для Маска
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29.10.2022 12:08 Ответить
Он в начале своего бизнес-пути производил ОГНЕМЕТЫ и продавал их всем желающим. Хоть было понятно чт ничего кроме вреда этот прибор принести не может гражданам. Маск это бизнесмен и если Акаунт Пуина,Гитлера,Чикатило в Твитере пребавит ему посетителей и бабла-он сделает это.
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29.10.2022 12:14 Ответить
Для чого йому аккаунт ? У нього є Діма -айфончик.
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29.10.2022 11:49 Ответить
Проследите за Ермаком и Зеленским. Что бы они рыло не сунули на границу с Беларусью. Как раз три года, как эта сладкая парочка разминировала и отвела войска возле пгт Золотое.
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29.10.2022 11:55 Ответить
пид Херсоном то же обицялы все подорвать и шо? никого не расстреляли за зраду....тому що не на часи кажуть умни люды...ось таки справы малята...
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29.10.2022 11:56 Ответить
Відновіть лінію оборони Києва якою вона була влітку 1941 року: лінію дотів КИУР та інші фортифікаційні споруди, якщо досі цього не зробили. Ця лінія оборони в 1941 році зупинила німців і тепер має бути розрахована на сто років експлуатації. Мені якось довелося бути у відрядженні в місті Ля Рошель у Франції. Це на березі Біскайської затоки в Атлантиці. Так там досі неушкодженими стоять доти з Другої світової війни. Атлантичний вал, побудований німцями і досі збережений французами. От це хазяйський підхід.
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29.10.2022 12:28 Ответить
Зовнішні кола ППО, по периметру міст та критичних об'єктів НА ПІДВИЩЕННІ, з трьох змінними розрахунками ЗУ-23-2 та ПЗРК, не будуть даремним заходом плюс система їх оповіщення!!!
Це як «чергова» пропозиція для ШМИГАЛЯ ТА РЕЗНІКОВА на 7 місяці активної фази 9 річної агресії рашистів ***** проти України!!!
Кошти з бюджету передбачити за рахунок статті на утримання Президента під час дії правового режиму Воєнного Стану (обмеження витрат закордонних візитів)!!
Головне, що рахамія з трухіним якісь свої «прокладки-посередників помічників» не вставили!!
Слава Захисникам України!!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, які наживаються на крові та стражданнях Українців!!!
‼️❤️🇺🇦⚔️😡✊✌️👍🇪🇺🇨🇦🇹🇷🇱🇹🇮🇩🇩🇪🇯🇵🇦🇿🇸🇪🇪🇪🇬🇧🇳🇴🇺🇸🇫🇮🇨🇿‼️❤️🇺🇦⚔️😡
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29.10.2022 12:31 Ответить
(Цікавий) цей дятько, Попка, говорять, горбатого могила справить, побачимо.....
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29.10.2022 19:31 Ответить
 
 