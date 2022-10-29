В Киеве совершенствуют оборонные рубежи и систему ПВО, - глава КГВА Попко
В Киеве проводятся работы по усилению защиты города.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.
"Чтобы не корректировать действия врага, о цифрах говорить не буду. Скажу лишь, что сейчас с моей стороны проводится работа по обеспечению частей и подразделений, задействованных в обороне города", - отметил он.
По словам Попко, совершенствуется система оборонных рубежей, районов и позиций, обустроены разного рода заграждения, включая минно-взрывные.
"Создана система огневого поражения, существенно усовершенствуется система противовоздушной обороны. Все коммунальные службы города готовы выполнять свои задачи", - добавил глава КГВА.
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