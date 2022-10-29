ОК "Південь" о якобы атаке беспилотников на Севастополь: Наверное, это и есть боевые комары
Представитель оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк высмеяла обвинения россиян в причастности беспилотников ВСУ к "атаке" на оккупированный Севастополь. Она высказала предположение, что это были боевые комары.
Об этом Гуменюк отметила в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Она отметила, что в командовании внимательно следят за происходящим, поскольку это находится в их зоне ответственности.
"Мы готовим официальный ответ, который будет наполнен фактами. Наверное, это и есть боевые комары, которые так беспокоят российские власти", - сказала Гуменюк.
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Кажуть вночі бавовна завітала в бухту Севастополя, саме в місці базування військових кораблів
Информация, по его словам, требует подтверждения, однако после ночных взрывов россияне полностью перекрыли вход в Севастопольскую бухту🤷
Саблю вынимает
И ему на всём скаку
Голову срубает!
...
Тут букашки и козявки
Выползают из-под лавки:
«Слава, слава Комару -
Победителю!»
(К. Чуковский, "Муха-Цокотуха")
Налетіли на кацапів, наче ті кошмарики)
Как уже повелось
Бавовна
а то давно вже бавовна не заходила в гості на
кацапські корита
Щоб кусати москалів-голодранців.
Примістився наш Комар на дубочку,
Закріпив скоростріла на листочку.
Та зірвалася на раз шура-бура,
Вона того Комарика з дуба здула.
Тай упав наш Комар на помості,
Поламав москалям ребра й кості.