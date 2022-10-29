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Новости Война
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беспилотник (3145) город Севастополь (1670) Гуменюк (577)

ОК "Південь" о якобы атаке беспилотников на Севастополь: Наверное, это и есть боевые комары

севастополь

Представитель оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк высмеяла обвинения россиян в причастности беспилотников ВСУ к "атаке" на оккупированный Севастополь. Она высказала предположение, что это были боевые комары.

Об этом Гуменюк отметила в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она отметила, что в командовании внимательно следят за происходящим, поскольку это находится в их зоне ответственности.

"Мы готовим официальный ответ, который будет наполнен фактами. Наверное, это и есть боевые комары, которые так беспокоят российские власти", - сказала Гуменюк.

Смотрите также: Корабли ЧФ РФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты, - Развожаев. ВИДЕО
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Топ комментарии
+21
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29.10.2022 11:46
+20
Комари 100%, що ще може бути
Кажуть вночі бавовна завітала в бухту Севастополя, саме в місці базування військових кораблів
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29.10.2022 11:48
+16
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29.10.2022 11:52
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29.10.2022 11:46 Ответить
Комари 100%, що ще може бути
Кажуть вночі бавовна завітала в бухту Севастополя, саме в місці базування військових кораблів
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29.10.2022 11:48 Ответить
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29.10.2022 11:52 Ответить
Смешно, что у нас нет дальнобойных беспилотников и это не мы. Ухохотаться можно. 95-й квартал какой-то.
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29.10.2022 11:53 Ответить
Гарний тролінг кацапні.
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29.10.2022 11:54 Ответить
Как сообщил военкор Андрей Цаплиенко, предварительно, были уничтожены несколько кораблей Черноморского флота рф, среди которых - фрегат "адмирал макаров", который после потопления "москвы" стал новым флагманом.

Информация, по его словам, требует подтверждения, однако после ночных взрывов россияне полностью перекрыли вход в Севастопольскую бухту🤷
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29.10.2022 12:03 Ответить
Подлетает к Пауку,
Саблю вынимает
И ему на всём скаку
Голову срубает!

...

Тут букашки и козявки
Выползают из-под лавки:
«Слава, слава Комару -
Победителю!»

(К. Чуковский, "Муха-Цокотуха")
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29.10.2022 12:08 Ответить
Комарі-комарі , ви мої комарики.
Налетіли на кацапів, наче ті кошмарики)
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29.10.2022 12:08 Ответить
Нет, это мобилизованные урки курили окурки

Как уже повелось

Бавовна
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29.10.2022 12:13 Ответить
молимось щоб це була правда
а то давно вже бавовна не заходила в гості на
кацапські корита
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29.10.2022 12:20 Ответить
Зголосився наш Комар до повстанців,
Щоб кусати москалів-голодранців.

Примістився наш Комар на дубочку,
Закріпив скоростріла на листочку.

Та зірвалася на раз шура-бура,
Вона того Комарика з дуба здула.

Тай упав наш Комар на помості,
Поламав москалям ребра й кості.
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29.10.2022 12:31 Ответить
если *макаров* отправился кормить крымских крабов, то следующим летом не замочу ни одного комара
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29.10.2022 13:00 Ответить
макаров переіменувався у комаров
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29.10.2022 13:48 Ответить
мабуть прийдеться пам"ятник бойовому комарю ставити
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29.10.2022 13:16 Ответить
комарики-дзюбрики бавовна!
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29.10.2022 13:24 Ответить
 
 