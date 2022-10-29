Российские дипломы и зарплата в рублях – прокуратура выявила очередные доказательства внедрения образования РФ на Харьковщине. ФОТОрепортаж

В медицинском колледже в Волчанске прокуроры изъяли образовательную программу по стандартам РФ, бухгалтерские ведомости и дипломы образца РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Как отмечается, прокуроры Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции и пограничниками провели осмотр в медицинском колледже в Волчанске.

Правоохранители изъяли образовательную программу по стандартам РФ, бухгалтерские сведения по выплатам заработной платы преподавательскому составу в рублях, список персонала для получения российских сим-карт и дипломы образца РФ, подписанные так называемым "главой ВГА Харьковской области".

Оккупанты так спешили внедрить российское образование на Харьковщине, что забыли свой язык. В дипломах есть ошибка: "профессиональный колледж" они решили писать с одной буквой "с".

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Прокуроры изъяли доказательства, которые в дальнейшем будут использованы для полного и всестороннего расследования преступлений страны-агрессора и коллаборантов.





