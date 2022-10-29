Российские дипломы и зарплата в рублях – прокуратура выявила очередные доказательства внедрения образования РФ на Харьковщине. ФОТОрепортаж
В медицинском колледже в Волчанске прокуроры изъяли образовательную программу по стандартам РФ, бухгалтерские ведомости и дипломы образца РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Как отмечается, прокуроры Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции и пограничниками провели осмотр в медицинском колледже в Волчанске.
Правоохранители изъяли образовательную программу по стандартам РФ, бухгалтерские сведения по выплатам заработной платы преподавательскому составу в рублях, список персонала для получения российских сим-карт и дипломы образца РФ, подписанные так называемым "главой ВГА Харьковской области".
Оккупанты так спешили внедрить российское образование на Харьковщине, что забыли свой язык. В дипломах есть ошибка: "профессиональный колледж" они решили писать с одной буквой "с".
Прокуроры изъяли доказательства, которые в дальнейшем будут использованы для полного и всестороннего расследования преступлений страны-агрессора и коллаборантов.
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Отец Иштвана и Гаврилы
Агрессивность, необразованность, алкоголизм, фиксация на анале, извращённая религиозность, патологический страх власти, тотальный правовой нигилизм - это и есть традиционные ценности россии.
Может что упустил?
то законит рюзьге училка и жирный рюзьге поп.