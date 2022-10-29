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Российские дипломы и зарплата в рублях – прокуратура выявила очередные доказательства внедрения образования РФ на Харьковщине. ФОТОрепортаж

диплом

В медицинском колледже в Волчанске прокуроры изъяли образовательную программу по стандартам РФ, бухгалтерские ведомости и дипломы образца РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Как отмечается, прокуроры Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции и пограничниками провели осмотр в медицинском колледже в Волчанске.

Правоохранители изъяли образовательную программу по стандартам РФ, бухгалтерские сведения по выплатам заработной платы преподавательскому составу в рублях, список персонала для получения российских сим-карт и дипломы образца РФ, подписанные так называемым "главой ВГА Харьковской области".

Оккупанты так спешили внедрить российское образование на Харьковщине, что забыли свой язык. В дипломах есть ошибка: "профессиональный колледж" они решили писать с одной буквой "с".

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Прокуроры изъяли доказательства, которые в дальнейшем будут использованы для полного и всестороннего расследования преступлений страны-агрессора и коллаборантов.

Российские дипломы и зарплата в рублях – прокуратура выявила очередные доказательства внедрения образования РФ на Харьковщине 01

Российские дипломы и зарплата в рублях – прокуратура выявила очередные доказательства внедрения образования РФ на Харьковщине 02
Российские дипломы и зарплата в рублях – прокуратура выявила очередные доказательства внедрения образования РФ на Харьковщине 03
Российские дипломы и зарплата в рублях – прокуратура выявила очередные доказательства внедрения образования РФ на Харьковщине 04
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...и не получит горемыка-дипломант даже ру

***..
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29.10.2022 11:59 Ответить


Отец Иштвана и Гаврилы



Агрессивность, необразованность, алкоголизм, фиксация на анале, извращённая религиозность, патологический страх власти, тотальный правовой нигилизм - это и есть традиционные ценности россии.
Может что упустил?
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29.10.2022 12:00 Ответить
тільки кацапня прилізла і бігом все засирати своїм рашизмом
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29.10.2022 12:38 Ответить
штА не успеет сделать рюзьге солдат-вОнюшка,

то законит рюзьге училка и жирный рюзьге поп.
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29.10.2022 12:51 Ответить
дипломы для тех кто дал присягу им и получил паспорт рф.
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29.10.2022 15:26 Ответить
 
 