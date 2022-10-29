Угрозы с воздуха не дают возможности украинцам вернуться домой, вопросы ПВО наиболее актуальны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что на земле Россия ничего не может поделать с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета.

"Вопросы противовоздушной и противоракетной обороны наиболее актуальны. Они заставляют наших людей не возвращаться домой. Для нас важно, чтобы возвращались семьи и дети, но нам нужно их защищать", - отметил президент.

Комментируя возможные поставки в Украину американской системы ПВО Patriot Зеленский сказал: "Если бы вы нам их дали, я бы сам к вам приехал. Для нас это приоритет. Любые системы важны, они сохранят жизнь наших людей. ...США являются лидерами, они задают тренд этой помощи. С первых дней войны я говорил о закрытии неба. На земле Россия с нами ничего поделать не может".

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