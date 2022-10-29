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Зеленский (19042) ПВО (2490) помощь (7424)

Угрозы с воздуха не дают возможности украинцам вернуться домой, вопросы ПВО наиболее актуальны, - Зеленский

ппо

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что на земле Россия ничего не может поделать с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета.

"Вопросы противовоздушной и противоракетной обороны наиболее актуальны. Они заставляют наших людей не возвращаться домой. Для нас важно, чтобы возвращались семьи и дети, но нам нужно их защищать", - отметил президент.

Комментируя возможные поставки в Украину американской системы ПВО Patriot Зеленский сказал: "Если бы вы нам их дали, я бы сам к вам приехал. Для нас это приоритет. Любые системы важны, они сохранят жизнь наших людей. ...США являются лидерами, они задают тренд этой помощи. С первых дней войны я говорил о закрытии неба. На земле Россия с нами ничего поделать не может".

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Топ комментарии
+8
Вова, думати про захист своїх громадян треба було ще до повномасштабного вторгнення
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29.10.2022 12:48
+6
А що там з вітчизняною ракетною програмою, а боневтік? Вже відновлена, профінансована на 100%? Чи асфальт важливіший?
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29.10.2022 12:51
+4
Позвони Байдену, он забыл, что с 1 го октября ленд-лиз должен был пойти в Украину. Нужно ему напомнить. А то Юсупова опять у школьников клянчит деньги, чтобы купить в Эпицентре квадрокоптер.
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29.10.2022 12:58
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Вова, думати про захист своїх громадян треба було ще до повномасштабного вторгнення
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29.10.2022 12:48 Ответить
воно ж серіальчики для них знімало! як можна зрозуміти що вони не захочуть дивитися серіальчики, а захочуть робити піф-паф-ай-яй-яй?!
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29.10.2022 13:03 Ответить
Оно не умеет думать,наркота спалила мозг!
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29.10.2022 13:18 Ответить
в ці саме хвилини ... приліт у Запоріжжя...
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29.10.2022 12:50 Ответить
А що там з вітчизняною ракетною програмою, а боневтік? Вже відновлена, профінансована на 100%? Чи асфальт важливіший?
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29.10.2022 12:51 Ответить
Позвони Байдену, он забыл, что с 1 го октября ленд-лиз должен был пойти в Украину. Нужно ему напомнить. А то Юсупова опять у школьников клянчит деньги, чтобы купить в Эпицентре квадрокоптер.
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29.10.2022 12:58 Ответить
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29.10.2022 13:31 Ответить
верещучка вообще просит не возвращаться чтобы лишние лампочки и чайники не включали.. при чем здесь ПВО, клоаван? вы там разберитесь между собой прежде чем лапшу нариду вешать со всех сторон
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29.10.2022 13:04 Ответить
Даже сили Хелоувіна на боці українців
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29.10.2022 13:09 Ответить
Зеля, завали свого рота падло. Ти зрадник.
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29.10.2022 13:13 Ответить
Якщо ми будемо купувати засоби ППО то у нас не залишиться коштів на будівництво доріг.
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29.10.2022 13:21 Ответить
Ну так расскажи и покайся как ты не дал каких-то 40 млн. на завершение работ по современному ЗРК от КБ "Луч", изготовление и принятие которого было по плану на середину 2020 года. А теперь страна несёт миллиардные убытки из-за тебя.
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29.10.2022 13:29 Ответить
От жеж блин. А я думал безработица, отсутствие нормального обучения, уже разрушенные дома, инфляция и .... Ну о чем же это я... Конечно как только закроют небо все вернутся... извините не подумал
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29.10.2022 20:45 Ответить
 
 