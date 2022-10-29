Все украинское – мишень для России. 51 наш университет подвергся ударам ракетами и артиллерией, - Зеленский

Все украинское – это мишень для России. Россия воюет против свободы, уничтожая украинское и украинцев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к американским сенаторам и сообществу Йельского университета, передает Цензор.НЕТ.

"Именно так они это видят в Кремле – уничтожение народа, а значит, свободы. Они не верят, что можно как-то по-другому покорить Украину. И именно поэтому, например, они пошли в Иран за оружием, за убийственными дронами и ракетами, потому что России не хватает собственных средств для террора, а другого она не планирует и не рассматривает. Посмотрите, на что направляются иранские дроны, которые приобрела Россия. Против того, что позволяет народу жить: против электростанций, котельных, транспорта, даже домов. Все украинское они хотят разрушить, всю Украину они ненавидят – каждое наше проявление", - отметил президент.

Он также отметил, что российские оккупанты изымают украинские книги из библиотек и уничтожают их. Уничтожают в школах все, что может напоминать об Украине.

"Уже 51 украинский университет подвергся российским ударам ракетами и артиллерией! На блокпостах и в фильтрационных лагерях российские солдаты заставляют людей раздеваться, чтобы обнаружить, есть ли у них украинские патриотические татуировки. Даже просто наличие украинских национальных символов на теле или, например, желто-голубой ленты на рюкзаке – это достаточная причина для российских военных, чтобы задержать, пытать или убить человека. И тысячи таких случаев зафиксированы", - добавляет глава государства.

Читайте также: Угрозы с воздуха не дают возможности украинцам вернуться домой, вопросы ПВО наиболее актуальны, - Зеленский