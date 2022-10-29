Все украинское – мишень для России. 51 наш университет подвергся ударам ракетами и артиллерией, - Зеленский
Все украинское – это мишень для России. Россия воюет против свободы, уничтожая украинское и украинцев.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к американским сенаторам и сообществу Йельского университета, передает Цензор.НЕТ.
"Именно так они это видят в Кремле – уничтожение народа, а значит, свободы. Они не верят, что можно как-то по-другому покорить Украину. И именно поэтому, например, они пошли в Иран за оружием, за убийственными дронами и ракетами, потому что России не хватает собственных средств для террора, а другого она не планирует и не рассматривает. Посмотрите, на что направляются иранские дроны, которые приобрела Россия. Против того, что позволяет народу жить: против электростанций, котельных, транспорта, даже домов. Все украинское они хотят разрушить, всю Украину они ненавидят – каждое наше проявление", - отметил президент.
Он также отметил, что российские оккупанты изымают украинские книги из библиотек и уничтожают их. Уничтожают в школах все, что может напоминать об Украине.
"Уже 51 украинский университет подвергся российским ударам ракетами и артиллерией! На блокпостах и в фильтрационных лагерях российские солдаты заставляют людей раздеваться, чтобы обнаружить, есть ли у них украинские патриотические татуировки. Даже просто наличие украинских национальных символов на теле или, например, желто-голубой ленты на рюкзаке – это достаточная причина для российских военных, чтобы задержать, пытать или убить человека. И тысячи таких случаев зафиксированы", - добавляет глава государства.
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Що Комарик до повстанців зголосився.
Зголосився комар до повстанців.
Щоби бити москалів-голодранців.
Щоби бити москалів, ще й німоту -
Щоб не було на Вкраїні той гидоти.
Примостився наш комар на дубочку.
Прикріпив скоростріл на листочку.
Та зірвалася нараз шура-бура.
Вона того комарика з дуба здула.
Як упав же наш комар на помості -
Поламав москалю ребра й кості.
Поховали москаля не по людськи -
Видно руки, видно ноги, видно пупці.
Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.
Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
Що ще зе хоче показати - написання чергової " шостий місяць війни"?
Це якийсь пи.ець.