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Все украинское – мишень для России. 51 наш университет подвергся ударам ракетами и артиллерией, - Зеленский

зеленський

Все украинское – это мишень для России. Россия воюет против свободы, уничтожая украинское и украинцев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к американским сенаторам и сообществу Йельского университета, передает Цензор.НЕТ.

"Именно так они это видят в Кремле – уничтожение народа, а значит, свободы. Они не верят, что можно как-то по-другому покорить Украину. И именно поэтому, например, они пошли в Иран за оружием, за убийственными дронами и ракетами, потому что России не хватает собственных средств для террора, а другого она не планирует и не рассматривает. Посмотрите, на что направляются иранские дроны, которые приобрела Россия. Против того, что позволяет народу жить: против электростанций, котельных, транспорта, даже домов. Все украинское они хотят разрушить, всю Украину они ненавидят – каждое наше проявление", - отметил президент.

Он также отметил, что российские оккупанты изымают украинские книги из библиотек и уничтожают их. Уничтожают в школах все, что может напоминать об Украине.

"Уже 51 украинский университет подвергся российским ударам ракетами и артиллерией! На блокпостах и в фильтрационных лагерях российские солдаты заставляют людей раздеваться, чтобы обнаружить, есть ли у них украинские патриотические татуировки. Даже просто наличие украинских национальных символов на теле или, например, желто-голубой ленты на рюкзаке – это достаточная причина для российских военных, чтобы задержать, пытать или убить человека. И тысячи таких случаев зафиксированы", - добавляет глава государства.

Читайте также: Угрозы с воздуха не дают возможности украинцам вернуться домой, вопросы ПВО наиболее актуальны, - Зеленский
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Топ комментарии
+7
95 квартал з своїми жартами про українців а також серіалами приніс шкоди не менше чим обстріли.
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29.10.2022 13:18
+5
І укр мінкульт легко спригує з теми знесення рашистських істуканів-ретрансляторів ідей руського миру - катьки-маньячці, пушкіну-абісінцю і іншим булгаковим. А банда ФСБ-РПЦ продовжує засідати в українських святинях.
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29.10.2022 13:03
+4
у закладі ватніка папи саші
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29.10.2022 13:21
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29.10.2022 13:00 Ответить
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29.10.2022 13:02 Ответить
Ой що ж то за шум учинився?
Що Комарик до повстанців зголосився.

Зголосився комар до повстанців.
Щоби бити москалів-голодранців.

Щоби бити москалів, ще й німоту -
Щоб не було на Вкраїні той гидоти.

Примостився наш комар на дубочку.
Прикріпив скоростріл на листочку.

Та зірвалася нараз шура-бура.
Вона того комарика з дуба здула.

Як упав же наш комар на помості -
Поламав москалю ребра й кості.

Поховали москаля не по людськи -
Видно руки, видно ноги, видно пупці.

Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.

Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.

Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
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29.10.2022 13:48 Ответить
І укр мінкульт легко спригує з теми знесення рашистських істуканів-ретрансляторів ідей руського миру - катьки-маньячці, пушкіну-абісінцю і іншим булгаковим. А банда ФСБ-РПЦ продовжує засідати в українських святинях.
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29.10.2022 13:03 Ответить
кому в Україні жить харашо-неукраїнцю єрмаку, він не мішень.
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29.10.2022 13:13 Ответить
нікчемний університет
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29.10.2022 13:15 Ответить
де Зе отримав диплом юриста
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29.10.2022 13:16 Ответить
у закладі ватніка папи саші
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29.10.2022 13:21 Ответить
Такі дипломи на базарі 3 гривні за відро.
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29.10.2022 13:29 Ответить
Нафіга він йому? Не зовсім по цій темі, але - Закон http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71166 № 5110 опубліковано 15 (!!!).02.2022 - і це в той період, коли посольства і інші організації та громадяни просто посилено тікали з території України. Тобто - арм.- хачі, азерб.-чу..., укр.-хахли ну і т.д. - це норма, а от євреї - ж..ди - це кримінальний злочин...Кримінальний (!)...Ну що, потрібні йому дипломи. Розумієте в чому справа? Пофіг на загрозу вторгнення, пофіг на попередження світових розвідок - головне 5110....суки
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29.10.2022 14:44 Ответить
95 квартал з своїми жартами про українців а також серіалами приніс шкоди не менше чим обстріли.
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29.10.2022 13:18 Ответить
А можливо і більше.
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29.10.2022 15:40 Ответить
Вже стільки разів пролунало словосполучення "іранські дрони", що вже складається враження, що ми воюємо не з росією, а з Іраном.
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29.10.2022 13:30 Ответить
+++)
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29.10.2022 15:38 Ответить
Ну-ну .. А МОН говорит что все ок)
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29.10.2022 13:47 Ответить
Раніше був вечір. Зараз воно вилазить вранці і інколи вдень.
Що ще зе хоче показати - написання чергової " шостий місяць війни"?
Це якийсь пи.ець.
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29.10.2022 15:36 Ответить
 
 