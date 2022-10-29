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беспилотник (3145) Крым (26005) город Севастополь (1670)

Севастопольскую бухту атаковали 9 БПЛА и 7 морских беспилотников. Поврежден тральщик "Иван Голубец", - Минобороны РФ

чфрф

В Минобороны РФ заявляют, что якобы украинские беспилотники атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.

Как утверждают в российском Минобороны, "в атаке киевского режима было задействовано 9 беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников".

"Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная. В результате принятых мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены", - уверяет российская сторона.

Смотрите также: Корабли ЧФ РФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты, - Развожаев. ВИДЕО
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Топ комментарии
+36
Кацапу повірити- себе не поважати.
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29.10.2022 14:07
+31
да ну на крейсере Москве также не там прикурили и оно просто утонуло... ******* дальше долбоебы..
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29.10.2022 14:05
+31
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29.10.2022 14:38
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Правила форума Совет форумчан
Дымится там до сих пор
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29.10.2022 14:05 Ответить
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29.10.2022 14:38 Ответить
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29.10.2022 14:48 Ответить
агась, у процесі війни, та сторона, що захищається від загарбників "ВЄРОЛОМНО І ТЕРОРИСТИЧНО" напала на нападника!

млять. а дна то і не видно!
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29.10.2022 15:02 Ответить
Дно давно пробито. Но эти твари постоянно стучат снизу. И как только у них это получается?
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29.10.2022 15:22 Ответить
"Звинуватили"?!?! А можна терміни підбирати правильно? Похвалили за гідну відповідь загарбникам і вбивцям та заохотили до подальших дій, так же ж краще? )))
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29.10.2022 16:48 Ответить
Поврежден тральщик "Иван Голубец".. Видать, знатным в прошлом был этот Иван Голубец.. )
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29.10.2022 15:27 Ответить
Українці голубці їдять на сніданок
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29.10.2022 23:07 Ответить
да ну на крейсере Москве также не там прикурили и оно просто утонуло... ******* дальше долбоебы..
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29.10.2022 14:05 Ответить
катера роботы которые камикадзе там по 300 кг взрывчатки аналога С-4--аж 9 штук в управлении оператором могут и автономном режиме по целеуказанию сканируют ....а в небе парил высоко самолет разведчик корректируя курс и наводку... и один тральщик ну- ну..и 7 дронов камикадзе или Байрактаров, если последнии то у каждого по две ракеты.. и просто легкое сотрясение тральщика.. ой *******..
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29.10.2022 14:09 Ответить
Кацапу повірити- себе не поважати.
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29.10.2022 14:07 Ответить
брехня..як би це були ми, половину потопили б, інш потонула у давці при втечі..хай курять обережніше
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29.10.2022 14:07 Ответить
Бляха-муха, все ж таки не комари?
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29.10.2022 14:07 Ответить
Бойові українські креветки!
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29.10.2022 14:28 Ответить
Да, это всё-же были бляхи-мухи.. )
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29.10.2022 15:29 Ответить
Спецмодификовани бычки
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29.10.2022 20:17 Ответить
Значит скоро утонет. Конечно из-за шторма
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29.10.2022 14:09 Ответить
А сначала кацапы хрюкали, что все беспилотники сбиты. Раз признали "повреждение тральщика", значит ВСУ удачно попали и ущерб там нормальный.
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29.10.2022 14:09 Ответить
Потерь нет, но два корабля потонули
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29.10.2022 14:24 Ответить
Мені цікаво інше: морські (підводні) безпілотники - це не "Байрактари" У них дуже обмежений радіус дії і швидкість руху Тому їм потрібна "матка" (корабель-носій) Навіть підводний човен такого типу повинен буть виявлений акустиками Питання: чим у кацапів займалася гідроакустична служба? Як берегова, так і корабельна?
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29.10.2022 14:42 Ответить
У кацапоа из-за коррупции за деньги унитазы и фены на должность гидроакустика и глухого оформят
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29.10.2022 15:59 Ответить
У вани голубца порвали очко))
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29.10.2022 14:09 Ответить
😄😄 Треба трішки почекати. "Москва" у них теж з пів місяця "тонула".
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29.10.2022 14:10 Ответить
Не тонула, а отрицательно всплыла
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29.10.2022 14:40 Ответить
Да не, положительно потонула.. )
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29.10.2022 15:31 Ответить
Та подумаешь, всего-то один разик чуть-чуть утонула... И хватит об этом.
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29.10.2022 16:32 Ответить
Ага, віримо.
А крейсер москва до порту вже доплив після 3-х бального шторму?
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29.10.2022 14:11 Ответить
та хай триндять
не здивуємось що завтра в море вийдуть надувні човни і бурлаки
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29.10.2022 14:13 Ответить
Надіюсь знищено не тільки його, а і інші кораблі.

Взагалі хотілося б щоб ми знищили кораблі що запускають ракети. Це було б справді супер.

І звичайно думаю якщо ще пару раз повторити то можна добити все що не вийшло.
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29.10.2022 14:15 Ответить
Тепер будемо дивиться, ЩО САМЕ вони виведуть в море для "рейдування в очікуванні початку "Одеської десантної операції" Бо, я так розумію, що вони значну частину сил ескадри пригнали у Балаклавську бухту для поповнення запасів харчів, води та пального (і ракет - якщо знову звідти "Калібри" запускали) І тут прилетіли "бойові комарі" і припливли "бойові козари" (личинки бабок) І покусали "декого" Тепер "будем пасматреть" - які зміни в ескадрі з"являться через деякий час Адже весь склад плавзасобів ЧФ нам відомий, а супутники літають цілодобово!
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29.10.2022 14:15 Ответить
Веб камера Балаклавы. Весь флот действительно спрятался там.
https://sevstar.net/oko/#stream=cam_balaklava_buhta
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29.10.2022 14:20 Ответить
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29.10.2022 14:34 Ответить
А потім ще підпливли"кусарі"(личинки жуків-плавунців) і встромили свої мандібули🤣
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29.10.2022 15:35 Ответить
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29.10.2022 14:17 Ответить
Нікаґда вєдь такого нєбіло!!
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29.10.2022 14:29 Ответить
Як би там не було, але ранкового обстрілу калібрами не було...
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29.10.2022 14:18 Ответить
Завалили четыре корыта!
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29.10.2022 14:25 Ответить
Трохи терпіння - зрозуміло, що втрати будуть відомі - щоб там не перднули кацапи
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29.10.2022 14:28 Ответить
Я щас заплачу слушая про террористов этого конченого ********,.. ан нет - нету слёз, выплаканы по невинно убиенным рашистами украинским гражданам.
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29.10.2022 14:34 Ответить
есть инфа от злых языков, что 4 консервы отправились по курсу *масквы* и вместе с ними очередной флагман *адмирал макаров*
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29.10.2022 14:38 Ответить
Голубец... ну для расіянського тральщика, нічого так назва.,
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29.10.2022 14:39 Ответить
Название тральщика явная пропаганда ЛГТБ. Вот скрепы и подгорели.
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29.10.2022 14:41 Ответить
От і добре, тепер треба Москву тушити...
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29.10.2022 14:42 Ответить
кацапи завжди брешуть
--------------------------------------------------------------------------------------
і тому доказ історія з потопленням флагманського крейсера
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29.10.2022 14:53 Ответить
Перше вдале використання бойових комарів в діі.
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29.10.2022 14:57 Ответить
Не "голубец", а вареник.
Флагману "Адмирал Макаров" настал вареник
(пихва).
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29.10.2022 14:59 Ответить
Як там "голубці" Шойга, Муйло, Мєдвєдка та Коняча Морда почуваються після цього? ))) Невдовзі фаєр-шоу буде і в сраній Мацкві!
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29.10.2022 15:03 Ответить
Наступним флагманом-жертвою буде "Умірал П.здєцов"? )))
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29.10.2022 15:04 Ответить
если у орков потопление флагманского крейсера было "курением в неположенном месте", то если они говорят про "незначительные повреждения", можно себе представить, что там на самом деле произошло
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29.10.2022 15:05 Ответить
"Незначительные повреждения" - это когда куда улетела корма
уже не имеет значения.
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29.10.2022 15:10 Ответить
Велика робота, робиться поступово!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються на горі та крові Українців !!,
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29.10.2022 15:08 Ответить
В Севастополе 7 бухт, а ещё Балаклава. Дно забито
за 250 лет всяким.....
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29.10.2022 15:10 Ответить
"Пошкоджено тральщик "Іван Голубець"
А сральщик "Вася Варєнік" та "Степан Пєльмєнь" залишилися на наступний раз
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29.10.2022 15:12 Ответить
Ой харе заливать свинособаки мо парашки.То ваш небензя мать его накаркал про боевых комаров.Трепещите теперь ****** лаптестана.............................................................
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29.10.2022 15:13 Ответить
Народ, а случайно это не израильские игрушки? Ну те самые..... что меняют мопедам цель наведения? 🤔
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29.10.2022 15:24 Ответить
Нє!
(Але це неточно).
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29.10.2022 15:37 Ответить
Всесвіт мене трохи недочуває .

Треба ******* так, щоб від флоту нічого не залишилось, а севастопільска вата повтікала на раісю.
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29.10.2022 15:29 Ответить
Терпіння, пані Іренко, терпіння - на все свій час. Всесвіт - штука безмежна. Отже, й інерцію має велику.
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29.10.2022 15:35 Ответить
О! Сьогодні у чорноморських крабів, бичків та іншої живності велике свято - День Кендюха!
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29.10.2022 15:33 Ответить
А биологическое оружие применили как раз орковские морячки - обосрались, судя по всему, прилично.
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29.10.2022 15:35 Ответить
😁
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29.10.2022 18:03 Ответить
Этот галубец вошёл в состав флота в 1973г., Т.е павреждно антикварное судно, представляющее историческую ценность параши
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29.10.2022 20:15 Ответить
Пострадали несколько исторических объектов металлолома.
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29.10.2022 23:09 Ответить
 
 