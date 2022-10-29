Севастопольскую бухту атаковали 9 БПЛА и 7 морских беспилотников. Поврежден тральщик "Иван Голубец", - Минобороны РФ
В Минобороны РФ заявляют, что якобы украинские беспилотники атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.
Как утверждают в российском Минобороны, "в атаке киевского режима было задействовано 9 беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников".
"Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная. В результате принятых мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены", - уверяет российская сторона.
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млять. а дна то і не видно!
А крейсер москва до порту вже доплив після 3-х бального шторму?
не здивуємось що завтра в море вийдуть надувні човни і бурлаки
Взагалі хотілося б щоб ми знищили кораблі що запускають ракети. Це було б справді супер.
І звичайно думаю якщо ще пару раз повторити то можна добити все що не вийшло.
https://sevstar.net/oko/#stream=cam_balaklava_buhta
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і тому доказ історія з потопленням флагманського крейсера
Флагману "Адмирал Макаров" настал вареник
(пихва).
уже не имеет значения.
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються на горі та крові Українців !!,
за 250 лет всяким.....
А сральщик "Вася Варєнік" та "Степан Пєльмєнь" залишилися на наступний раз
(Але це неточно).
Треба ******* так, щоб від флоту нічого не залишилось, а севастопільска вата повтікала на раісю.