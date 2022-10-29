Причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО, - ОК "Південь"

В оперативном командовании "Південь" не подтверждают информацию об уничтожении трех кораблей-носителей ракет "Калибр" в Севастопольской бухте ночью и утром в субботу, но предполагают, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски российскими оккупантами ракет противовоздушной обороны.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас официального подтверждения нет... Неудачный запуск ракет противовоздушной обороны вполне может являться такой причиной, а официальную информацию мы получим позже", - отметила она.

Напомним, с утра 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы атаке беспилотников.

В Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.

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