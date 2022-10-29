РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3728 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
17 323 46
город Севастополь (1670) Гуменюк (577)

Причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО, - ОК "Південь"

севастополь

В оперативном командовании "Південь" не подтверждают информацию об уничтожении трех кораблей-носителей ракет "Калибр" в Севастопольской бухте ночью и утром в субботу, но предполагают, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски российскими оккупантами ракет противовоздушной обороны.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас официального подтверждения нет... Неудачный запуск ракет противовоздушной обороны вполне может являться такой причиной, а официальную информацию мы получим позже", - отметила она.

Напомним, с утра 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы атаке беспилотников.

В Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Севастопольську бухту атакували 9 БПЛА та 7 морських безпілотників. Пошкоджено тральщик "Іван Голубець", - Міноборони РФ
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
Ruska artyleria walczyła z bojowymi komarami. Zraniono dwa, zestrzelono trzy w tym dwa okręty rosyjskie. Chwała Ukrainie.
показать весь комментарий
29.10.2022 14:14
+20
показать весь комментарий
29.10.2022 14:37
+17
аааа-ха-ха !! вот это похоже на правду))) сама кацапня своим пво (по НЛО) шмальнула по своим..
(спасибо ВСУ... в любом случае !!!)
показать весь комментарий
29.10.2022 14:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а нужно говорить, да, это мы ****** и ссытесь тепекрь ***** сраные. я не понимаю наш гш...
показать весь комментарий
29.10.2022 14:13 Ответить
Ви не розумієте кацапську збочену логіку. 😊Там навпаки - вірять у заперечення, бо навчені прикладом власних владних структур і провладних ЗМІ, які коли щось заперечують, значить те щось точно мало місце. 😁
показать весь комментарий
29.10.2022 14:18 Ответить
с учетом инфы от Рашки и наших истина где -то как всегда посередине...
показать весь комментарий
29.10.2022 14:28 Ответить
наши почему тьо врут хотя неудачный пуск ракет ПВО в связи с чекм атакой кого чего.. плясать надо от вопроса а почему вдруг ракеты на пуске ПВО неудачно так бабахнули... если бы бабахнул Калибр я бы еще с натяжкой поверил бы в версию от наших...
показать весь комментарий
29.10.2022 14:29 Ответить
ТОЛЬКО ЧТО ПРИЛЕТЕЛО телеграмме...
В Минубийства рашки обвинили британских специалистов в том, что те готовили наших военных к сегодняшней атаке по Севастополю. А несколько часов назад писали, что это учения.

А потом добавили, что те же специалисты причастны к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".
*****UKR INFORM 🇺🇦 Новини
показать весь комментарий
29.10.2022 14:33 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2022 14:37 Ответить
І що? Похвалили британців та визнали професіоналізм українців - чудово! )
показать весь комментарий
29.10.2022 14:49 Ответить
Итальянским спеназщу пловцам респект...

Вечером 28 октября 1955 года линкор "Новороссийск" вернулся из похода для участия в празднованиях по случаю 100-летия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1854%E2%80%941855) обороны Севастополя и занял место на https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%88%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F)&action=edit&redlink=1 бочке № 3 в районе Морского госпиталя (глубина 17 м воды и около 30 м вязкого ила). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B Швартовка прошла нештатно - старпом, капитан 2-го ранга https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D1%80%D1%88%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Г. А. Хуршудов , замещавший находившегося в отпуске командира корабля, проскочил нужное место на полкорпуса. После швартовки часть экипажа, включая временно исполняющего обязанности командира, убыла на берег. Старшим офицером остался помощник командира корабля https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%97%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 З. Г. Сербулов .

29 октября в 1 час 31 минуту под корпусом корабля с правого борта в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C) носу раздался взрыв, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82 эквивалентный 1000-1200 кг тротила , насквозь пробивший корпус линкора, вырвавший часть палубы полубака и пробивший в подводной части дыру в 150 м². Поскольку в месте взрыва находились носовые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD) кубрики , сразу погибло от 150 до 175 человек. Взрыв произошёл возле Госпитальной стенки Севастопольской бухты. Кроме того, через 30 секунд раздался второй взрыв по левому борту, в результате которого образовалась вмятина в 190 м².
показать весь комментарий
29.10.2022 15:42 Ответить
Де хто пише таке - https://t.me/Tsaplienko/19188 https://t.me/Tsaplienko/19188

показать весь комментарий
29.10.2022 14:41 Ответить
100% - таке враження, що виправдовуються за те, що знищили вбивць та їхню техніку... Дивна якась інформаційна політика (((
показать весь комментарий
29.10.2022 14:50 Ответить
Кацапи знову покурили не там,де треба.
показать весь комментарий
29.10.2022 14:14 Ответить
Ruska artyleria walczyła z bojowymi komarami. Zraniono dwa, zestrzelono trzy w tym dwa okręty rosyjskie. Chwała Ukrainie.
показать весь комментарий
29.10.2022 14:14 Ответить
Тральщик Іван Голубєц🏳️‍🌈
показать весь комментарий
29.10.2022 14:15 Ответить
Тралил потихоньку в Севастопольской бухте, пока не накрыли
показать весь комментарий
29.10.2022 14:21 Ответить
Иван Голубец потихонько тралил Лёню Голубкова
показать весь комментарий
29.10.2022 14:46 Ответить
не знал, что на их сленге это называется "тралить".
показать весь комментарий
29.10.2022 14:24 Ответить
Трахальщик - Ваня Голубець!? Я не гомофоб, але до чого вони так громко хвастаються? Дирявий флот єго **********
показать весь комментарий
29.10.2022 15:15 Ответить
аааа-ха-ха !! вот это похоже на правду))) сама кацапня своим пво (по НЛО) шмальнула по своим..
(спасибо ВСУ... в любом случае !!!)
показать весь комментарий
29.10.2022 14:16 Ответить
Від страху з бодуна вальнули дрижащими руками, але в комарів не попали... Сумне самогубство по-москальски
показать весь комментарий
29.10.2022 15:17 Ответить
То в русні та колоборантів пердаки вибухали від страху.
показать весь комментарий
29.10.2022 14:17 Ответить
знищення трьох кораблів...новини як матрьошка, чим далі тим ближче до істини
показать весь комментарий
29.10.2022 14:19 Ответить
Там катера и яхточки мажоров москальских буквально рядом стоят. Разгрузить с фуры пару тонн взрывчатки и отправить на них подарок сам бог велел. Партизаны из Сочинско-кубанской народной республики приехали в Крымскую область и отработали по оккупантам. Даже не надо радиоуправление на киль или руль вешать, дополнительный мотор с контролем оборотов подключить к полетному контроллеру с gps. Скоростью и направлением вращения второго винта легко повернуть любую посудину, а ее основной мотор и киль зафиксированы. После этого еще кацапы будут неделями искать взрывчатку, кошмаря местное население, вызывая у него недовольство. К тому же мусора же по сути там обычные бандиты, которые будут просто грабить квартиры под предлогом обысков. Даже вата быстро переобуется, именно из-за внутреннего террора и поиска предателей, а не от наших обстрелов.
показать весь комментарий
29.10.2022 14:20 Ответить
Ніхто не втопив стільки чорноморського флоту як самі кацапи...
показать весь комментарий
29.10.2022 14:21 Ответить
Неплохо бы было, если бы Макарова на дно. Прообраз (живой адмирал) ушел на дно в Цусиме благодаря японцам, а этот бы под Крымом отправился на покой)
показать весь комментарий
29.10.2022 14:27 Ответить
Опубликуйте фоточку с нашего спутника, плиз
показать весь комментарий
29.10.2022 14:27 Ответить
Це не ми Вони самі самоліквідувались
показать весь комментарий
29.10.2022 14:31 Ответить
Брат Добкіна...його почерк.
показать весь комментарий
29.10.2022 14:32 Ответить
Polne realno sami kacapi po svojim strelnuli,jesli uze ix samolioti posledneje vremia na svoji ze doma padajet,tak pocemu nestrelnut po svojim *********?
показать весь комментарий
29.10.2022 14:33 Ответить
Версия с курением уже не работает?
показать весь комментарий
29.10.2022 14:37 Ответить
Бгггг... а в ОК "Південь" ті ще жартівники . Якщо кацапи запустили би свої ракети вдало, то ракети би збили би цілі. А так їх запустили невдало
показать весь комментарий
29.10.2022 14:37 Ответить
Що в них за дебільна звичка трохи не виправдовуватись за УСПІХИ???
показать весь комментарий
29.10.2022 14:46 Ответить
Перше вдале використання бойових комарів в діі.
показать весь комментарий
29.10.2022 14:52 Ответить
Курение в неположенных местах до добра не доводит
показать весь комментарий
29.10.2022 14:53 Ответить
Ракета без мозгов превращается в
бессмысленный и жестокий русский
беспилотник.
показать весь комментарий
29.10.2022 15:04 Ответить
это шо, ответ на мой комментарий 17 18 19?
показать весь комментарий
29.10.2022 15:16 Ответить
Пожалуй ни ВСУ ни Британия к этой вылазке не причастны, скорей всего она дело рук Пентагона и по всей видимости адресована товарищу Си, дабы развеять его тайваньские грёзы.
показать весь комментарий
29.10.2022 15:22 Ответить
Селитру жалко, сгорела наверное похлопывая.
показать весь комментарий
29.10.2022 15:22 Ответить
Моя мрія потихеньку починає здійснюватися.
Я дуже довго прошу у Всесвіту, щоб хто-небудь ****** по севастополю та його бухті. Всесвіт мене таки почув!
показать весь комментарий
29.10.2022 15:25 Ответить
Звертайтесь і далі, не зупинятися!!! Нехай всі рашисти будуть знищені!!!
показать весь комментарий
29.10.2022 16:05 Ответить
класно бойові комарики попрацювали
показать весь комментарий
29.10.2022 15:34 Ответить
Очередной акт "доброй воли" ...они самоликвидировались...
показать весь комментарий
29.10.2022 16:16 Ответить
Чорономорський флот рф треба знищити повністю, щоб не заважав торговельному мореплавству. Чорне море потрібно демілітаризувати
показать весь комментарий
29.10.2022 16:20 Ответить
та хто б сумнівався , канешно то не ми , в натурі
показать весь комментарий
29.10.2022 16:42 Ответить
Очевидно же - избыточное газовыделение из-за проблем с желудком
показать весь комментарий
29.10.2022 16:50 Ответить
це правда! підтверджую! вони самі себе ********!
показать весь комментарий
29.10.2022 18:28 Ответить
 
 