Причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО, - ОК "Південь"
В оперативном командовании "Південь" не подтверждают информацию об уничтожении трех кораблей-носителей ракет "Калибр" в Севастопольской бухте ночью и утром в субботу, но предполагают, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски российскими оккупантами ракет противовоздушной обороны.
Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас официального подтверждения нет... Неудачный запуск ракет противовоздушной обороны вполне может являться такой причиной, а официальную информацию мы получим позже", - отметила она.
Напомним, с утра 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы атаке беспилотников.
В Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.
Пожалуйста, подождите...
В Минубийства рашки обвинили британских специалистов в том, что те готовили наших военных к сегодняшней атаке по Севастополю. А несколько часов назад писали, что это учения.
А потом добавили, что те же специалисты причастны к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".
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Вечером 28 октября 1955 года линкор "Новороссийск" вернулся из похода для участия в празднованиях по случаю 100-летия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1854%E2%80%941855) обороны Севастополя и занял место на https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%88%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F)&action=edit&redlink=1 бочке № 3 в районе Морского госпиталя (глубина 17 м воды и около 30 м вязкого ила). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B Швартовка прошла нештатно - старпом, капитан 2-го ранга https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D1%80%D1%88%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Г. А. Хуршудов , замещавший находившегося в отпуске командира корабля, проскочил нужное место на полкорпуса. После швартовки часть экипажа, включая временно исполняющего обязанности командира, убыла на берег. Старшим офицером остался помощник командира корабля https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%97%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 З. Г. Сербулов .
29 октября в 1 час 31 минуту под корпусом корабля с правого борта в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C) носу раздался взрыв, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82 эквивалентный 1000-1200 кг тротила , насквозь пробивший корпус линкора, вырвавший часть палубы полубака и пробивший в подводной части дыру в 150 м². Поскольку в месте взрыва находились носовые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD) кубрики , сразу погибло от 150 до 175 человек. Взрыв произошёл возле Госпитальной стенки Севастопольской бухты. Кроме того, через 30 секунд раздался второй взрыв по левому борту, в результате которого образовалась вмятина в 190 м².
(спасибо ВСУ... в любом случае !!!)
бессмысленный и жестокий русский
беспилотник.
Я дуже довго прошу у Всесвіту, щоб хто-небудь ****** по севастополю та його бухті. Всесвіт мене таки почув!