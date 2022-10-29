44 гражданских объекта повреждены или уничтожены в Николаевской области за минувшие сутки

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения в Николаевской области частично повреждены или полностью уничтожены 12 773 гражданских объекта. Из них 8188 жилых домов, 89 медицинских учреждений, 383 учебных заведения, 183 культурных объекта, а также 185 промышленных предприятий.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 29 октября повреждено 975 объектов газоснабжения, 730 объектов электроснабжения, 30 объектов водоснабжения и 96 объектов теплоснабжения", – говорится в сообщении.

В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны. Без газоснабжения остаются 6612 потребителей. Также повреждено или уничтожено 1914 других невоенных объектов.

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