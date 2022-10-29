Украина вернула из плена еще 50 воинов и 2 гражданских. Среди освобожденных - защитники "Азовстали" и защитники ЧАЭС. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 29 октября, состоялся очередной обмен пленными.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, удалось освободить 52 наших людей - офицеров, медиков, сержантов и солдат.

"Среди них - 12 бойцов НГУ, в частности два "азовца", 18 из ВМС, 8 из ГПСУ, 9 из ТРО, 3 воинов ВСУ и 2 гражданских.

"Домой возвращаются защитники "Азовстали", защитники Мариуполя и люди, которые спасали жизнь. Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на "Азовстали", и молодого военного хирурга 65-го военного мобильного госпиталя. Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно вышла из плена, и добровольца из Мариуполя с символической фамилией "Москва", а еще моряка с острова Змеиный. Также будут дома некоторые военные, взятые в плен в Чернобыльской зоне", - отметил Ермак.

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