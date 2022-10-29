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Новости Война
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Мариуполь (5693) обмен (1343) плен (2531) Ермак Андрей (1240)

Украина вернула из плена еще 50 воинов и 2 гражданских. Среди освобожденных - защитники "Азовстали" и защитники ЧАЭС. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 29 октября, состоялся очередной обмен пленными.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, удалось освободить 52 наших людей - офицеров, медиков, сержантов и солдат.

"Среди них - 12 бойцов НГУ, в частности два "азовца", 18 из ВМС, 8 из ГПСУ, 9 из ТРО, 3 воинов ВСУ и 2 гражданских.

"Домой возвращаются защитники "Азовстали", защитники Мариуполя и люди, которые спасали жизнь. Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на "Азовстали", и молодого военного хирурга 65-го военного мобильного госпиталя. Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно вышла из плена, и добровольца из Мариуполя с символической фамилией "Москва", а еще моряка с острова Змеиный. Также будут дома некоторые военные, взятые в плен в Чернобыльской зоне", - отметил Ермак.

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Украина вернула из плена еще 50 воинов и 2 гражданских. Среди освобожденных - защитники Азовстали и защитники ЧАЭС 01
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Топ комментарии
+24
Хлопці знесилені , втомлені , але Слава Богу живі , вітаємо Вас 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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29.10.2022 15:50
+19
хорошая новость!!!
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29.10.2022 15:37
+11
Нацгвардейцы, которые охраняли Чернобыльскую станцию и были взяты в плен в первые дни вторжения, видимо, тоже живы, раз в этой группе есть несколько человек оттуда.
Слава Богу, а то ведь о них вообще не вспоминали.
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29.10.2022 17:06
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хорошая новость!!!
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29.10.2022 15:37 Ответить
Пайки в руках, на первом видео есть, а на втором куда делись?
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29.10.2022 15:42 Ответить
Вони їх повикидали https://gazeta.ua/articles/politics/_vikinuli-gidotu-zvilneni-z-polonu-******-zhburnuli-rosijski-suhpajki/1118301
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29.10.2022 18:04 Ответить
Найкраща новина за сьогодні.
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29.10.2022 15:42 Ответить
Хлопці знесилені , втомлені , але Слава Богу живі , вітаємо Вас 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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29.10.2022 15:50 Ответить
то, що знесилині, то добре видно(
не то що свині, що пруть на парашу, а потім розповідають про відсітнісь їжі!
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29.10.2022 19:23 Ответить
Невже Богуслаєв вже на рашці? якщо так - то продешевили: за мертвечука аж дві сотні наших повернули...

Онуфрія Березовського ще посадіть!
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29.10.2022 15:53 Ответить
Пушилін пише що обмін був 50 на 50
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29.10.2022 16:05 Ответить
таки да, вже їхній генштаб підтвердив, що наші віддали 50-х.
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29.10.2022 16:33 Ответить
Опять ермак, опять пиар на пленных, опять кремлевский пиар своих людей. Вспоминаем мертвечука, так же его пиарили. А можно что бы офисную секретутку Ермака совсем не вспоминать, он же никто, офисный планктон, пусть там копашится в своих офисных бумагах и не высовывается.
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29.10.2022 16:14 Ответить
та шо ви так вишукуєте, хто там відповідав і тепер піариться. кому до того діло, окрім самих рекламуємих і їхніх технологів. На хлопців звільнених дивіться - живі, сонечки!
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29.10.2022 16:33 Ответить
якби ще ж самого д'єрмака посадити в сізо - цікаво, скількох наших можна було би виміняти з полону?
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29.10.2022 16:34 Ответить
Одного, він не кум пуйла, не офіцер, не льотчик і не кадирівець
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29.10.2022 16:47 Ответить
Він- "козир".
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29.10.2022 23:25 Ответить
Все вам ху.во на этом свете? Хорошего ничего не заметили в этой новости?
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29.10.2022 20:01 Ответить
Здали в Маріку 2500! А звільняють десятками, ще й піаряться!...
На нарід вже забув, ХТО їх в полон " евакуював"...
Обмін - це досягнення воїнів, що захватили ворогів в обінний фонд, а не срані у " верхах"!...
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29.10.2022 21:21 Ответить
щойно почали висвітлювати чергові корупційні оборудки зеленоі шобли (останній скандал з розпилом мільярдів гривень на дорожному крадівництві на Дніпропетровщині та зв`язка хланта-рэзніченко-голик-ОП), одразу ж з`являэться новина, про обмін наших полонених і на цьому піарять голову ОП - эрмака. Зв` язок очевидний - касапи за будь що рятують "реноме" свого "смотрящэго".
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05.11.2022 22:45 Ответить
Нацгвардейцы, которые охраняли Чернобыльскую станцию и были взяты в плен в первые дни вторжения, видимо, тоже живы, раз в этой группе есть несколько человек оттуда.
Слава Богу, а то ведь о них вообще не вспоминали.
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29.10.2022 17:06 Ответить
 
 