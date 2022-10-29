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взрыв (6502) СБУ (19468) город Севастополь (1670)

Взрывы в Севастополе повредили по меньшей мере три российских корабля-носителя "Калибров", - источники в СБУ

севастополь

По меньшей мере три российских корабля, являющихся носителями "Калибров", в том числе и фрегат "Адмирал Макаров", повреждены в результате взрывов в Севастополе.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно от источников в СБУ.

Существует значительная вероятность, что несколько кораблей не просто повреждены, а потоплены.

Официального подтверждения причастности украинских спецслужб к взрывам нет.

На страницах СБУ в соцсетях утром 29 октября опубликовано фото спецназовца, смотрящего на часы, с подписью "It's BAVOVNA o’clock!" ("Настало время хлопка").

Читайте также: Причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО, - ОК "Південь"

Взрывы в Севастополе повредили по меньшей мере три российских корабля-носителя Калибров, - источники в СБУ 01

Напомним, с утра 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы атаке беспилотников.

В Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.

ОК "Південь" сообщает, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски ракет ПВО.
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Топ комментарии
+87
начнем с классики :
шо с ****** русня ? ))))
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29.10.2022 15:38
+79
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29.10.2022 15:54
+70
Цусіма продовжується, бо кориту "мацквабад" сумно одному. Слава ЗСУ !! Знищемо вбивць до останнього !!!
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29.10.2022 15:38
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якраз покурили там де треба було
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29.10.2022 17:33 Ответить
Новое название - Адмирал Дырявый
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29.10.2022 18:06 Ответить
Тепер русня співає пісню "А на х#ра ви плотік потопілі, та било множество таінствєнних вєщей..."
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29.10.2022 18:12 Ответить
Дивимося епічне відео, як наші ВМС топили кацапський металобрухт у Чорному морі:

https://streamable.com/3dd2x7

А ось те, чим топили русняві ночви:

https://streamable.com/601i5j
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29.10.2022 18:26 Ответить
Зоряні війни !
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29.10.2022 19:06 Ответить
Никак не пойму
А что в россии эксклюзивное право на бомбардировку наших городов ????
Только Хорошая ответ ка на 1000%
Развернет мозги россиян в правильном направлении
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29.10.2022 18:43 Ответить
Там мозги вже не повернеш нічим
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30.10.2022 08:21 Ответить
Завтра кацапи скажуть, що то масово налетіли бойові комарі виготовлені в натівських генетичних біолабораторіях, що рознашовані на території України скелет которих складається з тринітротолуолу, а замість крові в них нітрогліцерин )))
Потім вони причепляться на бойових гусей і попрямують Кремля.
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29.10.2022 18:45 Ответить
Пора этому фрегату имя менять.
Был "Адмирал Ушаков" - будет "Адмирал Друшляков"
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29.10.2022 19:02 Ответить
Пожежа на кораблі страшна весчь.
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29.10.2022 19:15 Ответить
It's bavovna's time
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29.10.2022 19:18 Ответить
Апостроф зайвий
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29.10.2022 22:04 Ответить
Это повтор с крымским мостом. При всем желании, вряд ли Украина имеет к этому отношение.
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29.10.2022 19:29 Ответить
Та да. Наверное, к этому Латвия имеет отношение.
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29.10.2022 19:53 Ответить
Уже точно известно что мост был заминирован заранее. Латвия не обладает технологиями ударных подводных дронов. Возможно вы из тех людей кто верит в конспирологию. Жданов например: прекрасный военный специалист но тоже верит что миром управляют рептилоиды. Если сказать что я был шокирован сочетанием одного с другим, то это ничего не сказать.
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29.10.2022 21:14 Ответить
Кому известно? И откуда известно? А корабли тоже біли заминированы заранее? А для чего??
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29.10.2022 22:39 Ответить
На этом подводном дроне было фломасером написанно что сделано в Украине. Значит его сделали в Украине и НАТО не причем. Пусть НАТО не боится что Парашка по ним ударит. Я кстати так и не понял почему НАТО и США боятся парашки,почему боятся дать Украине оружие котрое разобьет армию парашки за 3 месяца максимум?
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30.10.2022 01:08 Ответить
Він херовий військовий спеціаліст, можу легко довести. Єдине що він добре знає це про стрільбу гармати танку.
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30.10.2022 03:41 Ответить
це була кооперація
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30.10.2022 00:43 Ответить
ВОНИ САМОУТОПІЛІСЬ
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29.10.2022 20:07 Ответить
Це ''жест доброї волі"
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29.10.2022 20:53 Ответить
нужно оставшиеся боеготовые носители потопить. все-таки за дронами будущее, как за морскими, так и за воздушными, если бы еще подводный дрон с торпедой по макарову
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29.10.2022 21:21 Ответить
Швидше за все були використані безпілотники, надводні і підводні дрони, вважає військовий експерт Світан. https://www.youtube.com/watch?v=iDzHnXdrNpc
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29.10.2022 23:59 Ответить
звісно, бо важко уразити самими торпедами корабельні надбудови )

позаяк там не було торпедоносців - тільки високотехнологічний коригувальник

там навіть міг бути якийсь варіант НЛО ))
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30.10.2022 00:48 Ответить
Та мні взагалі головне то результат,а хто там це зробив комари бойові ,чи дельфіни, добре попрацювали.
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30.10.2022 00:49 Ответить
Ракетные удары по мирным городам Украины --- это ,,правильно,,
Удары по российским военным базам складам --- это ''неправильно''
Не обращать внимания на нижнюю трепологию
Делать своё дело до полной победы
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30.10.2022 08:20 Ответить
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