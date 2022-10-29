Взрывы в Севастополе повредили по меньшей мере три российских корабля-носителя "Калибров", - источники в СБУ
По меньшей мере три российских корабля, являющихся носителями "Калибров", в том числе и фрегат "Адмирал Макаров", повреждены в результате взрывов в Севастополе.
Об этом Цензор.НЕТ стало известно от источников в СБУ.
Существует значительная вероятность, что несколько кораблей не просто повреждены, а потоплены.
Официального подтверждения причастности украинских спецслужб к взрывам нет.
На страницах СБУ в соцсетях утром 29 октября опубликовано фото спецназовца, смотрящего на часы, с подписью "It's BAVOVNA o’clock!" ("Настало время хлопка").
Напомним, с утра 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы атаке беспилотников.
В Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.
ОК "Південь" сообщает, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски ракет ПВО.
Пожалуйста, подождите...
https://streamable.com/3dd2x7
А ось те, чим топили русняві ночви:
https://streamable.com/601i5j
А что в россии эксклюзивное право на бомбардировку наших городов ????
Только Хорошая ответ ка на 1000%
Развернет мозги россиян в правильном направлении
Потім вони причепляться на бойових гусей і попрямують Кремля.
Был "Адмирал Ушаков" - будет "Адмирал Друшляков"
позаяк там не було торпедоносців - тільки високотехнологічний коригувальник
там навіть міг бути якийсь варіант НЛО ))
Удары по российским военным базам складам --- это ''неправильно''
Не обращать внимания на нижнюю трепологию
Делать своё дело до полной победы