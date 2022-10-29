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зерно (1039) Сергей Никифоров (152)

Украина ожидает реакции Турции и ООН по выходу России из "зернового соглашения", - Никифоров

зерно

Украина ожидает реакции от Турции и ООН относительно заявления Российской Федерации о выходе по "зерновой инициативе".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров в комментарии Суспільному.

"Украина не подписывала с РФ никаких "зерновых соглашений". Подписантами являются Россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с Россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств. Поэтому ожидаем реакции подписантов", - отметил Никифоров.

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Топ комментарии
+21
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29.10.2022 19:37
+17
"Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу..." ????
Якщо однією із умов т.з. зернової угоди було те щоб Україна не валила рашистські ********, то нехай ідуть з такою угодою за сруським кораблем. При чому два рази.
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29.10.2022 19:43
+13
Ну так най і роблять щось - вони ж підписанти. Турків хай напрягають, рашистів...
А нам свою справу робити - землі наші звільняти. Буде коридор - будем відгружати, не буде - не будем. Але це не привід зупинятись бити ворога
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29.10.2022 19:47
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Будет знать турок, как с плешивым ушлепком дела иметь.
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29.10.2022 19:33 Ответить
Турок прекрасно знает ботексного карлика.
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29.10.2022 19:58 Ответить
ось реакція імпотентного ООН "Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу, яка є критично важливою гуманітарною діяльністю, яка явно позитивно впливає на доступ до їжі для мільйонів людей у ​​всьому світі", - сказав Дюжаррік.
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29.10.2022 19:35 Ответить
"Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу..." ????
Якщо однією із умов т.з. зернової угоди було те щоб Україна не валила рашистські ********, то нехай ідуть з такою угодою за сруським кораблем. При чому два рази.
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29.10.2022 19:43 Ответить
Ну так най і роблять щось - вони ж підписанти. Турків хай напрягають, рашистів...
А нам свою справу робити - землі наші звільняти. Буде коридор - будем відгружати, не буде - не будем. Але це не привід зупинятись бити ворога
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29.10.2022 19:47 Ответить
они в первый день этой угоды, расхирячили ракетой наш катер в порту Одессы. ООн еще сопли жевало, что это типа "военная цель"
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29.10.2022 21:02 Ответить
есть ещё идиоты которые расчитывают на договора с парашкой
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29.10.2022 19:37 Ответить
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29.10.2022 19:37 Ответить
Росія в будь-який момент може порушити всі домовленості це така країна яка бреше грабує і вбиває.
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29.10.2022 19:38 Ответить
Зебилы чекають... А слабо инициировать в международном суде производство против ягелеядии, за геноцид народов АЗИИ-Африки, провоцируя голод своими запретами на экспорт украинского збiжжя.
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29.10.2022 19:40 Ответить
ІРОДГАН, бешек-мешек, фсьо?
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29.10.2022 19:41 Ответить
Может уже пришло время шандарахнуть по бункеру осатаневшего деда?
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29.10.2022 19:51 Ответить
одно очевидно- гуталиниш теряет гешефт...
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29.10.2022 19:52 Ответить
Дійсно теракт! Укри зовсім озвіріли, так і хочуть зірвати постачання зерна. Знешкодити судна, які охороняли зерновий коридор, це верх цинічності! В той час, коли миротворці самої мирної держави у світі роблять все для збереження і захисту миру, ці нехароші люди роблять все навпаки. Тепер коридор став зовсім незахищеним і зерно може попасти у руки Українських крадіїв!!!!
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29.10.2022 19:55 Ответить
Ну, нехай виходять, а всім іншим, варто попередити *****, що в разі заподіяння шкоди кораблям із зерном, буде гітлер - капут.....чи сцикотно ?
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29.10.2022 20:00 Ответить
Це яка така Україна ''чекає'' реакції? Особисто я чекаю адекватної ціни на наші продукти
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29.10.2022 20:18 Ответить
Пора Турции включится в санкции для России, то есть в скорейший розвал, у Турции есть свой интерес на Кавказе или кавказци живущие в Турции уже простили
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29.10.2022 20:24 Ответить
Султан с ***** и так имеет все и даже больше. Хотелось бы, конечно, чтоб ввел санкции и эмбарго, как Евросоюз.
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30.10.2022 15:47 Ответить
Шо, султану наплевали на тюрбан? Пусть ятаган очередной ***** засунет.
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30.10.2022 15:42 Ответить
Турецкий флот чтоб конвоировал суда и пусть султан ***** накажет за вскукареки.
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30.10.2022 15:54 Ответить
 
 