Украина ожидает реакции Турции и ООН по выходу России из "зернового соглашения", - Никифоров
Украина ожидает реакции от Турции и ООН относительно заявления Российской Федерации о выходе по "зерновой инициативе".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров в комментарии Суспільному.
"Украина не подписывала с РФ никаких "зерновых соглашений". Подписантами являются Россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с Россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств. Поэтому ожидаем реакции подписантов", - отметил Никифоров.
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Якщо однією із умов т.з. зернової угоди було те щоб Україна не валила рашистські ********, то нехай ідуть з такою угодою за сруським кораблем. При чому два рази.
А нам свою справу робити - землі наші звільняти. Буде коридор - будем відгружати, не буде - не будем. Але це не привід зупинятись бити ворога