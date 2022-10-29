ООН ведет переговоры с российскими властями по выходу РФ из "зернового соглашения"
Организация Объединенных Наций заявила, что ведет переговоры с российскими властями после того, как Россия объявила о приостановлении участия в соглашении по экспорту зерна.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на спикера ООН Стефана Дюжаррика, передает Цензор.НЕТ со ссылкой ЛигаБизнесИнформ.
"Мы видели сообщения Российской Федерации о приостановлении их участия в Черноморской зерновой инициативе после нападения на Черноморский флот РФ. Мы поддерживаем связь с российскими властями по этому поводу", – сказал он.
"Жизнено важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, которая является чрезвычайно важной гуманитарной деятельностью, явно положительно влияющей на доступ к пище для миллионов людей во всем мире", - добавил Дюжаррик.
Пожалуйста, подождите...
Якась секта дармоїдів та хабарників, а не ООН
збитки від руйнувань більше ніж пів трільйона баксів
а зерно на першому плані.....
Україна потопила ракетоносці, негри повиння дохнути з голоду
цей ************ воює з ЗСУ чи неграми????? його, млять мать...
Якщо це натяк на те, що Україна повинна припинити бити рашистів навіть на своїй території, то, як на мене, най хоч увесь світ буде пухнути з голоду, а нам свою справу робити - звільняти наші землі!
Нас русские нацисты ставят в положение - мы будем убивать ваших граждан, а взамен вы будете иметь возможность поставлять зерно в страны Африки что бы они имели возможность кормить своих граждан
да обеим прямой конфликт, совсем не нужен.
турция успевает сливки снимать, про румынов мало знаю ибо совсем не видно.
Жизненно важно выкинуть террористов из ООН и ввести миротворческий контингент который обеспечит вывоз украинской продукции из Украины.
От як «Калібрами» звідти бомбити ТЕС та дитячі майданчики - то не треба в ООН, а тут захотілось. Чекаємо нові перли Нєбєнзі про бойових комарів.
більше продовжувати її Україні не має сенсу
ми спокійнісінько можем вивозити зерно другими дорогами
і без участі рашистів-путіністів
А ні, то хай дохнуть з голоду та і далі оглядаюся на путіна...
Но их заботят голодные европейские коровы (в буквальном смысле этого слова), а потому ...