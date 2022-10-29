РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4062 посетителя онлайн
Новости Война
7 755 89
зерно (1039) ООН (4053) россия (93011)

ООН ведет переговоры с российскими властями по выходу РФ из "зернового соглашения"

зерно

Организация Объединенных Наций заявила, что ведет переговоры с российскими властями после того, как Россия объявила о приостановлении участия в соглашении по экспорту зерна.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на спикера ООН Стефана Дюжаррика, передает Цензор.НЕТ со ссылкой ЛигаБизнесИнформ.

"Мы видели сообщения Российской Федерации о приостановлении их участия в Черноморской зерновой инициативе после нападения на Черноморский флот РФ. Мы поддерживаем связь с российскими властями по этому поводу", – сказал он.

Читайте: Украина ожидает реакции Турции и ООН по выходу России из "зернового соглашения", - Никифоров

"Жизнено важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, которая является чрезвычайно важной гуманитарной деятельностью, явно положительно влияющей на доступ к пище для миллионов людей во всем мире", - добавил Дюжаррик.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+48
А ООН не хоче провести переговори з рф, що до вбивства українців ?

Якась секта дармоїдів та хабарників, а не ООН
показать весь комментарий
29.10.2022 19:57
+31
"важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу" Джерело:

Якщо це натяк на те, що Україна повинна припинити бити рашистів навіть на своїй території, то, як на мене, най хоч увесь світ буде пухнути з голоду, а нам свою справу робити - звільняти наші землі!
показать весь комментарий
29.10.2022 20:02
+23
імпотентна ООН повинна бути розформована та утворений реальний світовий "центр прийняття рішень"( як один із варіантів- правом голосу більшості)...
показать весь комментарий
29.10.2022 19:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ООН не хоче провести переговори з рф, що до вбивства українців ?

Якась секта дармоїдів та хабарників, а не ООН
показать весь комментарий
29.10.2022 19:57 Ответить
Організація глибоко стурбованих.
показать весь комментарий
29.10.2022 20:02 Ответить
Точна!
показать весь комментарий
29.10.2022 20:27 Ответить
сотні тисяч вбитих
збитки від руйнувань більше ніж пів трільйона баксів
а зерно на першому плані.....
Україна потопила ракетоносці, негри повиння дохнути з голоду
цей ************ воює з ЗСУ чи неграми????? його, млять мать...
показать весь комментарий
29.10.2022 20:32 Ответить
Так, у них на першому плані зерно, а на другому - добрива з кацапії. Я впевнена, що війна в Україні у них на останньому місці.
показать весь комментарий
29.10.2022 20:48 Ответить
Сейчас ООН нужно для защиты судов с зерном пригласить НАТО, они не будут против, и России будет писец..
показать весь комментарий
29.10.2022 21:02 Ответить
Та ви шо таке кажете. Гутерреш на раську працює, він цього ніколи не зробить.
показать весь комментарий
29.10.2022 21:16 Ответить
імпотентна ООН повинна бути розформована та утворений реальний світовий "центр прийняття рішень"( як один із варіантів- правом голосу більшості)...
показать весь комментарий
29.10.2022 19:57 Ответить
Не рабочая схема. Если голосовать по населению, то Китай+Индия весь мир подомнет. Если голосовать по странам, то смешно когда страна, размером с нашу область имеет такой же вес как Китай например, или США. Поэтому по сути и ничего не меняют - кто успел к корыту тот тем и пользуется...
показать весь комментарий
29.10.2022 23:06 Ответить
було б бажання - і яке значення Китай чи Ліхтенштейн...- право голосу Країни Планети Земля...
показать весь комментарий
31.10.2022 19:56 Ответить
Большое значение. Потому что США или Китай пошлют с такой идеей что их голос приравняют к Лихтенштейну или Сомали. А какой фронт для скупки голосов открывается...
показать весь комментарий
31.10.2022 20:59 Ответить
шантажик опять удался...?
показать весь комментарий
29.10.2022 19:58 Ответить
позвіть в переговорну групу хлопця з о. Зміїний
показать весь комментарий
29.10.2022 19:59 Ответить
ЛЮТО, ПРОСТО ЛЮТО!!!! ЕТА 5!!!!!!!!!
показать весь комментарий
29.10.2022 20:17 Ответить
Зараз домовляться щоб Україна не мала права навіть відстрілюватись. Не говорячи про превентивні удари. Бо нєгри зголоду помруть!
показать весь комментарий
29.10.2022 20:00 Ответить
Ой, ой, ой. Окупанта образили. Знищили мирні російські ракетоносії
показать весь комментарий
29.10.2022 20:00 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2022 20:39 Ответить
оон - це шо і де, імпотент може більше
показать весь комментарий
29.10.2022 20:01 Ответить
"важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу" Джерело:

Якщо це натяк на те, що Україна повинна припинити бити рашистів навіть на своїй території, то, як на мене, най хоч увесь світ буде пухнути з голоду, а нам свою справу робити - звільняти наші землі!
показать весь комментарий
29.10.2022 20:02 Ответить
И кубаньнаш
показать весь комментарий
29.10.2022 20:06 Ответить
Так цапи зі свої кораблів ******** нас увесь час!Яки ще "дії"потрібні?!!
показать весь комментарий
29.10.2022 20:08 Ответить
Так то воно так, але нам теж треба продавати зерно, бо це наші гроші і воно пропаде.
показать весь комментарий
29.10.2022 21:30 Ответить
Не переговоры должны вести, а обеспечить выполнение военными средствами!
показать весь комментарий
29.10.2022 20:02 Ответить
бабло утекает из рук озабоченцев
показать весь комментарий
29.10.2022 20:03 Ответить
То нехай усі, хто нашого зерна хоче, самовивозом займаються.
показать весь комментарий
29.10.2022 20:04 Ответить
хоч під прапором ООН.
показать весь комментарий
29.10.2022 20:06 Ответить
Гутериш ща скажет что б украинцы перестали стрелять и воевать, а райсея пусть себе и дальше с этих кораблей стреляет по людях мирных
показать весь комментарий
29.10.2022 20:06 Ответить
Эти корабли ракетными ударами постоянно терроризировали города Украины убивая мирных жителей. Мы не можем и не имеем права размениваться жизнями своих граждан ради того, чтобы где то - кто то не голодал.

Нас русские нацисты ставят в положение - мы будем убивать ваших граждан, а взамен вы будете иметь возможность поставлять зерно в страны Африки что бы они имели возможность кормить своих граждан
показать весь комментарий
29.10.2022 20:07 Ответить
*********?"Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій - не оборонятись не стріляти у відповідь а вбивати і гатити мають тільки кацапи щоб і дихнути на кацапів боялись бо все прекрутять і образяться
показать весь комментарий
29.10.2022 20:08 Ответить
это вообще что. они бью по людям в УКРАИНЕ. миллионы дюдей страдают а они что думали украинцы будут падать перед ними. кто есть раша сейчас .они никакие договора не выполняют. СЛАВА ЗСУ,
показать весь комментарий
29.10.2022 20:08 Ответить
щас і макроша почне визвонювати
показать весь комментарий
29.10.2022 20:09 Ответить
А ШО ЗА ДЕЛА , разбомбили орки украинскую энергетику . Украина же не выходила из-за этого из зерновой угоды. А могла . А тут кто-то на корабле покурил - и хремль обоссался
показать весь комментарий
29.10.2022 20:10 Ответить
УЧТИТЕ, украинцы сидят в темноте И ОЧЕНЬ ЗЛЫЕ ‼️‼️‼️

показать весь комментарий
29.10.2022 20:11 Ответить
Туреччина, Румунія входять до НАТО. НАТО ж спокійнесенько може ввести в Чорне море свої кораблі і попередити кацапів, якщо вони будуть обстрілювати судна, які заходять і виходять з українських портів з зерном чи навіть металопродукцією, то всі ці кацапські посудини будуть потоплені. **** з тими кацами сюсюкатись з тими зерновими угодами, якщо каци ніколи не намагалися виконувати угоди.
показать весь комментарий
29.10.2022 20:11 Ответить
Какой им профит ?
показать весь комментарий
29.10.2022 21:26 Ответить
а что, надо позволять и дальше террористам диктовать свои условия?
показать весь комментарий
29.10.2022 21:31 Ответить
Отсутствие сильно загорелых беженцев у своих границ.
показать весь комментарий
29.10.2022 23:03 Ответить
обе страны не сильно страдают от загорелых, не сильно богатые страны.
да обеим прямой конфликт, совсем не нужен.
турция успевает сливки снимать, про румынов мало знаю ибо совсем не видно.
показать весь комментарий
30.10.2022 02:03 Ответить
Жизненно важно - чьи жизнии ООН берет во внимание? Если жизненно важно, то не упускайте из виду жизни украинцев которые умирают из за ракетных ударов русских террористов.

Жизненно важно выкинуть террористов из ООН и ввести миротворческий контингент который обеспечит вывоз украинской продукции из Украины.
показать весь комментарий
29.10.2022 20:12 Ответить
ООН хочет вы@аться и не напрячься. Пора уже и ООН напрячься а не строить серьезную рожу при плохой игре.
показать весь комментарий
29.10.2022 20:16 Ответить
Кацапофлот "калібрує" Україну майже щодня. Якщо заради голодуючих, до яких "калібри" не долітають, оонівські покидкі вимагатимуть від України не бити по флоту, який б'є по Україні, то хай оон йде до Африкі годувати голодуючих самотужки.
показать весь комментарий
29.10.2022 20:14 Ответить
Нехай ООН ціцьку видростить. Стурбовані стурбованці.
показать весь комментарий
29.10.2022 20:23 Ответить
Не кцапи обнагліли і просить скликати засідання Радбезу ООН на понеділок. Тема - удар дронами по Севастополю.

От як «Калібрами» звідти бомбити ТЕС та дитячі майданчики - то не треба в ООН, а тут захотілось. Чекаємо нові перли Нєбєнзі про бойових комарів.
показать весь комментарий
29.10.2022 20:24 Ответить
ООН не хоче втопити все військові судна рашистских террористів?
показать весь комментарий
29.10.2022 20:26 Ответить
зернова угода виповнила свою місію
більше продовжувати її Україні не має сенсу
ми спокійнісінько можем вивозити зерно другими дорогами
і без участі рашистів-путіністів
показать весь комментарий
29.10.2022 20:31 Ответить
Нажаль не можемо другими шляхами, по суші недостатьня пропускна здатність
показать весь комментарий
29.10.2022 21:32 Ответить
А, що там вести переговори? Краще введіть натовські кораблі у блакитних каска ООН, і буде вам щастя. Хай контролюють і убезпечують вашу угоду.
показать весь комментарий
29.10.2022 20:34 Ответить
Оон в афріку навчати полювати, вирощувати хоч щось істівне і розповісти всім, хто розбестив їх, годувати оце все. Я ні до чого, гніди супер пупер перекупники українські самі возіть вкрадене в мене
показать весь комментарий
29.10.2022 20:34 Ответить
Ви інколи читаєте,що пишете?Це-жах....
показать весь комментарий
29.10.2022 20:41 Ответить
Я пісатель, а не читатель. Де неправда? Україна підсадила на т.з.спокуту за рабів? Що не так? Я не можу купити молока, я винна Африці?
показать весь комментарий
29.10.2022 20:58 Ответить
Я вас не розумію.Ви щось приймаєте,пігулки,горілка?
показать весь комментарий
29.10.2022 21:00 Ответить
Його допис нагадав мені спічі нашого Президента коли він без папірця. Там також патужний паток сазнанія.
показать весь комментарий
29.10.2022 21:03 Ответить
Не вкакайся від жаху. Зароблянці
показать весь комментарий
29.10.2022 23:23 Ответить
Завдяки Україні ООН наразі має сильну позицію в переговорах з московією. - Якщо ви й надалі тероризуватимете судна з зерном для дітей Африки, ми звернемося за допомогою до ЗСУ. Ми сподіваємося, що вони швидко і ефективно відреагують на наше прохання щодо прочистки морських шляхів у Чорному морі...
показать весь комментарий
29.10.2022 20:39 Ответить
Тут саме головне, щоб ООН вели перемовини, а не АраХамія, Президенти Офісу, і всілякі позаштатні радники позаштатних замів.
показать весь комментарий
29.10.2022 20:40 Ответить
Это они сами, провокация. Какие ваши доказательства?
показать весь комментарий
29.10.2022 20:58 Ответить
То може якщо Світ хоче жерти, то пора тому Світу вже розібратися з тим чорноморським флотом? Не буде флота, не буде потрібно ніяких зернових угод. І нехай тоді рашка хоч виходить з зернової угоди,хоч іде вслід за своїм "руськім карабльом".
А ні, то хай дохнуть з голоду та і далі оглядаюся на путіна...
показать весь комментарий
29.10.2022 21:00 Ответить
Справа в тім що більше всіх хочуть жерти наші зернотрейдери, тому стільки галасу з українського боку і повна тиша з боку цівілізованого світу.
показать весь комментарий
29.10.2022 22:57 Ответить
Sami kacapi kazdi den mopedami atakajut goroda,a tut podbyli i mozet potopili neskolko karablej i uze ugrazajet vsemu miru kacapi.Vsio ravno krymu amerikansi obecali potopit ves flot , teper uze im nenado budet eto delat
показать весь комментарий
29.10.2022 21:18 Ответить
Залишилось ще 3 кораблі і Чорне море буде вільним.
показать весь комментарий
29.10.2022 21:22 Ответить
яким боком, задом, хвостом чи рилом кацапи до українського зерна??? для чого з кремлівськими свинособаками перемовини? ввести військові кораблі країн - союзниць і забезпечити цей коридор. знищуючи кацапські лоханки, якщо зайдуть в любі територіальні води, хоч України, хоч Румунії, хоч Болгарії або Турції. якщо будуть проогрожувати, знищувати нечисть і в 200 км. економічних зонах.
показать весь комментарий
29.10.2022 21:25 Ответить
Оце в єдиного в вас слушна думка, два пива цьому козаку)
показать весь комментарий
29.10.2022 21:33 Ответить
дякую!
показать весь комментарий
29.10.2022 21:53 Ответить
Їх треба щимити (душити), а не вести перемовини. Орда розуміє тільки силу.
показать весь комментарий
29.10.2022 22:02 Ответить
Если бы они реально заботились о голодных африканцах, возможно их бы волновали и жизни украинцев.
Но их заботят голодные европейские коровы (в буквальном смысле этого слова), а потому ...
показать весь комментарий
29.10.2022 23:58 Ответить
болота мацковии,недострана террорист.Врет как как дышит
показать весь комментарий
30.10.2022 07:21 Ответить
Торгуються, чим би ще принудити поступитися Україну.
показать весь комментарий
30.10.2022 08:02 Ответить
 
 