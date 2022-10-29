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Спасатели обнаружили еще одно тело под завалами на территории Святогорской лавры. ФОТОрепортаж

святогірськ

В Донецкой области спасатели, разбирая завалы частично разрушенного здания на территории Святогорской лавры, нашли тело еще одного погибшего.

Об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром спасатели 6 Государственного пожарно-спасательного отряда взялись к проведению работ по разборке завалов частично разрушенного трехэтажного здания на территории Святогорской лавры, которое получило повреждения вследствие вражеского обстрела", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в целом с начала работ обнаружены тела двух погибших.

По состоянию на 16:20 работы по разборке завала приостановлены. Личным составом Славянского гарнизона произведена расчистка и разбор 5 т строительных конструкций.

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Как сообщалось, в начале октября Вооруженные силы Украины освободили Святогорскую и Лиманскую громады от российских захватчиков. На деоккупированных территориях зафиксировали, что враг разрушил инфраструктуру на 80%. Также в этих громадах разрушены или повреждены 90% жилья.

Спасатели обнаружили еще одно тело под завалами на территории Святогорской лавры 01
Спасатели обнаружили еще одно тело под завалами на территории Святогорской лавры 02
Спасатели обнаружили еще одно тело под завалами на территории Святогорской лавры 03
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Кирило дав добро на раз....б лаври моцковського пархатого, і шо мені, вмерти від горя?
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29.10.2022 20:22 Ответить
Попи кацапські звідти з'їбалися ще до наступу, мабудь то був якийсь тупий кізяк-алкаш-охоронець у штанях з лампасами, яких там купа завжди вешталася.
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29.10.2022 20:46 Ответить
Це, напевно, був перший етап "десатанізації" України в розуміння скрєпних московитів...

Країна, яка вдало воює лише з жінками, дітьми, старими, пам'ятками історії та культури - не має права на існування. Скільки б мільйонів тих "путінів" на території московії не жило!
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29.10.2022 20:35 Ответить
Спрацював закон бумеранга)))
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29.10.2022 20:39 Ответить
Лавру повернути українцям і вигнати гундяєвську секту.
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29.10.2022 20:44 Ответить
Лавру **********, а істукан Артему-Сергєєву ще стоїть?
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29.10.2022 20:47 Ответить
Закопайте там і мєстного настоятеля. Бо він і живий воняє.
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29.10.2022 22:27 Ответить
Царство Небесне...
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29.10.2022 22:57 Ответить
 
 