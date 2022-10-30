В Киевской области задержали двух предателей, которые направлялись в столицу. ФОТОрепортаж
На Киевщине пограничники обнаружили двух мужчин, в средствах связи которых содержались компрометирующие материалы, свидетельствующие о связях с российскими оккупантами. Граждане направлялись в столицу.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.
"У гражданина Украины 1988 года рождения, уроженца Луганской области, пограничники обнаружили информацию российской пропаганды, переписку антиукраинской направленности с лицами, проживающими на временно оккупированной территории. Также правоохранители установили, что мужчина знаком с одним из боевиков так называемой ЧВК "вагнер".
У другого гражданина, 1950 года рождения, уроженца Донецка пограничники обнаружили российские рубли, записи разговоров с правоохранительными органами России и так называемой ДНР, мобильные номера лиц, временно проживающих на оккупированных территориях и номера российских абонентов. Также пограничники установили, что мужчина в конце июля этого года ездил на территорию России, а в октябре вернулся.
Для дальнейших правовых действий граждан передали компетентным органам", - говорится в сообщении.
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Курва мать, якiй шляк мае дiда трафити, шоб в такомy вiци не жити спокiйно?
а ви кажте перевиховувати....
кого?
Так і має бути, правда?
До того ж, у повідомленні ДПСУ ні слова про зрадників, лише про «телефони, повні компромату».
Отже, слово це додав журналіст Цензора.
Його спитати не хочеш?
Зараз війна, і «свій-чужий» визначається швидко.
На рахунок вашої пустоти-співчуваю, у вас своя, у мене-своя…Назвавши мене прихильником бубочки, насмішили відверто!
Вам би над дедукцією попрацювати…
А це якиб боком він їздив, через які кордони? Чи кордони з ********** не закриті?