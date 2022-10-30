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Госпогранслужба (6140) Киевская область (3927) пограничники (1561) государственная измена (1496) ЧВК Вагнер (1326)

В Киевской области задержали двух предателей, которые направлялись в столицу. ФОТОрепортаж

зрадники

На Киевщине пограничники обнаружили двух мужчин, в средствах связи которых содержались компрометирующие материалы, свидетельствующие о связях с российскими оккупантами. Граждане направлялись в столицу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

"У гражданина Украины 1988 года рождения, уроженца Луганской области, пограничники обнаружили информацию российской пропаганды, переписку антиукраинской направленности с лицами, проживающими на временно оккупированной территории. Также правоохранители установили, что мужчина знаком с одним из боевиков так называемой ЧВК "вагнер".

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У другого гражданина, 1950 года рождения, уроженца Донецка пограничники обнаружили российские рубли, записи разговоров с правоохранительными органами России и так называемой ДНР, мобильные номера лиц, временно проживающих на оккупированных территориях и номера российских абонентов. Также пограничники установили, что мужчина в конце июля этого года ездил на территорию России, а в октябре вернулся.

Для дальнейших правовых действий граждан передали компетентным органам", - говорится в сообщении.

В Киевской области задержали двух предателей, которые направлялись в столицу 01
В Киевской области задержали двух предателей, которые направлялись в столицу 02
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Топ комментарии
+46
обычно в таком возрасте - это дети расконвоированных с тамбовщин и прочей чухломы, завезенных на работы после ВМВ на Луганщину и Донеччину. Там лишняя хромосома передавалась устойчиво.
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30.10.2022 00:29
+26
1950 року народження(c)....
Курва мать, якiй шляк мае дiда трафити, шоб в такомy вiци не жити спокiйно?
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30.10.2022 00:18
+16
72 рочкi цапу старому, а все зраднює свою країну.
а ви кажте перевиховувати....
кого?
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30.10.2022 00:33
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а як це можна поїхати на росію і вернутися назад в нас час?
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30.10.2022 00:14 Ответить
Через інші країну можна.
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30.10.2022 00:16 Ответить
1950 року народження(c)....
Курва мать, якiй шляк мае дiда трафити, шоб в такомy вiци не жити спокiйно?
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30.10.2022 00:18 Ответить
обычно в таком возрасте - это дети расконвоированных с тамбовщин и прочей чухломы, завезенных на работы после ВМВ на Луганщину и Донеччину. Там лишняя хромосома передавалась устойчиво.
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30.10.2022 00:29 Ответить
Через що, білку?
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30.10.2022 00:19 Ответить
Два дебіла єтосіла.
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30.10.2022 00:24 Ответить
72 рочкi цапу старому, а все зраднює свою країну.
а ви кажте перевиховувати....
кого?
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30.10.2022 00:33 Ответить
Шпиёны реально тупые. Куда катится "русьскиймир"? Даже нашпиёнить уже мозгов не хватает.
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30.10.2022 00:53 Ответить
На палю виродків!
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30.10.2022 04:39 Ответить
Якщо людина з Донецька, то там вже 8 років ходять рублі.Записи розмов ...А що там?Дідок сперше на кордоні лугандоніі а потім на росіянському щось відповідав гебістам і при цьому записував це потайки щоб з нього ти уроди цапа не зробили? Тобто , людина з ризиком для життя записувала розмови з цим падлом (чи хтось думає що йому дозволили себе записувати) , а на нього вже тут ярлика причепили:зрадник?Ви серьйозно?Що там щє?Номери телефонів з окупованої теріторії? А якщо він приїхав з окупованої теріторії а хтось з родини й досі там, то які номера мусять бути?****, марсіантськи?А якщо є російськи номери у книжці, то може щє комусь не відомо , що вже десь з пів року як лугандонія перейшла на +7 замість +380 коду?Що щє?В ерефію в'їхав а потім з неї виїхав.А як щє можно , наприклад ,з Донецька не за всі кошти світу було у липні виїхати?Ну напишіть , вумники , за які кошти , наприклад , виїзджали через Запорізьку область у липні?А я напишу :від 2000 доларів наші, ****, тобто українські водії , мабуть у рамках гумдопомоги, драли з людей. Оці всі "запорізькі козаки" з паспортами України та пропискою на вільної теріторії. То чи не може бути так , що дідуган використав варіант з дуже довгим, але безкоштовним для нього шляхом трансферу через ерефію з життям десь у транзитних сібірських лагерях , та дочекався моменту , чи коли гроші отримав на виізд з рф, чи то часу підходящого на виізд?Тобто , дідуган -зрадник , а ви , **** ,лохторат великого боневтіка, який от все що вам вливав в вуха на виборах, все оказалось брехнею, бо як там, головне оказалося що потрібно було перестати стріляти.І як, перестав?То може вас потрібно засудити, за те що ви, падло, вибрали "слуг" разом з великим боневтиком коломойського, які шлях на південь України розмінували?І які після цього ордени своім лисим комедіантам кождого дня вішають?Тьфу!
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30.10.2022 05:35 Ответить
Для подальших правових дій громадян передали копметентним органам", - йдеться у повідомленні. Джерело:

Так і має бути, правда?
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30.10.2022 06:53 Ответить
"затримали двох зрадників" .Це ярлик, чи компетентні органи вже все розслідували? .Так і має бути, правда?
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30.10.2022 10:11 Ответить
Правда, розберуться і дадуть оцінку автору матеріала.
До того ж, у повідомленні ДПСУ ні слова про зрадників, лише про «телефони, повні компромату».
Отже, слово це додав журналіст Цензора.
Його спитати не хочеш?
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30.10.2022 11:10 Ответить
Я не мав мету розслідувати по ланцюгу за що діду журналіст Цензора надав ярлик "зрадник".Бо у коментарях вже все і так розтлумачили такі як ви, пан vigo.Я почув вас : ви не зрозумілі, що мій допис адресувався не Цензору або ДПСУ, а таким дописувачам як ви. Яким всегда все ясно: якщо з Донецька, то відразу зрадник. Мушу завершити на цьому своє листування, шановний представник електорату дїючого Президента, тому що знаходжусь у звільненні (служу в ЗСУ з 26.02) і вже просто немає часу на пустоту(((
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30.10.2022 11:36 Ответить
Всі висловили свої припущення. Але не кидайтесь у звинувачення один одного. Може бути всяке. Заголовок можна було написати більш виважений.
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30.10.2022 07:17 Ответить
Я не тільки висловив свої припущення, але і обгрунтував їх , на мій погляд досить логічно. Стосовно звінувачень ,то яких конкретно? Бо якщо ви маєте на увазі звинувачення 75%, що посадили на шію Україні пустобреха, ледве не просравшого країну, то так , я маю до вас , панове 75%, претензії. Так саме , як і претензії до електорату, що пасадив на шію Україні ( а значить і собі і мені) зека...Те, що вдалось вистояти у перші дні, то це не стільки заслуга пана бившого гарного комедіанта , а в основному заслуга нашої Армії, яку ледве не знищили після Пороха, і людей, що взяли у руки зброю в перші дні війни.Чи не єдина чеснота пана головного найнятого вами слуги що він , "бо не втік", як я розумію. А, щє- дорогі замість ракет (бо-ж було достатньо тільки перестати стріляти). Тобто ми маємо дорогі , по яких ворог за добу майже зі швідкістю потягу проїхав чверть країни (вітаю , вже не маємо) , замість ракет , за якими ми мусимо ходити тепер по всьому світу з протянутою рукою. А у "невиваженому" заголовку написано саме так , як і мало бути написано більшістю громадян цієї краіни (конкретніше: мінімум 75 відстокамі людей): "двох зрадників". Бо це все частки одного ланцюга : від нагородження лисих блазнів за те що вони продовжують відплясувати свій бидлогумор, відчисляючи з барського плеча на ЗСУ відсоток від гонорару за свої танці (до речі чи не за державні/лендлизівські кошти вони танцюють, "меня терзают смутньіе сомнения"?), до приклійки ярликів на людей тільки тому, що вони приїхали з окупованих міст. Так Армії допомогає вся громада, але нагороджають чогось тільки лисого.І да, я , наприклад , з Донецька. Але, хочь мені вже далеко за 50 , 25.02 я вже був у військоматі, а 26 го лютого -вже у ЗСУ, де служу і досі (так стало що сьогодні маю вільний час і нажаль мушу листуватись з вами).І я на власні очі бачив 25 го зранку , коли їхав до Шевченківського військомату, чергі молодяків у аптеки , банкомати та АТБ у порівнянні з чергою в 20-30 людей віком від 40+ у військоматі. А у інтернеті без проблем можно знайти фото проспекту Перемоги в районі б.мінІнфроструктури де видно чергу авто на виїзд проти черги на в'їзд у Киів.Це тікалі ваші 75% , ті що зараз легкою рукою дідугану кліють ярмо "зрадник".
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30.10.2022 11:21 Ответить
Справді, особисто я вважаю на підставі життєвого досвіду і логіки поточних подій, що, за невеликим виключенням, «якщо з Донбасу, значить, зрадник». І поки вони не доведуть мені зворотнє, я будутак вважати.
Зараз війна, і «свій-чужий» визначається швидко.
На рахунок вашої пустоти-співчуваю, у вас своя, у мене-своя…Назвавши мене прихильником бубочки, насмішили відверто!
Вам би над дедукцією попрацювати…
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30.10.2022 11:51 Ответить
листування із бойовиком чвк"вагнер" то "дружня" розмова із "сусідом"
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30.10.2022 07:44 Ответить
В компетентних органів є поліграф.
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30.10.2022 08:56 Ответить
А скільки таких по всій Україні((Думаєте ,що це москалі так влучають по об'єктах інфрастуктури на Прикарпатті наприклад,бо побачили з космосу?Серйозно? Електропідстанцію в лісі коло районного центру,в якомусь селі на ?(((
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30.10.2022 07:04 Ответить
Активізація засилки агентури - одна з ознак підготовки до повторного наступу.
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30.10.2022 07:50 Ответить
Тут без заперечень.Єдине ,що мене ще турбує,то масова віра в диво,бога і т.д.Замість скурпульозного аналізу ситуації та дій.Може цей аналіз і дії укрспецслужб і працює,просто не є очевидним для нас,то знімаю капелюха.Десь така думка є,як і про генштаб,на який всі гнали до війни,і дуже здивувалися після її початку.
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30.10.2022 08:05 Ответить
А там (в ОПі) є кому аналізувати? Там є мозги?
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30.10.2022 09:08 Ответить
А двох зрадник які зараз у столиці і працюють в офісі на Банковій - коли затримають?
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30.10.2022 08:02 Ответить
Опаньки!Цілих ДВОХ схопили?А нічого,що СІМ років ОТАКІ ж як затримані,тисячами,ВІЛЬНО катались з лугандону в Україну та в зворотньому напрямку?Мало того, УКРАЇНА їм за це ще й гроші платила і ПЛАТИТЬ сьогодні?ЛУГАНДОН нас ВБИВАЄ,в прямому сенсі,а ми їм за це гроші та можливість, без закордонних пашпортів,через лаптєстан виїхати в ЄС.Повбивав українців,а потім за кордон.Ми,що країна імбі....л,якщо таке робимо?
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30.10.2022 08:43 Ответить
"...чоловік наприкінці липня цього року їздив на територію рф, а в жовтні повернувся."
А це якиб боком він їздив, через які кордони? Чи кордони з ********** не закриті?
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30.10.2022 09:05 Ответить
Для пенсов со стороны Луганды открыты.
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30.10.2022 10:24 Ответить
З приводу діда, взагалі нічого не бачу підозрілого.С території окупованої люди мають можливість виїхати тількі с території рашки, а на тих територіях Донбаса рублі, оператори мобільні перевели на російські стандарти. І багато хто с пенсіонерів у яких немає грошей ,виїзжали до росії щоб отримати грошову допомогу, а потім на ті гроші виїзжали. Так і маріупольці у яких грошей не було виїзжали, а що робити,якось треба було з раші тікати, тікали за кошти окупанта. Записи на російських митницях, можливо для перестраховки. От у другого є протиукраїнськи переписки то вже підозріло, а сприводу діда треба спочатку розібратися, а потім звинувачувати.
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30.10.2022 09:58 Ответить
 
 