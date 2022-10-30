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Украина получила преимущество в артиллерии над оккупантами на юге, - The New York Times

херсонщина

Сейчас Украина благодаря западным поставкам и собственным беспилотникам имеет артиллерийское преимущество над российскими силами на юге.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских командиров и военных аналитиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По данным издания, Украина сейчас имеет преимущество как в дальности стрельбы, так и в высокоточных ракетах и артиллерийских снарядах, которых в значительной степени не хватает России.

Украинские солдаты уничтожают бронетехнику стоимостью в миллионы долларов с помощью дешевых собственных беспилотников, а также более совершенных дронов и другого вооружения, предоставленного Соединенными Штатами и союзниками.

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"Российские вооруженные силы остаются грозной силой с крылатыми ракетами, значительной армией и миллионами артиллерийских снарядов, хотя и неточных. ... Однако нельзя не заметить, что ситуация на южном фронте меняется", - говорится в статье.

Там отмечается, что растущее преимущество Украины в артиллерии сделало возможным медленный прогресс на юге в направлении Херсона.

Издание отмечает, что если летом в Донецкой области Россия выпускала примерно 10 артиллерийских снарядов на каждый украинский снаряд, то сейчас в Херсонской области украинские командиры говорят, что стороны выпускают примерно одинаковое количество снарядов, но украинские удары не только имеют большую дальность, но и являются более точными благодаря спутниковому наведению ракет и артиллерийских снарядов, предоставленному Западом.

"Мы можем добраться до них, а они не могут добраться до нас", - сказал майор Александр, командир артиллерийской батареи на херсонском направлении.

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По его словам, снижение интенсивности российских обстрелов также свидетельствует о недостатке боеприпасов.

"Бытует мнение, что российская армия бесконечна, но это миф... Интенсивность огня снизилась втрое. Воевать с ними реально", - заверил майор.
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Топ комментарии
+19
Там те саме що було під Ізюмом .ЗСУ витягує все що в них є.А потім контрудар.
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30.10.2022 00:55
+15
Еще бы выровнять ситуацию возле Бахмута и было бы шикарно. Очень надеюсь, что сегоднешняя атака на Ватастополь была репетицией и мы со временем ихний флот потопим
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30.10.2022 01:40
+12
ще 8 місяців тому вій на мокшаньских болотах, та і не тільки на них,
був тільки один - Київ за 3-5 дні...
хєра сє як кардінально змінилося температура в північного пацієнта!
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30.10.2022 01:18
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закрома родіни не безкінечні.
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30.10.2022 00:51 Ответить
+ закрома белорашки + скоро, закрома ирашки. Побираться кацапы будут знатно. От Венесуэлы до Севкореи. Но не факт, что продадут.
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30.10.2022 10:01 Ответить
Скоро рашка будет кизяками стрелять...
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30.10.2022 00:54 Ответить
В районі Бахмута ситуація гірша.
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30.10.2022 00:54 Ответить
Там те саме що було під Ізюмом .ЗСУ витягує все що в них є.А потім контрудар.
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30.10.2022 00:55 Ответить
Дорогі співвітчизники, я прийняв непросте рішення.Воно продиктоване нашими сильними людьми, нашими захисниками, які порадили мені це зробити .Ви їх добре знаєте.Це наша спільна команда, з якою ми здобуваємо зараз військову перемогу, наші командувачі, наші бійці від низу до вищого керівництва фронту.Ми робимо це разом, ми зробимо це ще стільки разів, скільки потребує наша гідність.Бо я не зміг відкинути прохання ціх людей, нашого народу.Це наші герої, які потребують відповідного, гідного, антикорупційного ставлення до нашого майбутнього, до України в цілому і кожного окремо. Так, я вирішив балотуватися на другий срок.Для цього у нашої команди є всі передумови і ми впевнені, що одержимо перемогу. Я хочу вас чути, кожного.Для цього я завітаю в кожну область, а також в кожний район, щоб вас всіх почути, та здійснити ваши мрії з післявоєнної відбудови держави. Пропозиціі від керівників громад будуть належним чином зафіксовані мною під особистий контроль. Відбудуймо країну, настає епоха ренесансу та процвітання! Зе команда знову відкриває двері для талановитих українців!Слава Україні!
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30.10.2022 00:57 Ответить
На кого телемарафон халат одел - тот и доктор.
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30.10.2022 01:24 Ответить
телевизором интересуветесь?
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30.10.2022 01:37 Ответить
Ні, ні і ще раз - НІ! "Зелена" команда доказала всій країні і всьому світу, що замість ракет, ППО і ПРО будувала три роки дороги і якби не мужній народ, США. Англія і ЄС, то кацапи досягли своєї мети. Пан Президент не дав відповіді, хто розмінував Чонгар, хто здав Азовське море, Запорізьку АЕС і південь? А хто разом з богуслаєвим поставили на росію 71 двигун до вертольотів і 21 двигун для літаків, які сьогодні знищують наших тисячі? Не вірмсо "слугам", представники яких чомусь були і є на боці ворога. Віримо ЗСУ і ПЦУ. Слава Україні!
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30.10.2022 09:05 Ответить
хто розмінував Чонгар
--------------
Чонгар розмінував полковник СБУ Олег Кулініч, це всім давно відомо, читайте газети замість написання тупих коментарів.
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30.10.2022 11:30 Ответить
Тисячі тон мінних загороджень таємно від усієї країни розмінував якийсь полковник без відома військових, узурпаторської риго-зеленої влади і опи? Ти при своєму розумі?
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30.10.2022 14:54 Ответить
Він це робив не таємно, а у сговорі с російською бригадою розмінування. Достатньо лише показати де закладена у міст вибухівка і по якому сигналу вона реагує.
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30.10.2022 16:18 Ответить
Тобто хтось запустив в Україну аж цілу кацапську бригаду для розмінування із технікою, яка вивезла усі ********** в Крим? Що ти верзеш?
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30.10.2022 21:23 Ответить
А як би реально допомогли, як СРСР в свій час, то що би було. Той отож!
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30.10.2022 00:57 Ответить
Это очень хорошо.
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30.10.2022 01:06 Ответить
Єто большое достижение, очень хорошее даже. Украинцы стали лучше воевать, стало больше засеиваться земель дохлыми орками, мощи их гнилые, трупы для свиней и собак, вот это всё.. Солдаты наши стали более лучше одеваться. В медицине тоже достижение.И не было того что щас. У нас на Западе очень много людей, которые очень помогают нам… с других стран… Люди подмогают очень хорошо.
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30.10.2022 01:16 Ответить
Ці всі досягнення - результат допомоги США і заходу і аж ніяк не сьогоднішньої влади, яка до цього часу мародерить гуманітарку і нічого, не покарані.
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30.10.2022 09:08 Ответить
Це не пов'язування, це розслідування очевидних фактів мародерства від найвищих представників цієї так званої влади, нав'язаної українському народові не без допомоги ворога
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30.10.2022 14:59 Ответить
ні ні і ще раз ні. США допомагали Афгану ще й більше ніж нам, але марно.Тому це результат перш за все наш, український.
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30.10.2022 11:40 Ответить
"куда вы спешите? По Дерибасовской гуляют постепенно"
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30.10.2022 01:09 Ответить
давно очікувана новина!
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30.10.2022 01:11 Ответить
корректировка с "фурий" и снаряды M1156 PGK вносят в процесс хорошую динамику )
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30.10.2022 01:13 Ответить
ще 8 місяців тому вій на мокшаньских болотах, та і не тільки на них,
був тільки один - Київ за 3-5 дні...
хєра сє як кардінально змінилося температура в північного пацієнта!
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30.10.2022 01:18 Ответить
Це так приємно читати і усвідомлювати, ще не так давно, серце кров"ю обливалося від того,що воїнам не вистачало зброї, що дуже довго відбувалися поставки, тепер все змінилося. Кацапи відчувають свій піZдец.
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30.10.2022 01:36 Ответить
Не забуваймо про те при кому і чому були реально ліквідовани три великі стратегічни українські склади тих самих снарядів. Ця безпорадність потім привела до того, що на 10 їхніх снарядів ми відповідали одним. Хто за це відповів? І
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30.10.2022 06:23 Ответить
Ті три великі склади, що кацапи знищили при пєдро рошеновому, так само були б знищені але вже 24.02 ракетами. не треба себе тішити тупоголовими ілюзіями, що ті склади дали б снаряди на всю війну! До речі, якщо на 8-му місяці війни парашия везе снаряди із Білорусі - це значить, що десятки своїх складів, вона вже вистрілила в Україні. Тобто три склади навіть теоретично нічого не змінили б на фронті.
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30.10.2022 08:09 Ответить
Тільки в ніч на 24.02.2022 року кацапи знищили сотні таких складів, аеродроми, військові заводі... так, що три склади при каденції Порошенко заховалися за новими "досягненнями" Зеленського.
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30.10.2022 09:11 Ответить
Еще бы выровнять ситуацию возле Бахмута и было бы шикарно. Очень надеюсь, что сегоднешняя атака на Ватастополь была репетицией и мы со временем ихний флот потопим
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30.10.2022 01:40 Ответить
Нечисть яка прийшла на українську землю зі зброєю в руках повинна здохнути.
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30.10.2022 04:36 Ответить
І хоча б одне ху@ло, що дуже повільно конає в бункерах мокселю....
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30.10.2022 06:20 Ответить
За його словами, зниження інтенсивності російських обстрілів також свідчить про нестачу ***********.

"Існує думка, що російська армія нескінченна, але це міф… Інтенсивність вогню знизилася втричі. Воювати з ними реально"-через те ***** скиглить про перговори щоб остатотчно не розгромили а дати накопичити зброю
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30.10.2022 07:14 Ответить
Ці журналшльондри із NYT підкладають нам свиню такими статтями. Як розповідав пілот "джус", коли вони приїхали у США і спілкувалися з сенаторами, які постійно читали про нейомвірну живучість нашої авіації із місцевих ЗМІ, то ті були дуже здивовані, коли виявилося, що українська авіаціа - це суцільна армія камікадзе на тому обладнанні яке вони використовують. Так тепер, NYT нав'язує американському суспільстві думку, що в ЗСУ все добре з артилерією, більше можна вже не давати, а про американські літаки для українців можна вже забути.
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30.10.2022 08:18 Ответить
Що б тут не писали в коментарях, я вірю тільки ЗСУ, вірю в підтримку наших союзників
до повної нашої перемоги над рашизмом.
Треба кожному діяти на своєму місці,не сидіти і чекати,поки хтось перерахує кошти на потреби фронту,поки чиїсь сини вас захистять..Дійте і ми разом наблизимо нашу перемогу над клятим ворогом.
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30.10.2022 09:19 Ответить
Потому и начали верещать про переговоры
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30.10.2022 13:37 Ответить
 
 