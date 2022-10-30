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зерно (1039) россия (93015) Кулеба Дмитрий (2880)

Кулеба о предложениях РФ заменить украинское зерно своим: Россия предлагает 500 тыс. т ворованного зерна, заблокировав 2 млн т

кулеба

Россия пиарится на голоде.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление Россия с предложением поставить 500 тыс. т зерна после своего выхода из "зернового соглашения", передает Цензор.НЕТ.

"Голодный пиар России. Москва обещает бесплатно передать другим странам 500 тысяч тонн зерна (вероятно, украденного из Украины) в течение следующих 4 месяцев. Но, разрушив зерновой коридор, Россия блокирует 2 миллиона тонн зерна для Алжира, Йемена, Вьетнама, Бангладеш и других прямо сейчас", – написал Кулеба.

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Воры, грабители, подонки
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30.10.2022 02:46 Ответить
Патологические алкоголики, конченные брехуны, и просто тупые ватные долбоебы
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30.10.2022 09:43 Ответить
А неграм пофигу,по сути.
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30.10.2022 09:50 Ответить
на годину взад? - і куча новин пропала?
це те, що я називаю.... - коли на тебе нападуть?
нічого не роби, і не звертай уваги...
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30.10.2022 03:26 Ответить
Касапы вместо зерна будут ягель парить...
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30.10.2022 04:01 Ответить
Плять , Мир сошёл с ума . ***** занимается открытым пиратством , а эти долбо£бы ему потакают . Чего уж проще введите флот НАТО в Чёрное море . И пусть занимается конвоем . И эта )(уйня продолжается с 2008 года .
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30.10.2022 05:51 Ответить
 
 