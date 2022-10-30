Украинские защитники за неделю сбили более 40 иранских ударных дронов и существенное количество российских ракет, - Зеленский
За неделю украинскими военными были сбиты более 40 иранских ударных дронов, значительное количество российских ракет, шесть ударных вертолетов и несколько самолетов врага.
Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"В течение недели – с субботы до субботы – сбито более 40 иранских ударных дронов, существенное количество российских ракет, шесть ударных вертолетов оккупантов, несколько их самолетов…
Такой результат – сотни спасенных жизней украинцев, десятки сохранившихся объектов критической инфраструктуры.
И по представлению военного командования, хочу сегодня особо отметить Одесскую и Херсонскую зенитные ракетные бригады Воздушных сил. Молодцы, ребята! Благодарю и всех наших защитников неба, абсолютно всех – всех зенитчиков, летчиков, мобильных огневых групп, которые выполняют сейчас одну из важнейших стратегических задач – спасают страну от воздушных ударов террористов", - рассказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
бо ще трохи і на тебе звертати уваги перестануть вже всі - і прийдеться прати майку...
Зєля хоч якось згадав про затримання Богуслаєва у своїх брєдосіках?
Скільки Зєліне кодло пожертвувало на армію?
Про донати розкажи Кирилу Тимошенку, який змародерив автомобіль, призначений нашим захисникам, і Єрмаку, котрий торгував гуманітаркою!
Доречі в нього самого є пародія на Куклачова, в якій він, типу, товче кота носом в гівно і каже "Кто ета здєлал?"
Ну прямо "класика анекдоту" - "Я всрався, а тепер давай разом думать та наші штани прать"!
Санітарів Вітьку ! Санітарів !
і саме інтересне не під мене?
- Зачекай! Я зараз на всяк випадок принесу тазик!
Пішла у ванну кімнату Повертається і по дорозі чує з залу - "Бр-буль-буль!" Забігає, а половина кімнати забльована!
- Ти чого не потерпів?!!!"
- Та який там "потерпіть"? На екран зі своїм "відосиком" знову оте "зелене небрите мурло" вилізло! От мене й знудило!
- Яку саме?
А вони скопіювали знаменитий монумент "батькам-засновникам" (президентам США) на скельному масиві А там розмістили портрети борців за волю України (Бандеру в тому числі) А на перше місце вчепили портрет нашого "ГоловБлазня"!
- Заспокойтеся! Її все одно ніхто не купуватиме!
- Чому?
- Основна маса українців плюватиме саме на лицьову сторону, а "зелені " саме її будуть лизать" Так марку ж тоді приклеїть не можна буде!
Возвращается Зеленский с зарубежной поездки, а ему навстречу - новый анекдот…
- Бл..ь, ты чего так долго?! Мне уже скучно стало!!!...
С 2019 года мир приобрёл новую геополитическую конфигурацию - он делится на страны, где Зеленский уже опозорился, и куда ещё не доехал…
Если бы Порошенко сделал всё то плохое, о чём говорят, то его бы фамилия была Зеленский.
Нечесний пройдоха і ідіот.
Самі подумайте. Водій, прихильник теорії какая разніца хоч поржьом, збиває свиню. Порох, як адекватна і порядна людина, відчуває обов'язок компенсувати кошти господарям. Дає водію 100 доларів і відправляє шукати власника спочилої свині.
Більшість зе -виборців сприймає це як ганебний факт, бо ж вони би втікали з місця пригоди, навіть якби наїхали на власника тої свині. А про компенсацію і мови нема.
бо це те що бійці мають робити і ми всі знаємо - роблять гарно...
скільки летіло і скільки пройшло?
Воно повинно це чути щодня.