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город Севастополь (1670) флот (445) Черноморский флот РФ (1554) ISW (493)

Атаку на фрегат ЧФ возле Севастополя могла осуществить Украина, это был бы сдержанный ответ на масштабные бомбардировки гражданских объектов Россией, - ISW

севастополь

Атаку на фрегат класса "Григорович" Черноморского флота РФ возле Севастополя, вероятно, совершили Вооруженные силы Украины. Однако это лишь сдержанный ответ на бомбардировки украинских городов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что кадры из социальных сетей задокументировали неизвестное количество беспилотных надводных аппаратов, нанесших удар по меньшей мере по одному фрегату класса "Григорович" в Севастополе 29 октября.

Россияне не признали никаких повреждений фрегата класса "Григорович", подобно тому, как Министерство обороны России отрицало какие-либо повреждения крейсера "Москва".

В ISW напоминают, что нападения на военные суда в военное время являются законными актами войны, а не террористическими атаками. Решение Украины нанести удар по фрегату с "Калибром" в настоящее время имеет смысл, учитывая усиление российской кампании по ударам по энергетической инфраструктуре.

"Если бы Киев отдал приказ об этой атаке, это было бы пропорциональным, даже сдержанным ответом на масштабную российскую кампанию стратегических бомбардировок гражданских объектов по всей Украине за последние несколько недель", - пишут аналитики.

Черноморский флот имеет три фрегата класса "Григорович", каждый из которых способен запускать крылатые ракеты "Калибр".

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Официального подтверждения причастности украинских спецслужб к взрывам нет.

На страницах СБУ в соцсетях утром 29 октября опубликовано фото спецназовца, смотрящего на часы, с подписью "It's BAVOVNA o’clock!" ("Пришло время хлопка").

Напомним, с утра 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы атаке беспилотников.

В Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.

ОК "Південь" сообщает, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски ракет ПВО. 
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Топ комментарии
+44
М-д-да! А як було круто рік тому! Вся Європа боялася "другої армії світу"! Країни стояли в черзі, щоб купить "аналогвнєтну" зброю і перед ними-б дрижали вороги І все змінилося 24 лютого від одного помаху руки божевільного придурка, що побажав буть "владичицею морською"! І тепер вийшло, як у казці Салтикова-Щедріна - "Богатир" - велика і страшна російська армія виявилася гнилою і ні на що нездатною, а її "король" - ГОЛИМ!!!
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30.10.2022 07:20
+42
Ответ должен быть не сдержанный, а «как следует», «по зубам». Погибшие украинцы и их родственники вопиют к Небу об отмщении. Свинорусы понимают только силу.
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30.10.2022 07:08
+34
Забавляє автоматична реакція Росії наглухо заперечувати те, що всі бачать, знають та розуміють.
Згадується старий анекдот.
Чоловік застукав невірну дружину з коханцем у найінтимніший момент, коли вже й заперечувати марно. І дружина розуміє, що влипла і тому кричить трагічним голосом - Васенька! Чоловік мій коханий! Кому ти зараз більше віриш? Своїм безсоромним очам чи мені, твій вірній дружині.
Мені рудий какашенков і взагалі вся російська пропаганда, військова та цивільна, нагадують цю хитру бабу. Брешуть нахабно в очі про відсутність будь-яких втрат і як би питають - І кому ви зараз вірите?Нам повноважним представникам міністерства оборони чи київським "біндерівцям"?
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30.10.2022 07:12
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Украина могла, но на самом деле ударили уругвайцы в ответ на смерть ламы в саратовском зоопарке
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30.10.2022 14:30 Ответить
Так орду треба радувати щотижня. Адже після таких прой....в, або генерал або адмірал іде у відставку.
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30.10.2022 14:54 Ответить
Страны НАТО испытывают новые секретнейшие военные технологии...,ну это типа когда КГБшный хмырь говорил в 2015 году...
Лучшего полигона чем Сирия и Донбасс не найти...
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30.10.2022 16:21 Ответить
Є думка, що це була не "стримана відповідь", а тільки пристрілювання. А потім буде розґнуздана, від душі, козацька відповідь - така, що аж роги, м'ясо та лапті полетять на всі боки
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30.10.2022 16:58 Ответить
ВтIчуть, Але скажуть що «потерьнет
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30.10.2022 17:21 Ответить
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30.10.2022 22:29 Ответить
Грамотно сказано.
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31.10.2022 05:46 Ответить
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