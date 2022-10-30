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Донецкая область (8780) Кириленко Павел (636)

За сутки оккупанты убили 5 мирных жителей Донецкой области, обнаружены тела 5 гражданских, погибших во время оккупации, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки оккупанты убили пятерых мирных жителей в Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 29 октября стало известно о 5 мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами: в Антоновке, Первомайском, Дружбе, Клещиевке и Елизаветовке.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 гражданских, погибших во время оккупации: 2 в Коровьем Яру, 2 в Святогорске и 1 в Лимане.

Еще 8 человек за вчера получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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За сутки оккупанты убили 5 мирных жителей Донецкой области, обнаружены тела 5 гражданских, погибших во время оккупации, - ОВА 01
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30.10.2022 08:24 Ответить
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30.10.2022 08:29 Ответить
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30.10.2022 08:51 Ответить
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30.10.2022 09:08 Ответить
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30.10.2022 09:10 Ответить
А взагалі, ні твої фото, ні мої нічого нічого не пояснюють
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30.10.2022 09:12 Ответить
 
 