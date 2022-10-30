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Новости Война
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армия РФ (18050) разведка (4120) хищение (667) тепловизор (18) перехват (338)

Российские военные воруют сами у себя тепловизоры и продают "налево", - перехват ГУР. АУДИО

Командир батальона армии оккупантов в Херсонской области жалуется, что российские солдаты массово воруют имущество, в частности, тепловизоры.

Перехват его разговора опубликовал Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупант советует собеседнику завести себе личный тепловизор – независимо от того, обеспечено ли этими приборами его подразделение.

"И никогда не давай солдату его. Лучше сам в бой. Потому что, бл#дь, все они только проебывают, домой отсылают. Бл#дь, пизд#ц, здесь столько "тепляков" ушло налево. #бнешься, нах#й!" - возмущается оккупант.

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Он добавляет, что лично "ловил за руку" военнослужащих, которые воруют и продают армейское имущество. И что теперь не откликается на просьбу бойцов снабдить их еще тепловизорами.

"Мне если даже будут предлагать, я х#й, я откажусь от них! Я от них отказываюсь. МНе предлагают - я отказываюсь. Говорю: "Них#я, слушайте, значит, пид#расы, бл#дь: если вы не можете удержать то, что вам дают, бл#дь..." - эмоционально жалуется он собеседнику.
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Топ комментарии
+7
А це який язик зараз був, Пушкіна, чи Єсеніна?
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30.10.2022 11:43
+6

Затята прихильниця росії застала вдома кадирівських мародерів

У тимчасово окупованому регіоні Донецької області кадирівці настільки захопилися злочинами, що вдерлися в хату жінки, батько якої віддав своє нікчемне життя за квазіреспубліки.

"Ребята, я думала, вы защищать нас едите...я радовалась, честно! Я жопу рвала за вас..а вы что делаете??? У меня не для этого отец погиб на войне в 2016 году, чтобы вот так вламывались, ****, в дом!!!" - верещала разсерженная ватница

Чого просила на те й нарвалась (бойся желаний своих.... ****))))
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30.10.2022 12:01
+4
У цому випадку (Руський мир ) , во всей красоте)
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30.10.2022 11:37
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У цому випадку (Руський мир ) , во всей красоте)
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30.10.2022 11:37 Ответить
Російська армія деградує тому сподіватися на те що вони втримають захоплені території не треба як тільки збільшиться військова допомога Україні цих орків там не буде
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30.10.2022 11:40 Ответить
Ясное дело. Если бы нам дали хоть половину того что просим, то орков уже бы прогнали за Урал.
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30.10.2022 16:20 Ответить
Шо не так .
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30.10.2022 11:42 Ответить
А це який язик зараз був, Пушкіна, чи Єсеніна?
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30.10.2022 11:43 Ответить
Хранцузький
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30.10.2022 12:31 Ответить
Мені ще у травні розповідали інформацію з іще нині окупованого Сватового Луганської області, що російські солдати (а тоді там були тільки контрактники) продавали місцевому люду бензин зі своїх військових автівок по 5 (п'ять!) російських рублів за літр!...
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30.10.2022 11:48 Ответить
"...если даже будут предлагать, я х#й, я откажусь..." Джерело:

Самокритично, аднака! Але ж правдиво, в коі вєкі!
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30.10.2022 11:49 Ответить
Аще крадуть теплосапоги, та теплорукавички)))
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30.10.2022 11:49 Ответить
А ще крадуть теплосапоги, теплошапки, теплорукавички ,бо скоро зима))))
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30.10.2022 11:51 Ответить
В Афгані (Баграм) пензяк вкрав з автомобіля співслужбовця акумулятор і поніс уночі через мінне поле в кишлак - у дуканщика на "кишмишівку" мінять Наступив на міну Одірвало ноги Пролежав на мінному полі до ранку Стік кров"ю Відправили додому Написали - "Погиб смертью храбрых при миномётном обстреле"
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30.10.2022 12:09 Ответить

Затята прихильниця росії застала вдома кадирівських мародерів

У тимчасово окупованому регіоні Донецької області кадирівці настільки захопилися злочинами, що вдерлися в хату жінки, батько якої віддав своє нікчемне життя за квазіреспубліки.

"Ребята, я думала, вы защищать нас едите...я радовалась, честно! Я жопу рвала за вас..а вы что делаете??? У меня не для этого отец погиб на войне в 2016 году, чтобы вот так вламывались, ****, в дом!!!" - верещала разсерженная ватница

Чого просила на те й нарвалась (бойся желаний своих.... ****))))
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30.10.2022 12:01 Ответить
я думаю кадыровцы в ответ ее на какое-то время на баранчика променяли
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30.10.2022 14:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9eEW-NPrJkA
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30.10.2022 15:45 Ответить
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30.10.2022 15:56 Ответить
Скот??? Вояки??? Военный скот..
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30.10.2022 12:07 Ответить
це як можна тепловізор додому з Бахмуту надіслати?
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30.10.2022 12:56 Ответить
На росийской армии воровства нет. Если случайно исчезло имущество, то жертве заявляют, что она сама виновата и это называется *******
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30.10.2022 13:08 Ответить
служили у російській армії?
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30.10.2022 13:46 Ответить
На росии холодно, а они ими греются.
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30.10.2022 13:37 Ответить
Задовбав ти своєю рекламою букмекерів, іди по адресі руского корабля.
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30.10.2022 14:56 Ответить
Мені подобаються історії як кацапські військові в Чечні продавали БТР за ящик горілки
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30.10.2022 14:57 Ответить
"Рєбятушкі, я тут сабіраю на тєплавізар, чтоби нашім ваєнним била тєпло!"
А вони, суки, крадуть їх і продають наліво!
Мерзни, мерзни, вовчий хвіст! Сам винен!
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30.10.2022 15:24 Ответить
Ой.... Как мило..... Прям как наши крысы в начале войны.....
Да и сч гумманитарку умудряются дерибанить....
Кто то продукты.... Кто то джипы....
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31.10.2022 05:49 Ответить
 
 