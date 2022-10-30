Российские военные воруют сами у себя тепловизоры и продают "налево", - перехват ГУР. АУДИО

Командир батальона армии оккупантов в Херсонской области жалуется, что российские солдаты массово воруют имущество, в частности, тепловизоры.

Перехват его разговора опубликовал Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупант советует собеседнику завести себе личный тепловизор – независимо от того, обеспечено ли этими приборами его подразделение.

"И никогда не давай солдату его. Лучше сам в бой. Потому что, бл#дь, все они только проебывают, домой отсылают. Бл#дь, пизд#ц, здесь столько "тепляков" ушло налево. #бнешься, нах#й!" - возмущается оккупант.

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Он добавляет, что лично "ловил за руку" военнослужащих, которые воруют и продают армейское имущество. И что теперь не откликается на просьбу бойцов снабдить их еще тепловизорами.

"Мне если даже будут предлагать, я х#й, я откажусь от них! Я от них отказываюсь. МНе предлагают - я отказываюсь. Говорю: "Них#я, слушайте, значит, пид#расы, бл#дь: если вы не можете удержать то, что вам дают, бл#дь..." - эмоционально жалуется он собеседнику.