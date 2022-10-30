Путин готов к переговорам с Западом по снижению напряжения, но есть условия, - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров уверяет, что президент страны-агрессора Владимир Путин якобы все еще готов к переговорам.
Слова Лаврова цитирует РИА-Новости, передает Цензор.НЕТ.
"Готовы к разговору с Западом по понижению напряженности, но только если будут реалистичные предложения, основанные на равноправных подходах", - заявил Лавров.
Он также добавил, что руководство России, "в частности Путин, по-прежнему готово к переговорам по Украине".
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что платформой для переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байденом могло бы стать желание Штатов прислушаться к "озабоченности России" по гарантиям безопасности.
"Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим беспокойствам, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь и задать себе вопрос: то, что предлагают россияне, возможно, не все нас устраивает, но возможно стоит сесть за стол переговоров. Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон", - отметил Песков во время эфира "Москва. Кремль. Путин".
Пожалуйста, подождите...
А може, ти з тих збоченців, яким подобається, коли їх посилають?
Бо двоногу худобу, вони не рахують в принципі, а от літаки, ракети, гелікоптери, кораблі, це вже інше.
І ці втрати їх лякають навіть не з позиції вартості: вони розуміють наскільки багато часу займе відновлення парку озброєнь.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!