РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12092 посетителя онлайн
Новости Война
25 155 125
Италия (1590) оружие (10029) помощь (7436) Драги (48)

Италия тайно передала Украине гаубицы M109L, PzH 2000 и реактивные системы MLRS, - La Repubblica

драгі

Итальянское правительство Марио Драги без лишнего шума передало Украине значительное количество тяжелого вооружения, в том числе ракетные системы залпового огня и самоходные артиллерийские установки.

Об этом пишет газета La Repubblica, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

В пятом пакете военной помощи , объявленном 17 октября, в частности, речь идет о поставках от 20 до 30 самоходных артиллерийских установок M109L.

Это итальянская версия американской САУ, которая производилась в конце холодной войны и сейчас находится на хранении.

Украина имеет на вооружении около 50 САУ M109 от Великобритании, Норвегии и Латвии.

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Никополя и Марганца. ФОТОрепортаж

По данным La Repubblica, в рамках военной помощи Италия также подарила Украине шесть гаубиц PzH 2000 (из 68-ми, которые были у нее), две гусеничные системы залпового огня MLRS (из 18-ти) и десятки БМП М113.

"Сложная операция по перемещению оружия и боеприпасов по Европе состоялась без инцидентов в строжайшей тайне. Ее результат не только военный, но прежде всего политический – правительство Драги сделало важный выбор относительно позиции в международном конфликте. Теперь правительство Мелони должно определиться, продолжать эту линию или нет", – пишет издание.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+67
Дякуємо!
показать весь комментарий
30.10.2022 12:45
+67
показать весь комментарий
30.10.2022 12:48
+49
вот я всегда говорю - по-больше таинственности в поставках вооружения...
меньше шуму - больше пользы и приятнее узнавать шо сюрприз для русни сработал...в клочья))))
показать весь комментарий
30.10.2022 12:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
У рабсиян отсутствуют причинно - следственная связь, адекватная оценка обстановки и прогнозирование. Не поможет
показать весь комментарий
30.10.2022 13:15 Ответить
что знают двое - знает и свинья, тайне в новинах...
показать весь комментарий
30.10.2022 13:18 Ответить
Grazie Ragazzi!
показать весь комментарий
30.10.2022 13:25 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2022 13:26 Ответить
А на хрена про це говорити???
показать весь комментарий
30.10.2022 13:29 Ответить
Vi ringraziamo sinceramente per la vostra mano d'aiuto al popolo ucraino!
показать весь комментарий
30.10.2022 13:35 Ответить
ЗАЧЕМ ОБ ЭТОМ ВООБЩЕ ГОВОРИТЬ!?ДЫБИЛЫ!!!
показать весь комментарий
30.10.2022 13:47 Ответить
так они уже на фронте... почему-бы не сказать?
показать весь комментарий
30.10.2022 13:50 Ответить
Мне кажется или ЕС в совокупности передала больше зброи чем США??
показать весь комментарий
30.10.2022 13:59 Ответить
Огусто, вы хде? где мона посмотреть все ваши изделия?
показать весь комментарий
30.10.2022 14:03 Ответить
А сколько нам передали Мадяры?? Зовсiм нiчого?Предлагаю после войны отрубить им газ,выкинуть из Закарпатья все их организации,культурные и не очень....выкинуть венгерский из перечня малых языков Украины а их посольство Киеве перевести в здание напротив будущего военного кладбища.
показать весь комментарий
30.10.2022 14:11 Ответить
Кацапи б так і зробили. Але ми не нацисти.
показать весь комментарий
30.10.2022 14:25 Ответить
А зачем ждать конца войны, почему не завтра ?!
показать весь комментарий
30.10.2022 15:00 Ответить
I hope they supplied Vulcano GLR rounds with their M109s.
показать весь комментарий
30.10.2022 14:45 Ответить
Молодці, навіть Берлусконі нічого не зміг зробити проти.
показать весь комментарий
30.10.2022 14:50 Ответить
Таємність покрита цензором.
показать весь комментарий
30.10.2022 15:15 Ответить
І все це завдяки найвеличнішому! Не знав, пащеку не розтулив - операція успішна
показать весь комментарий
30.10.2022 15:25 Ответить
Fratelli d'Italia,
L'Italia s'è desta,
показать весь комментарий
30.10.2022 15:38 Ответить
Мафія...
показать весь комментарий
30.10.2022 16:11 Ответить
Когда говорят передют, то это здесь уже! К вниманию!!!
показать весь комментарий
30.10.2022 16:11 Ответить
В даному випадку говорять що УЖЕ передали таємно. Значить передали уже давно.
показать весь комментарий
30.10.2022 17:54 Ответить
Мелони инфантильная неудовлетворенная дурочка. В экономике и внешней политике полный ноль.
В подметки Драги не годится.
показать весь комментарий
30.10.2022 18:10 Ответить
єто как?? ..таємно.....так нах об єтом пісати
показать весь комментарий
30.10.2022 18:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 