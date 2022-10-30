РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12092 посетителя онлайн
Новости Война
15 576 37
Лавров (2234) МИД (6807) Николенко Олег (301) переговоры с Россией (727)

МИД о словах Лаврова о переговорах: Единственным предложением должен быть вывод войск

мзс

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова главного дипломата РФ Сергея Лаврова о якобы готовности к переговорам с Западом по Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на фейсбук-страницу пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

"Единственным реалистическим предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год", - сказал Николенко.

Он подчеркнул, что стремящийся к переговорам не уничтожает энергетическую систему страны, не убивает гражданских, не обстреливает жилые кварталы, не объявляет мобилизацию и не блокирует поставки зерновых.

"Заявление Лаврова о готовности к переговорам есть ни что иное, как очередной дымовой занавес, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии. Пока Россия продолжает совершать преступления в Украине, ответ должен быть один – на поле боя", – подчеркнул Николенко.

Смотрите также: Тренажер для операторов ПЗРК, профинансированный Фондом Порошенко, уже отправляют в войска. ФОТО

Он поблагодарил международных партнеров Украины, которые бок о бок стоят с ней в борьбе за существование. И подчеркнул, что Россию, которая представляет угрозу безопасности мира, можно остановить только общими решительными усилиями.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+36
показать весь комментарий
30.10.2022 14:06
+35
гарно сказано! додати нема чого!
хоча .... трохи є.... лавров іди нах!!!
показать весь комментарий
30.10.2022 14:04
+30
показать весь комментарий
30.10.2022 15:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гарно сказано! додати нема чого!
хоча .... трохи є.... лавров іди нах!!!
показать весь комментарий
30.10.2022 14:04 Ответить
Як нема? Додати треба- І РЕПАРАЦІЇ.
показать весь комментарий
30.10.2022 14:13 Ответить
плюс ,рашист має погасити всі кредити, котрі Україні надали західні друзі ,в часі війни.
показать весь комментарий
30.10.2022 14:19 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2022 15:12 Ответить
та шо там у русни за меню??? ***** да щи???
(а Юрий сказал шикарно))
показать весь комментарий
30.10.2022 15:16 Ответить
Ага. ***** нужны переговоры только ради переговоров. А не ради вывода войск с окупированных территорий. Так что орки уйдут только когда их сложат в пакеты и вынесут.
показать весь комментарий
30.10.2022 14:04 Ответить
І репарації
показать весь комментарий
30.10.2022 14:05 Ответить
Только капитуляция , парад на красной площади украинских войск с последующим уничтожением всей территории кремля с цумом и зачисткой бульдозерами этой гордости кацапов!!!!
показать весь комментарий
30.10.2022 14:05 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2022 14:06 Ответить
Чому не обрізаний?
показать весь комментарий
30.10.2022 15:16 Ответить
это пластическая операция - чтобы овцы не узнали знакомое...!!!)
показать весь комментарий
30.10.2022 15:31 Ответить
Повний вивід військ, демілітарізація, міжнародний суд над злочинцями, включно з пропагандистами, ретрибуціі і проведення референдумів в республіках про вихід із РФ.
показать весь комментарий
30.10.2022 14:06 Ответить
з таким апетитом спілкуватимуться будуть лише з Арестовичем
показать весь комментарий
30.10.2022 14:22 Ответить
Іугєній повернувся!
показать весь комментарий
30.10.2022 14:23 Ответить
рускій лех к ****** мать з України
показать весь комментарий
30.10.2022 14:06 Ответить
кремлівський окурок потух і хоче переговорів, чьмо йбане.
показать весь комментарий
30.10.2022 14:07 Ответить
Скоро придёт наша очередь требовать "демилитаризации" и "денацификации" лже-образовани под названием "рф"
показать весь комментарий
30.10.2022 14:08 Ответить
Есть одна важная поговорка. Никогда не делай того чего от тебя хочет враг. Потому что враг априори не хочет тебе добра и победы. А как говорил Дудаев, рашисты используют переговоры только в одном случае- для подлого удара в спину. Ето у них даже не подлость считается а руzкая смекалка.
показать весь комментарий
30.10.2022 14:08 Ответить
аспм мпри , Якщо я не помиляюсь це товсто заде Чмо рамзанка диров
показать весь комментарий
30.10.2022 14:12 Ответить
Коняку з ****** це не цікавить.
показать весь комментарий
30.10.2022 14:12 Ответить
Єдиною умовою і проханням до москпльні від украінців - це йти до пекла всій русні скопом та дати нам спокій , бо ми на своій землі 😡
показать весь комментарий
30.10.2022 14:12 Ответить
Мокшів самі не підуть. Такого в історії ще не було
показать весь комментарий
30.10.2022 14:13 Ответить
100 відсотково.це як в історичних книжках описувалось-- сцени з нападу монголо-татарської орди--спалювання міст і сіл..массові грабування і вбивства,спустошення земель вогнем.1200-1400 роки абсолютно,нічого не змінилось
показать весь комментарий
30.10.2022 14:20 Ответить
У міру подальших невдач у війні депресія у суспільстві рашки посилюватиметься. А від неї недалеко і до ухвалення неминучого військового розгрому, тобто смертельного для путінського режиму фіналу російсько-української війни.
показать весь комментарий
30.10.2022 15:09 Ответить
Украинцы всегда умели вести переговоры.
В начале надо утвердить повестку дня, это где-то полгода, как раз тогда, когда ВСУ возьмут Херсон.
Затем надо рассмотреть и утвердить регламент переговоров. На это понадобится примерно год, ровно столько, сколько выйти на границы Украины в Донбассе.
Ну и наконец, перейти к основному процессу переговоров. По странному совпадению, он совпадет с освобождением Крыма.
Ну а завершение переговорного процесса и подписание итогового документа будет происходить на территории Украинской Кубани.
Все счастливы, наконец-то восторжествовал Мир и все довольны.
Ну разве это не прекрасно!
показать весь комментарий
30.10.2022 14:18 Ответить
і вирити величезний рів з водою та поставити стіну..велику українську стіну вздовж кордонів рашки
показать весь комментарий
30.10.2022 14:21 Ответить
Даже якщо кацапня і вийде з України не факт що вона не буде обстрілювати нас зі своєї території. Допоки існуватиме мордор нам спокою не буде. Та країна має бути розвалена!
показать весь комментарий
30.10.2022 14:24 Ответить
Літаки летять, будемо всіх бомбити... 🛫
🚀🚀🚀
показать весь комментарий
30.10.2022 14:30 Ответить
хотелки ***** известная стратегия - затянуть войну в бесконечные переговоры с целью подготовить свою армию и нанести новый удар...ответ однозначно прост кремлевские ****** идут вслед за руцким кораблем...
показать весь комментарий
30.10.2022 14:41 Ответить
останнім часом рашка про переговори триндять, а самі мобілізацію провели
показать весь комментарий
30.10.2022 14:48 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2022 14:49 Ответить
Виведення військ, відбудова України, репарації, засудження терористів і вбивць, засудження росії, як держави-агресора і здача США і європейській спільноті ядерної зброї. Заборона мати свою армію і повернутися до назви "Московія", її рідної назви, а не ховатися за тисячолітню історію чужого для них народу.
показать весь комментарий
30.10.2022 15:09 Ответить
На сегодня в концлагере рабSZeя проживают 160 национальностей есл верить Вике...,путлер по факту должен уничтожить их чтоб не мешкали Шариковым размножацца...,но фишка в том что Шариковы 🦍давно не детородные сабаки...🤣
показать весь комментарий
30.10.2022 15:25 Ответить
Виведення військ - це добре. Але ж вони й далі будуть обстрілювати.
показать весь комментарий
30.10.2022 15:36 Ответить
1946 рік. Галичина. Йдуть лісом двоє хлопів.

Бачать дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою.

- Та чи пан не має рушниці?

- Є в мене рушниця, синку...

- То може пан не має сокири?

- Та ні, пан має і рушницю, і сокиру... І кулемета має... Та пан має ще час та натхнення
показать весь комментарий
30.10.2022 15:41 Ответить
 
 