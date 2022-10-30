МИД о словах Лаврова о переговорах: Единственным предложением должен быть вывод войск
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова главного дипломата РФ Сергея Лаврова о якобы готовности к переговорам с Западом по Украине.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на фейсбук-страницу пресс-секретаря МИД Олега Николенко.
"Единственным реалистическим предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год", - сказал Николенко.
Он подчеркнул, что стремящийся к переговорам не уничтожает энергетическую систему страны, не убивает гражданских, не обстреливает жилые кварталы, не объявляет мобилизацию и не блокирует поставки зерновых.
"Заявление Лаврова о готовности к переговорам есть ни что иное, как очередной дымовой занавес, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии. Пока Россия продолжает совершать преступления в Украине, ответ должен быть один – на поле боя", – подчеркнул Николенко.
Он поблагодарил международных партнеров Украины, которые бок о бок стоят с ней в борьбе за существование. И подчеркнул, что Россию, которая представляет угрозу безопасности мира, можно остановить только общими решительными усилиями.
Пожалуйста, подождите...
хоча .... трохи є.... лавров іди нах!!!
(а Юрий сказал шикарно))
В начале надо утвердить повестку дня, это где-то полгода, как раз тогда, когда ВСУ возьмут Херсон.
Затем надо рассмотреть и утвердить регламент переговоров. На это понадобится примерно год, ровно столько, сколько выйти на границы Украины в Донбассе.
Ну и наконец, перейти к основному процессу переговоров. По странному совпадению, он совпадет с освобождением Крыма.
Ну а завершение переговорного процесса и подписание итогового документа будет происходить на территории Украинской Кубани.
Все счастливы, наконец-то восторжествовал Мир и все довольны.
Ну разве это не прекрасно!
🚀🚀🚀
Бачать дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою.
- Та чи пан не має рушниці?
- Є в мене рушниця, синку...
- То може пан не має сокири?
- Та ні, пан має і рушницю, і сокиру... І кулемета має... Та пан має ще час та натхнення