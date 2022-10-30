Лещенко о Тимошенко на гуманитарном Chevrolet Tahoe: Если бы не он, ездил бы какой-нибудь другой чиновник
Член наблюдательного совета "Укрзализныци", советник главы ОП Сергей Лещенко попытался объяснить, почему заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко использует автомобиль, переданный Украине американской компанией General Motors для гуманитарных целей.
Свой взгляд на использование Тимошенко автомобиля Лещенко озвучил во время стрима на YouTube, сообщает Цензор.НЕТ.
"Что с этим автомобилем? Во-первых, этих автомобилей очень много ездит по Киеву. Если вы обратите внимание, то далеко не один Тимошенко ездит на нем, на нем ездят чиновники Министерства обороны, на нем ездят чиновники Генерального штаба. На нем ездит много людей, именно связанных с непосредственным выполнением военных операций", – сказал Лещенко.
Он утверждает, если бы эти машины оказались у военных, это стало бы поводом для расследования в США, поскольку General Motors в таком случае стала бы "частью военного противостояния".
"Она на фронт не могла попасть априори. Просто вместо Тимошенко на ней ездил бы какой-нибудь другой чиновник, которых в Киеве, повторюсь... Подавляющее большинство этих машин ездит по Киеву или областным центрам. Разнообразные чиновники разного уровня – разных министерств или администраций", – добавил Лещенко.
Член наблюдательного совета "Укрзализныци" говорит, что военные нуждаются в пикапах, которым уже 10-15 лет.
"И, соответственно, ожидать, что новый Tahoe уедет на фронт и будет обслуживать, не знаю, военных, – это просто или наивность, или сознательное создание ложных ожиданий. ...Машина живет на фронте около одного-двух месяцев. И соответственно, туда передается автомобиль, которому 10+ лет, – добавил Лещенко. – Если этот автомобиль попал к военным, с высокой долей вероятности, его держали бы в гараже. Потому что потеря автомобиля за $70 тыс. не равна потере автомобиля за $3 тыс., каким бы был обычный пикап, нужный именно военным ", – добавил Лещенко.
При этом он не объяснил, почему автомобиль не был передан для эвакуации гражданских.
Ранее журналисты выяснили, что заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко ездит на Chevrolet Tahoe, который был передан в качестве гуманитарной помощи. "Эти "Шевроле Тахо" небронированы, поэтому я не вижу смысла в том, чтобы их передавать именно на фронт, это немного другой автомобиль", - объясняет это Тимошенко.
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Таким образом Тимошенко героически пресёк воровство машины чиновниками, тем, что украл её сам, чтоб не украли другие... думаю: зеля медаль ему даст...а то - и орден за этот подвиг.
Смелый... смелый и патриотический поступок... А главное - это "объяснение" показывает украинцам какими долбодятлами считают их эти зелёные долбодятлы...
По лещенке - так тимошенко совершил подвиг: не дал украсть чиновникам и для этого украл сам.
Думаю орден ему за это зеля даст "Херовый рояль 3-й степени"
Но,главное, это - с позволения сказать"пояснение" лещенко показывает какими идиотами считают украинцев эти зелёные идиоты.
По лещенке - так тимошенко совершил подвиг: не дал украсть чиновникам и для этого украл сам.
Думаю орден ему за это зеля даст "Х**вый рояль 3-й степени"
Но,главное, это - с позволения сказать"пояснение" лещенко показывает какими идиотами считают украинцев эти зелёные идиоты.
По лещенке - так тимошенко совершил подвиг: не дал украсть чиновникам и для этого украл сам.
Думаю орден ему за это зеля даст "Херовый рояль 3-й степени"
Но,главное, это - с позволения сказать"пояснение" лещенко показывает какого низкого мнения ОП об украинцах....
*последняя фраза посаморедактирована чтоб пройти цензуру
По лещенке - так тимошенко совершил подвиг: не дал украсть чиновникам и для этого украл сам.
Думаю орден ему за это зеля даст "Херовый рояль 3-й степени"
Но,главное, это - с позволения сказать"пояснение" лещенко показывает какими идиотами считают украинцев эти зелёные идиоты.
Чиновники погрязли в коррупции, значит, это правовая норма)
Зеля зарабатывает в военное время миллиарды на ремонте дорог, потому что до него так делали все и мы уже не видим здесь коррупцию на крови почему-то
Согласно уставу ООН коррупция равносильна убийству.
А в нашей стране, несмотря на всю наличную антикорр-инфраструктуру, чиновники не чувствуют никакой тяжести преступления в коррупции, только легкость и желательность)
Що заважало продати цей автомобіль на якомусь благодійному аукціоні і придбати на ту суму позашляховики по 3000?
Але цього разу хоч зрозумів, що бовкнув, ідіота шмат?
вузькоглазу кацапню в полон не брати!
іншіх за бажанням....
шо б у вас, рідні, його не було......
Приблизно місяць тому до керівництва General Motors звернувся український уряд із проханням надати автомобілі для евакуації людей із зони бойових дій та перевезення гуманітарних вантажів.
Уже кого то просвятила?
Пиз-ц у крыс чинуш тупые отмазки....