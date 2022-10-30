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авто (4069) Лещенко Сергей (697) Тимошенко Кирилл (432)

Лещенко о Тимошенко на гуманитарном Chevrolet Tahoe: Если бы не он, ездил бы какой-нибудь другой чиновник

лещенко,сергій

Член наблюдательного совета "Укрзализныци", советник главы ОП Сергей Лещенко попытался объяснить, почему заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко использует автомобиль, переданный Украине американской компанией General Motors для гуманитарных целей.

Свой взгляд на использование Тимошенко автомобиля Лещенко озвучил во время стрима на YouTube, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что с этим автомобилем? Во-первых, этих автомобилей очень много ездит по Киеву. Если вы обратите внимание, то далеко не один Тимошенко ездит на нем, на нем ездят чиновники Министерства обороны, на нем ездят чиновники Генерального штаба. На нем ездит много людей, именно связанных с непосредственным выполнением военных операций", – сказал Лещенко.

Он утверждает, если бы эти машины оказались у военных, это стало бы поводом для расследования в США, поскольку General Motors в таком случае стала бы "частью военного противостояния".

Смотрите также: Заместитель главы ОП Тимошенко ездит на Chevrolet, который был передан в качестве гуманитарной помощи, - Bihus.Info. ВИДЕО

"Она на фронт не могла попасть априори. Просто вместо Тимошенко на ней ездил бы какой-нибудь другой чиновник, которых в Киеве, повторюсь... Подавляющее большинство этих машин ездит по Киеву или областным центрам. Разнообразные чиновники разного уровня – разных министерств или администраций", – добавил Лещенко.

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" говорит, что военные нуждаются в пикапах, которым уже 10-15 лет.

"И, соответственно, ожидать, что новый Tahoe уедет на фронт и будет обслуживать, не знаю, военных, – это просто или наивность, или сознательное создание ложных ожиданий. ...Машина живет на фронте около одного-двух месяцев. И соответственно, туда передается автомобиль, которому 10+ лет, – добавил Лещенко. – Если этот автомобиль попал к военным, с высокой долей вероятности, его держали бы в гараже. Потому что потеря автомобиля за $70 тыс. не равна потере автомобиля за $3 тыс., каким бы был обычный пикап, нужный именно военным ", – добавил Лещенко.

При этом он не объяснил, почему автомобиль не был передан для эвакуации гражданских.

Ранее журналисты выяснили, что заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко ездит на Chevrolet Tahoe, который был передан в качестве гуманитарной помощи. "Эти "Шевроле Тахо" небронированы, поэтому я не вижу смысла в том, чтобы их передавать именно на фронт, это немного другой автомобиль", - объясняет это Тимошенко.
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Топ комментарии
+122
Дегенерат
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30.10.2022 15:06
+93
Як і усі зеДебіли.
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30.10.2022 15:07
+74
Яке воно кончене ...
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30.10.2022 15:12
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Страница 3 из 3
Байден вылечит быдло Кучмы сегодняшнее...баксы баксы баксы ..вернутся ЗеКодломойским копытами Золотой Антилопы....всему свое время....
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30.10.2022 16:33 Ответить
коли вони вже нажеруться, той лещенко як ціпний пес, ******** все що стосується влади, що саме наглядає ця поганка в УЗ, про тимошенко гидко нагадувати, як скандал с ОП він завжди в цнтрі, вже про ермака особливо не чутно, а цей мріє сісти на поток гуманітарки особисто
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30.10.2022 16:37 Ответить
Лещенко авторитетно заявляет, что совсем НЕ 3.14ть эта власть не может. Просто 3.14ит в порядке очереди...

Таким образом Тимошенко героически пресёк воровство машины чиновниками, тем, что украл её сам, чтоб не украли другие... думаю: зеля медаль ему даст...а то - и орден за этот подвиг.

Смелый... смелый и патриотический поступок... А главное - это "объяснение" показывает украинцам какими долбодятлами считают их эти зелёные долбодятлы...
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30.10.2022 16:40 Ответить
Да, ми уху їли. І шо?(с)
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30.10.2022 16:42 Ответить
То есть лещенко признаёт, что совсем не красть эта власть не может. ПОэтому легитимно красть в порядке живой очереди.

По лещенке - так тимошенко совершил подвиг: не дал украсть чиновникам и для этого украл сам.
Думаю орден ему за это зеля даст "Херовый рояль 3-й степени"

Но,главное, это - с позволения сказать"пояснение" лещенко показывает какими идиотами считают украинцев эти зелёные идиоты.
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30.10.2022 16:44 Ответить
Бородата піхва розкрила нецільове використання американської гуманітарної допомоги. Ну і лизнула , заразом
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30.10.2022 16:44 Ответить
То есть лещенко признаёт, что совсем не красть эта власть не может. ПОэтому легитимно красть в порядке живой очереди.

По лещенке - так тимошенко совершил подвиг: не дал украсть чиновникам и для этого украл сам.
Думаю орден ему за это зеля даст "Х**вый рояль 3-й степени"

Но,главное, это - с позволения сказать"пояснение" лещенко показывает какими идиотами считают украинцев эти зелёные идиоты.
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30.10.2022 16:47 Ответить
То есть лещенко признаёт, что совсем не красть эта власть не может. ПОэтому легитимно красть в порядке живой очереди.

По лещенке - так тимошенко совершил подвиг: не дал украсть чиновникам и для этого украл сам.
Думаю орден ему за это зеля даст "Херовый рояль 3-й степени"

Но,главное, это - с позволения сказать"пояснение" лещенко показывает какого низкого мнения ОП об украинцах....
*последняя фраза посаморедактирована чтоб пройти цензуру
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30.10.2022 16:49 Ответить
************** дешева, для України нажаль дорого коштують ці зевиродки...
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30.10.2022 16:49 Ответить
Хай ця гидота віповість за яки заслуги він займае місто в наглядовій раді укрзализниці і в яку сумму обходится державі його утримання, а чому він так гарно трудоустроївся зрозуміло із цього борзоописанія бо його работа це як тільки хтось чипляе владу тут же вилазе серл лещенко одно слово - гавномотатель і працюю мені здается він на коломойского
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30.10.2022 19:33 Ответить
Лещенко журнопроститута давно пора отп#здить , минимум ,и в мусорный бак выкинуть , как Шуфрича ‼️ МАРАДЕРЫ НА КРОВИ ,ВЕРНИТЕ ГУМАНИТАРКУ‼️
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31.10.2022 00:58 Ответить
Всё гениальное просто
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30.10.2022 16:52 Ответить
То есть лещенко признаёт, что совсем не красть эта власть не может. ПОэтому легитимно красть в порядке живой очереди.

По лещенке - так тимошенко совершил подвиг: не дал украсть чиновникам и для этого украл сам.
Думаю орден ему за это зеля даст "Херовый рояль 3-й степени"

Но,главное, это - с позволения сказать"пояснение" лещенко показывает какими идиотами считают украинцев эти зелёные идиоты.
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30.10.2022 16:55 Ответить
Зелені мародери.
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30.10.2022 16:56 Ответить
Фу яке кончене, та маємо дякувати, завдяки таким як він цинічним покидьками чинна влада не матиме шансів на наступних виборах.
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30.10.2022 16:57 Ответить
Має 100% шанси. Подивіться хоч коментарії під стрімом котрий згадується в новині - більше 90% підримують стрімера і зелених. У шоколадних нема шансів.
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30.10.2022 21:19 Ответить
А до чого тут шоколадні? Невже інших кандидатів війна (перемога) не створить? 🤔
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31.10.2022 09:05 Ответить
https://ibb.co/zGPw57x
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30.10.2022 17:02 Ответить
З логіки цього створіння виходить, що інші дороговартісні евакуаційні авто теж потрібно ставити у гараж бо "дорага". Зараз на передку КОЖЕН джип чи пікап на вагу золота, бо від них ПРЯМО залежить життя поранених бійців. А ця бородата пи#да криє мародерів, які за наші ж гроші, як було сказано вище, бикують. На#уй усю цю сволоту вигнати і посадити ... На заміну нормальних кадрів в країні вдосталь.
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30.10.2022 17:03 Ответить
З цієї логіки виходить, що краще ОПшна курва буде їздити, ніж якийсь дурачок, а військовим такі автомобілі взагалі не потрібні, обійдуться тим, що є.
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30.10.2022 18:55 Ответить
Заклейте ему рот и руки свяжите.
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30.10.2022 17:05 Ответить
На фронт его отправить,,хай там подивиться на чому треба їздити, коли це закінчиться?!
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30.10.2022 17:53 Ответить
Закончится, когда взбешённый народ разорвёт их на куски , как Чаушеску и Каддафи или повесит вниз головой , как Муссолини , но 73%🦠🦠🦠🦠🐑🐏 очень нравятся , когда им сцут в глаза
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31.10.2022 01:04 Ответить
Автомобиль передавался для одних целей, а используется топ-чиновниками для других - это коррупция. И оправдывает он такое нецелевое использование средств тем, что так делают все чиновники)
Чиновники погрязли в коррупции, значит, это правовая норма)
Зеля зарабатывает в военное время миллиарды на ремонте дорог, потому что до него так делали все и мы уже не видим здесь коррупцию на крови почему-то
Согласно уставу ООН коррупция равносильна убийству.
А в нашей стране, несмотря на всю наличную антикорр-инфраструктуру, чиновники не чувствуют никакой тяжести преступления в коррупции, только легкость и желательность)
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30.10.2022 17:05 Ответить
а что наши чиновники требуют гуманитарной допомоги, а военные нет... какие конченные
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30.10.2022 17:22 Ответить
Кого ж ви довбані зебіли привели до влади!!! Просто слів нема...
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30.10.2022 17:28 Ответить
Просто феєричний дебіл, калірований!!!!
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30.10.2022 17:31 Ответить
Так всі, хто на них їздить таких падлюки, як і Тимошенко і мають піти в…!!!!
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30.10.2022 17:42 Ответить
Можем поменяться, новый Berlingo, всего 4 маленьких отверстия от осколочков, на этот фордик. Я думаю по асфальту в киеве нет разнтцы на чем ездить, а на фронте проходимость основной критерий. В лобовую на орков на нем не поедем, но к нулю уж лучше на форде.
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30.10.2022 17:43 Ответить
Ще один г@ндон виплив..
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30.10.2022 17:49 Ответить
а він хіба тонув,гімно ж не тоне...
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30.10.2022 18:14 Ответить
Це називається вкрали гуманітарку, їм що нема на чому їздити, злодюги
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30.10.2022 17:51 Ответить
Сергей на поверку оказалось серожой...
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30.10.2022 17:54 Ответить
Гірше. Він скоріше "Сэр Гей" (ака Месьє Гомосек, Сеньор Підорас... ну ви зрозуміли )
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30.10.2022 18:20 Ответить
Что-то подобное мир слышал в 2014: "Если бы мы не захваи\тили Крым, там бы уже стояли войска НАТО". Похоже, Лещенко проходил школу пропаганды в Кремле?
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30.10.2022 17:54 Ответить
Він хоче сказати що США допомогають нашім чиновникам, а не війсковим ! Та ще ця гніда така наглая що стверджує, що США не сподобається що це автомобіль буде у військових.
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30.10.2022 17:55 Ответить
Невже 5 місне авто придатне для евакуації? з обьємом 5 літрів
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30.10.2022 17:57 Ответить
вобще то в багажнике еще два стула раскладных.
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30.10.2022 18:03 Ответить
и что плохого в 5и литрах ? то что у танка расход от 200 до 500 литров на 100 км - не смущает ? по бездорожью больше шансов выехать на мощьном моторе, с большим крутящим моментом. а по трассе 5и литровый двигатель расходует 10-14, потому что едеш на оборотах чуть выше холостых, с динамикой как у двух литрового мотора в отсечке.
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30.10.2022 18:16 Ответить
розміри у Тахо такі,що там якщо скласти сидіння двох лежачих при потребі вивезти можна,а так бричка 7ми місна,а двигло там 6.2)))
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30.10.2022 18:16 Ответить
Авто яке отримала Україна двигун 4,8 5 місний ,
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30.10.2022 21:05 Ответить
ти правий, якщо вже й економити, то тільки для кондома тиМашонки, щоб по Києву розсікав.
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31.10.2022 00:16 Ответить
судячи з твого розвитку, яйця ти вже облизав та не тільки собі... Хочеш в ОПу удосконалити вміння?
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31.10.2022 10:51 Ответить
гівножер це авто НЕ НАДАВАЛОСЬ СРАКИ ВОЗИТИ це акт прямої корупції,а ти співучасник,якщо згоден з цим.
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31.10.2022 14:32 Ответить
Лещенко і по мисленню і по поведінці--моральний урод,який немаж нічого святого. Таких гнид при владі багато,але їх вибирав народ--73% -ний.
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30.10.2022 18:00 Ответить
А може військові хай розкажуть цьому,,,,,,,, треба їм така машина* чині!!!!!?????
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30.10.2022 18:00 Ответить
А може ЗЕгниды свалят уже наконец-то з Банковой? И своих ,,Слуг урода" заберут? А вместо ZE поставить человека, который будет сажать всих оцих лещенков, тимошенков, коль-котлет, дерьмаков... и дальше по списку!
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30.10.2022 18:08 Ответить
скурвився сережа, продався сучий син
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30.10.2022 18:08 Ответить
да он давно продался. он так и не смог внятно объяснить откуда у него деньги на квартиру размером как футбольное поле, в центре Киева.
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30.10.2022 18:19 Ответить
втрата автомобіля за $70 тис. не дорівнює втраті автомобіля за $3 тис

Що заважало продати цей автомобіль на якомусь благодійному аукціоні і придбати на ту суму позашляховики по 3000?
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30.10.2022 18:16 Ответить
жадность и наглость мешали.
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30.10.2022 18:18 Ответить
гніди підори
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30.10.2022 18:19 Ответить
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30.10.2022 18:23 Ответить
Тогда продай тахо за 70,купи на фронт 20 по 3 и пусть Тимоша на десятку нанимает для поездок таксиста на ланосе,ты кому пытаешься втирать хитрунишка.
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30.10.2022 18:23 Ответить
Серлещ, серлещ... Ми давно зрозуміли, що вилизувати мовою можновладні ануси - твоє покликання.
Але цього разу хоч зрозумів, що бовкнув, ідіота шмат?
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30.10.2022 18:24 Ответить
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30.10.2022 18:24 Ответить
=
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30.10.2022 18:58 Ответить
чий Крим ?
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30.10.2022 19:12 Ответить
Крим - це Україна 👍🇺🇦
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30.10.2022 19:16 Ответить
дуже добре, що знаеш , твій знак = тут зовсім недоречний , на мою думку
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30.10.2022 19:28 Ответить
Він твердить якби ці машини опинилися у військових, це стало б приводом для розслідування в США, оскільки General Motors у такому разі стала б "частиною військового протистояння". Джерело:
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30.10.2022 18:28 Ответить
То може всім хлопцям покинути пікапи,аби не компрометувати світових виробників.Так з HIMARS теж не можна стріляти.Бо так Сірожа пи.здуватий вважає!!!
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30.10.2022 18:32 Ответить
Дебіл ти, сірожа лещєнка ! От як таких мудаків земля носить ?
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30.10.2022 18:31 Ответить
Вагіна що розмовляє.
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30.10.2022 18:39 Ответить
ПЗДУН - АНАЛВЛИТИК !!!
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30.10.2022 18:47 Ответить
як-то так
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30.10.2022 19:33 Ответить
Хитрозроблений пристосуванець лещенко та діяч "невидимого фронту" підпільник тимошонка, одного гатунку ягоди з зеленого багна.
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30.10.2022 19:16 Ответить
Ось зовсім свіже оголошення - https://scontent.fiev14-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/312331606_5914571791915727_396990386448571266_n.jpg?stp=dst-jpg_p843x403&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=KnESoPKMdZsAX-W5_yk&_nc_ht=scontent.fiev14-1.fna&oh=00_AfC1RH74_ohpdjr05fpCxH9YBe-n7NSZkjCFM2Mic-M56w&oe=63641782 Це зарплати робітників, які здійснюють ремонт залізничної колії. Порівняйте з зарплатою цього цінного кадра - https://bykvu.com/ua/bukvy/242-tysiachi-hryven-na-misiats-v-ukrzaliznytsi-vidpovily-na-zapyt-bukv-shchodo-zarplaty-serhiia-leshchenka/
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30.10.2022 19:25 Ответить
Долбо б ті що дарували автомобілі дарували іх не тимошенко або іншому чиновнику лещенко думає що їм все можна царі довбані
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30.10.2022 19:30 Ответить
Офігенна отмазка...
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30.10.2022 19:32 Ответить
Яке воно кінчене. а тобі на думку не спадало запросити відразу вживані авто? чи жінка останні міски висосала? сєр лещ??? можна було купити 10 авто в ідеальному стані.
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30.10.2022 19:36 Ответить
він мимоволі, сказав правду. з його слів ні один автомобіль не попав за призначенням. їх всіх розібрали чиновники, в т.ч. з МО.
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30.10.2022 19:46 Ответить
Зелёные выродки возомнили себя вечными и неприкасаемыми. Когда люди отдают последнее для армии, эти твари неплохо себя чувствуют на дерибане гуманитарки!
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30.10.2022 19:49 Ответить
цільове призначення, мадам..
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30.10.2022 19:52 Ответить
Їздите на ланосах мразі!! Усі джипи на фронт!!!
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30.10.2022 19:58 Ответить
На скількия розумію - це зізнання зеленої влади в тому що красти вони будуть, поки можуть дихати!
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30.10.2022 20:31 Ответить
Да,Сірожаюю(? Гидота і ганьба.
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30.10.2022 20:34 Ответить
забули закатованого чукчею українця?
вузькоглазу кацапню в полон не брати!
іншіх за бажанням....
шо б у вас, рідні, його не було......
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30.10.2022 20:34 Ответить
гадючний тіпок.... - не тих годуєте....
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30.10.2022 21:03 Ответить
ох и гамно ты Сирожа )))))
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30.10.2022 21:33 Ответить
Я думав Нєбєнзю з комарами вже ніхто не переплюне, але є у нас кадри і крутіші.
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30.10.2022 23:02 Ответить
Дебіл ***

Приблизно місяць тому до керівництва General Motors звернувся український уряд із проханням надати автомобілі для евакуації людей із зони бойових дій та перевезення гуманітарних вантажів.
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30.10.2022 23:21 Ответить
"Ни дня без ШАРЫ". Отжимаю все, что мимо движется. ( Кирилл Тимошенко)
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30.10.2022 23:36 Ответить
якби не він, їздив би якийсь інший коррупціонер
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30.10.2022 23:42 Ответить
Как там лещ твоя жена в Москве с просветит миссией?
Уже кого то просвятила?
Пиз-ц у крыс чинуш тупые отмазки....
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31.10.2022 05:53 Ответить
О, чмо вилізло! Скучали по тобі, скучали...
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31.10.2022 08:32 Ответить
усі чінуши, призначені на посади в період з травня 2019 по день завершення каденції зеленої мавпи мають бути люстровані із забороною обіймати державні посади не менше ніж 25 років. тупий висер бородатої шльондри лєщєнка - це ще один доказ того, що УСІ чінуши епохи ішака оманського - злочинці. самі ж зізналися, що крадуть гуманітарну допомогу. це називається дуже просто - мародерство, і під час війни мародер заслуговує лише кулю. зрозуміло, що об цього рускаміровця гундяєвця тимашєнка руки бруднити ніхто не захоче, тому гундяєвець тимашєнка має сидіти. якщо не український суд його посадить то штатівський точно - за розкрадання їхньої гуманітарної допомоги.
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31.10.2022 09:19 Ответить
П*дар...
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31.10.2022 14:04 Ответить
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