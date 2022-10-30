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Турция (3314) дроны (3563) Байрактар (140)

Производитель "Байрактаров" может помочь Украине в борьбе с иранскими дронами: "Проводим испытания"

байрактар

Генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар заявил, что беспилотники его компании в скором времени смогут противостоять иранским дронам-камикадзе, которыми Россия атакует объекты инфраструктуры в Украине, используя ракеты "воздух-воздух".

Об этом сообщает Daily Sabah, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В скором времени наши Bayraktar TB2 и Akinci будут иметь ракеты "воздух-воздух", причем не только для поражения беспилотников, но и других вражеских самолетов. Мы проводим наши испытания", – сказал гендиректор компании Baykar во время оборонной выставки SAHA Expo в Стамбуле.

Он также сообщил о подписании контракта между компанией Baykar и турецким ракетостроительным гигантом Roketsan об интеграции ракеты ПВО Sungur для борьбы с беспилотниками.

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"Sungur является проверенным боеприпасом, особенно против движущихся целей, таких как вертолеты и беспилотники. Использование его из беспилотных летательных аппаратов как ракеты класса "воздух-воздух" изменит ситуацию", - сказал Мурат Икинчи, генеральный менеджер Roketsan.

Отмечается, что интеграция таких ракет в боевые беспилотники Akinci и Bayraktar TB2 создаст недорогую концепцию воздушного патрулирования для устранения таких угроз, как ударные вертолеты и вражеские беспилотники, включая дроны-камикадзе, вместо использования дорогостоящих самолетов.

По словам Байрактара, иранские дроны-камикадзе медленные, шумные и развернутые на низкой высоте, что делает их "легкими целями".

"В любом случае, нужно быть готовыми к контрмерам… Мы полностью поддерживаем Украину в защите своего суверенитета", - сказал он.
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Топ комментарии
+22
А чому Мосейчук на Г+Г не істерить, що вибухи на ТЕС і підстанціях - справа рук Зеленського? В часи Порошенка підрив наших військових складів дронами і диверсантами ворога приписувалися виключно 5-му Президенту України. Що раптом помінялося?
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30.10.2022 16:25
+16
Украинские боевые Дроны Зеля обосрал ещё в сентябре 2019 года...,но кое что успели сделать...не в Украине,а в Литве..., после ВагнерГейта доверия к Шуту нет...
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30.10.2022 16:44
+13
По-перше, опозиційні канали відключено від трансляції. Вони доступні лише в інтернет-просторі.
По-друге, опозиційні канали працюють набагато політкоректніше, ніж провладні канали (бувші опозиційні).
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30.10.2022 17:09
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Правила форума Совет форумчан
надеюсь шо они будут видеть не только при свете дня и в безоблачную погоду, как раньше.
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30.10.2022 16:25 Ответить
Там э інфрачервоний канал та тепловізіонний.
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31.10.2022 12:22 Ответить
А чому Мосейчук на Г+Г не істерить, що вибухи на ТЕС і підстанціях - справа рук Зеленського? В часи Порошенка підрив наших військових складів дронами і диверсантами ворога приписувалися виключно 5-му Президенту України. Що раптом помінялося?
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30.10.2022 16:25 Ответить
Бо Ви не розумієте. То зовсім інше. І взагалі це не на часі зараз.
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30.10.2022 16:35 Ответить
A kto budet sebe v nogu strelati ....
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30.10.2022 16:36 Ответить
Так їх зелена влада закрила! Даже проукраїнські!
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30.10.2022 17:08 Ответить
По-перше, опозиційні канали відключено від трансляції. Вони доступні лише в інтернет-просторі.
По-друге, опозиційні канали працюють набагато політкоректніше, ніж провладні канали (бувші опозиційні).
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30.10.2022 17:09 Ответить
не треба накидати...річ не в Пороху чи Зєлє, а в українській корумпованості та *************. Факт підрива складів був?Був! Хіба самі по собі? Ні! А я пам'ятаю иакого дебілкуватого МО як Гелетей, главний охоронець Петра, да і паскуду Тарана ніколи не забуду, тож треба об'єктивно дивитись на речі ,а не пересмикувати
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30.10.2022 18:36 Ответить
Відразу почнем приписувати як ви покажете хоч одного викритого диверсанта часів 5-го Прєцєндєнта (не опечатка, а просто моє відношення до парашенко)
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30.10.2022 21:45 Ответить
Чудова новина.
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30.10.2022 16:29 Ответить
Для борьбы с шахедами надо шось типа управляемого летающего дробовика,и шоб по скорости значительно превосходил цель.
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30.10.2022 16:29 Ответить
не просто дробовик, а дробовик с глазами, который видит в темноте и сквозь тучи.
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30.10.2022 16:35 Ответить
У Бритов есть подобная разработка, но у них вроде гексакоптер, для уличных боев.
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30.10.2022 16:37 Ответить
є в нас таке - кирило тимошонка.
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30.10.2022 16:36 Ответить
Если против них Халук, скажем прямо, им - каюк
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30.10.2022 16:34 Ответить
іран замандячте...
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30.10.2022 16:38 Ответить
Ракета "воздух-воздух" недешёвый боеприпас.
Мопед можно сбивать и автоматной очередью, если оператор будет смотреть сквозь прицел.
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30.10.2022 16:39 Ответить
Так ідеально підходить Супер Тукани там і два кулемети 12.7 і ракети повітря повітря і швидкість під 600 км.
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30.10.2022 16:57 Ответить
Ракета не дешёвый боеприпас, но значительно дешевле последствий попадания мопедов.
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30.10.2022 17:20 Ответить
виробник дронів знає що каже !!!
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30.10.2022 16:39 Ответить
Не завжди - поцікавтесь про Білла Гейтса що він казав про інтернет в 90.
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30.10.2022 18:22 Ответить
ну прикладів може бути не мало...
а я про цей конкретний випадок...
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30.10.2022 18:32 Ответить
бо запецкали чялматі кацапи....
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30.10.2022 16:40 Ответить
Це вже непогано. З кацапами і їх сателітами бореться весь світ. Цікаво, а коли іранці стали братами кацапів?
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30.10.2022 16:41 Ответить
С середины прошлого века.
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30.10.2022 17:21 Ответить
Украинские боевые Дроны Зеля обосрал ещё в сентябре 2019 года...,но кое что успели сделать...не в Украине,а в Литве..., после ВагнерГейта доверия к Шуту нет...
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30.10.2022 16:44 Ответить
А хіба ДО була довіра?
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30.10.2022 18:38 Ответить
ЗеКодломским чувакам счас главное сдать путлеру агента Богуслаева ...копеек за 5....
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30.10.2022 16:48 Ответить
Це було б хороше рішення.
Чекаємо.
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30.10.2022 16:50 Ответить
Пашинський нам потім розповість про випробування та впровадження і т.д.
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30.10.2022 16:50 Ответить
Пашинский вор

Скомуниздил Все Стугны и заставил Мунтян стрелять по мавзолейным Мудакам...Татьяна мочила рюZких баранов что финский снайпер Симо Хайаяха...✊💪🤣
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30.10.2022 16:59 Ответить
і все це закінчиться як завжди архіпелагом гулагом
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30.10.2022 17:03 Ответить
А пускова віддача ракети не збиватиме наведення на ціль?
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30.10.2022 17:10 Ответить
Робота "Байрактарів" поблизу лінії фронту та на інших ділянках дії ворожої ППО не заладилась, бо майже весь наявний у ЗСУ парк було знищено (інформація від воєнного експерта Романа Світана).
Тепер виникла нова ідея, як їх можна застосовувати - це закупити в турків ще й дорогих спецракет для боротьби з літунами-мопедами в тилу.
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30.10.2022 17:13 Ответить
Идея неплохая, так как байрактар может висеть в воздухе сутки и патрулировать огромную территорию. Лишь бы в тылу, а то посбивают. И ракеты значительно дешевле постройки новых ТЭС.
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30.10.2022 17:24 Ответить
Війна дронів? Що ж, дійсно цікаво.
Але не в реалі, бо більше скидається на віртуальну гру, в яку навчився грати мій малий племяш.
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30.10.2022 17:29 Ответить
позавчера и сами дроны были фантастикой. Или лазерное оружие. Или электромагнитное. Сейчас как раз то время когда игры становятся реальностью. Идеи надо проверять и тестировать, а не отметать, потому что чаще всего выстреливает то, чего не ожидаешь.
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30.10.2022 20:32 Ответить
Питання -
Відбашляє Ахметов грощі хоча б на 20 таких Байрактарів.
Питання доволі риторичне, за Коломойшу взагалі мовчу, бо Байрактар то не Приват Банк.
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30.10.2022 17:13 Ответить
Ризик на війні повинен бути розумним.
https://www.youtube.com/watch?v=NXsgUzxgFwI КУДА ПРОПАЛИ «БАЙРАКТАРЫ» с фронта?
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30.10.2022 17:19 Ответить
давайте сюди ,ми самі протестуємо )))))
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30.10.2022 17:35 Ответить
Треба воскресити авіаторів часів Першої Світової з кулеметом на капоті(з приладами нічного бачення) і все буде пучком, або мобілізувати всю легку авіацію та навчити льотчиків стріляти з рогаток
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30.10.2022 18:09 Ответить
А есть ракеты класса "воздух-башня кремля" ?
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30.10.2022 18:19 Ответить
А поки "незабаром" не настало, то є https://www.roketsan.com.tr/en/products/sungur-air-defence-missile-system сунгур як бандеромобіль
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30.10.2022 20:02 Ответить
Нещодавно одна країна Европи, тихенько, без галасу, передала ЗСУ десятки гаубиць 155 мм., та багато іншої зброї - https://www.5.ua/polityka/italiia-taiemno-vydilyla-ukraini-desiatky-sau-rszv-ta-bronetransporteriv-la-repubblica-291330.html https://www.5.ua/polityka/italiia-taiemno-vydilyla-ukraini-desiatky-sau-rszv-ta-bronetransporteriv-la-repubblica-291330.html

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30.10.2022 22:55 Ответить
 
 