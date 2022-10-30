Производитель "Байрактаров" может помочь Украине в борьбе с иранскими дронами: "Проводим испытания"
Генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар заявил, что беспилотники его компании в скором времени смогут противостоять иранским дронам-камикадзе, которыми Россия атакует объекты инфраструктуры в Украине, используя ракеты "воздух-воздух".
Об этом сообщает Daily Sabah, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В скором времени наши Bayraktar TB2 и Akinci будут иметь ракеты "воздух-воздух", причем не только для поражения беспилотников, но и других вражеских самолетов. Мы проводим наши испытания", – сказал гендиректор компании Baykar во время оборонной выставки SAHA Expo в Стамбуле.
Он также сообщил о подписании контракта между компанией Baykar и турецким ракетостроительным гигантом Roketsan об интеграции ракеты ПВО Sungur для борьбы с беспилотниками.
"Sungur является проверенным боеприпасом, особенно против движущихся целей, таких как вертолеты и беспилотники. Использование его из беспилотных летательных аппаратов как ракеты класса "воздух-воздух" изменит ситуацию", - сказал Мурат Икинчи, генеральный менеджер Roketsan.
Отмечается, что интеграция таких ракет в боевые беспилотники Akinci и Bayraktar TB2 создаст недорогую концепцию воздушного патрулирования для устранения таких угроз, как ударные вертолеты и вражеские беспилотники, включая дроны-камикадзе, вместо использования дорогостоящих самолетов.
По словам Байрактара, иранские дроны-камикадзе медленные, шумные и развернутые на низкой высоте, что делает их "легкими целями".
"В любом случае, нужно быть готовыми к контрмерам… Мы полностью поддерживаем Украину в защите своего суверенитета", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
По-друге, опозиційні канали працюють набагато політкоректніше, ніж провладні канали (бувші опозиційні).
Мопед можно сбивать и автоматной очередью, если оператор будет смотреть сквозь прицел.
а я про цей конкретний випадок...
Чекаємо.
Скомуниздил Все Стугны и заставил Мунтян стрелять по мавзолейным Мудакам...Татьяна мочила рюZких баранов что финский снайпер Симо Хайаяха...✊💪🤣
Тепер виникла нова ідея, як їх можна застосовувати - це закупити в турків ще й дорогих спецракет для боротьби з літунами-мопедами в тилу.
Але не в реалі, бо більше скидається на віртуальну гру, в яку навчився грати мій малий племяш.
Відбашляє Ахметов грощі хоча б на 20 таких Байрактарів.
Питання доволі риторичне, за Коломойшу взагалі мовчу, бо Байрактар то не Приват Банк.
https://www.youtube.com/watch?v=NXsgUzxgFwI КУДА ПРОПАЛИ «БАЙРАКТАРЫ» с фронта?