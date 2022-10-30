За время полномасштабной войны россияне убили 29 гражданских врачей, более 100 ранили
За время полномасштабной войны российские захватчики повредили более 1 тысячи медицинских учреждений в Украине и убили 29 гражданских врачей.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.
"С начала широкомасштабной войны враг целенаправленно пытается разрушить медицинскую систему в Украине. За 8 месяцев рашисты повредили более 1000 объектов медучреждений. 29 гражданских врачей были убиты и более 100 получили ранения.
Каков ответ Минздрава на эту позорную агрессию против спасающих жизнь?
За это время 94 объекта медучреждений восстановлены полностью, 203 частично. Значительное количество врачей мобилизуется в ряды ВСУ. Налажена медицинская эвакуация с нашими партнерами из Европы. Украинцы продолжают получать услуги и доступ к лекарствам в полном объеме, а больницы еженедельно получают новое оборудование взамен поврежденному", - рассказали в Минздраве.
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