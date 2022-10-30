Стрелковое оружие из Украины могло нелегально попасть в преступные группы, - полиция Финляндии
В уголовной полиции Финляндии есть данные, указывающие на то, что оружие, предназначенное для украинских военных, могло попасть в преступные группировки в Финляндии.
Об этом говорится в интервью Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования (Keskusrikospoliisi) Кристером Альгреном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Мы видим указания на то, что оружие уже в Финляндии", – заявил он. Полученные данные касаются стрелкового оружия. Альгрен сказал, что не хочет раскрывать более подробную информацию, потому что данные еще дополняются и уточняются.
По его словам, были единичные случаи, когда предоставленное Украине стрелковое оружие находили в Швеции, Дании, Нидерландах.
Группы, заинтересованные в нелегальном получении оружия из Украины после войны, возможно, уже имеют готовые каналы поставки – ориентировочные маршруты и контакты. По словам Альгрена, такими возможными клиентами являются финские ячейки трех из самых больших байкерских банд. У одной из них, Bandidos MC, якобы есть "свои люди" в крупных украинских городах.
Альгрен отметил, что многие предыдущие войны в Европе сопровождались проблемой попадания оружия в преступные организации – как войны во время распада Югославии, после которых немало стрелкового оружия и гранат оказались у криминальных группировок в Швеции.
"Украине дают очень много оружия, и это хорошо. Но нам придется еще десятилетиями иметь дело с этим оружием и платить цену за это", – отметил Кристоф Альгрен.
Он отметил также, что изменение ситуации с безопасностью из-за войны в Украине добавило работы правоохранителям – как, например, сейчас им приходится пристальнее следить за беспилотниками возле важных объектов, но финансирование на работу полиции не возросло.
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На такі опуси треба реагувати на рівні МЗС. Посол подає запит. Якщо є факти підключаються відповідні органи. Якщо фактів нема... То пан має вибачитись що написав х*ню. Та можливо піти на пенсію...
Взагалі зазвичай якщо іде "розробка" каналів поставок зброї то ніхто про це у газетах не пише.
А щодо трофейної зброї з обох боків то її будуть збирати по всьому світі...