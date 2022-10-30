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оружие (10029) Финляндия (910)

Стрелковое оружие из Украины могло нелегально попасть в преступные группы, - полиция Финляндии

зброя

В уголовной полиции Финляндии есть данные, указывающие на то, что оружие, предназначенное для украинских военных, могло попасть в преступные группировки в Финляндии.

Об этом говорится в интервью Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования (Keskusrikospoliisi) Кристером Альгреном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы видим указания на то, что оружие уже в Финляндии", – заявил он. Полученные данные касаются стрелкового оружия. Альгрен сказал, что не хочет раскрывать более подробную информацию, потому что данные еще дополняются и уточняются.

По его словам, были единичные случаи, когда предоставленное Украине стрелковое оружие находили в Швеции, Дании, Нидерландах.

Группы, заинтересованные в нелегальном получении оружия из Украины после войны, возможно, уже имеют готовые каналы поставки – ориентировочные маршруты и контакты. По словам Альгрена, такими возможными клиентами являются финские ячейки трех из самых больших байкерских банд. У одной из них, Bandidos MC, якобы есть "свои люди" в крупных украинских городах.

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Альгрен отметил, что многие предыдущие войны в Европе сопровождались проблемой попадания оружия в преступные организации – как войны во время распада Югославии, после которых немало стрелкового оружия и гранат оказались у криминальных группировок в Швеции.

"Украине дают очень много оружия, и это хорошо. Но нам придется еще десятилетиями иметь дело с этим оружием и платить цену за это", – отметил Кристоф Альгрен.

Он отметил также, что изменение ситуации с безопасностью из-за войны в Украине добавило работы правоохранителям – как, например, сейчас им приходится пристальнее следить за беспилотниками возле важных объектов, но финансирование на работу полиции не возросло.
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Топ комментарии
+21
Брехня, це слід кацапів сто відсотків
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30.10.2022 17:41
+20
ну думаю если вы начнете больше давать танков, гаубиц, минометов, РСЗВ..... и прочего большого калибра и масштабнейшего чем стрелковое оружие - тогда и послевоенных проблем у вас будет меньше)))
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30.10.2022 17:44
+20
Крістером Альгреном мелет какую то пургу ... Проще и дешевле купить оружие в Европе и у них соответственно чем переть его от нас Какая то голимая заказная ХЕРНЯ
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30.10.2022 18:11
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Воняет свинособаками.
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30.10.2022 20:57 Ответить
Якась статейка з душком. Нам хтось шось... Ви когось затримали? Є вилучена зброя? Звідки ви взнали що це саме та зброя яка перевезена через кордон ? (Є факти?) Чи вона не доїхала до України??? Теке не можливо?
На такі опуси треба реагувати на рівні МЗС. Посол подає запит. Якщо є факти підключаються відповідні органи. Якщо фактів нема... То пан має вибачитись що написав х*ню. Та можливо піти на пенсію...

Взагалі зазвичай якщо іде "розробка" каналів поставок зброї то ніхто про це у газетах не пише.
А щодо трофейної зброї з обох боків то її будуть збирати по всьому світі...
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30.10.2022 21:03 Ответить
Ніколи б не подумав , як в миролюбивій Фінляндії можуть існувати байкерскі угуповання озброєні автоматами? Мабуть , "підливає мастила" цей комісар задля піару.
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30.10.2022 21:21 Ответить
Может быть, если в Москве джавелины обнаружили, то почему не может быть автомат Калашникова завезён российскими контрабандистами.
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30.10.2022 22:22 Ответить
"Ми бачимо вказівки на те, що зброя вже у Фінляндії" То цей довпойоп не хоче розказати як він так працює, що зброя вільно попадає через кордон? Оце він признав що він ніхрена не робить і даром зарплату отримує. В Україні війна, за кожною рушницею наглядача не поставиш, кацапи інколи щось захоплюють,не тільки ми тонами їхню зброю захоплюємо. А ті країни,що в себе таку зброю виявляють, хай розбираються зі своїми таможнями і своєю поліцією, чому вони ДАРОМ отримують зарплатню. Бо це мурло на весь світ визнало, що воно зарплату отримує і нічого не робить.
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31.10.2022 01:30 Ответить
".............. но финансирование на работу полиции не возросло"
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31.10.2022 10:02 Ответить
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